De Magritte a Senna: las historias ocultas detrás de las camisetas de fútbol que se convirtieron en símbolos

Las camisetas de fútbol se convirtieron en símbolos de identidad y pertenencia más allá de la cancha, según Claudio Destéfano

No hace falta estar en una cancha para llevar la camiseta de un club o de una selección. Hoy forma parte de la ropa cotidiana, aparece en recitales, aeropuertos, colegios o reuniones entre amigos y, para millones de personas, representa mucho más que un equipo. Esa transformación fue el eje de la charla que mantuvo Claudio Destéfano, especialista en marketing deportivo, coleccionista y autor de La otra bandera, en Infobae a la Tarde.

Para Destéfano, el fenómeno refleja un cambio cultural que fue consolidándose con el paso de los años. “Las camisetas son las nuevas banderas”, afirmó al recuperar una idea atribuida a Johan Cruyff. A su entender, muchas personas encuentran hoy en los colores de una selección o de un club un símbolo de pertenencia incluso más cercano que los emblemas nacionales.

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“No es casualidad que un chico se identifique primero con una camiseta”, explicó. Esa lógica, sostuvo, puede verse en casos como Holanda, asociada inmediatamente al color naranja; Uruguay, al celeste; o Venezuela, al bordó. “Ninguna de esas banderas tiene esos colores como protagonistas, pero todos sabemos qué representan”, señaló, para mostrar cómo el fútbol terminó construyendo códigos propios que exceden el deporte.

La camiseta de Bélgica inspirada en René Magritte mostró cómo el diseño de camisetas de fútbol dialoga con el arte surrealista (Instagram: @belgianreddevils)

Cuando el diseño transformó a las camisetas en piezas de arte

Esa evolución también modificó la forma en que las marcas desarrollan sus colecciones. Según explicó Destéfano, la camiseta titular conserva la esencia histórica de cada club o selección, mientras que las versiones alternativas se transformaron en un espacio para experimentar con referencias culturales, homenajes y propuestas artísticas.

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“La creatividad se juega en la segunda camiseta”, resumió. “La primera tiene que respetar la identidad; la alternativa permite contar otras historias”.

Como ejemplo mostró la camiseta alternativa de Bélgica inspirada en el pintor surrealista René Magritte. “No parece una camiseta: es una representación artística de una camiseta”, describió. Para él, ese tipo de diseños demuestra que el fútbol comenzó a dialogar con expresiones culturales que antes parecían completamente ajenas al deporte.

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La misma idea aparece en otros casos que repasó durante la entrevista. Recordó la camiseta de Corinthians dedicada a Ayrton Senna, cuyos colores negro y dorado remiten al histórico Lotus con el que el piloto brasileño obtuvo sus primeros títulos de Fórmula 1. “Tiene la firma de Senna y, en los detalles dorados, aparecen representadas todas sus victorias”, explicó.

Corinthians lanzó una camiseta dedicada a Ayrton Senna con detalles que remiten al Lotus y a las victorias del piloto brasileño (REUTERS/Carla Carniel)

También mencionó la camiseta del Vasco da Gama, que revela una carta histórica cuando la tela se moja, y la recordada edición especial de Boca Juniors con una banda diagonal, un diseño que despertó una fuerte discusión entre los hinchas por romper con la estética tradicional del club.

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Para Destéfano, esos ejemplos muestran que una camiseta ya no busca únicamente identificar a un equipo durante un partido. También intenta transmitir un relato, generar conversación y conectar con públicos que muchas veces llegan desde el arte, la música, la moda o incluso el automovilismo.

Del hincha tradicional a nuevos consumidores: cómo cambió el negocio de las camisetas

La transformación estética estuvo acompañada por un cambio profundo en la estrategia comercial de las grandes marcas. Si hace algunos años el objetivo era vender una única camiseta por temporada, hoy los clubes y las empresas desarrollan una oferta mucho más amplia para responder a distintos perfiles de consumidores.

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“Actualmente hay alrededor de 14 modelos distintos de la camiseta de la Selección Argentina”, explicó Destéfano. “Hay versiones para entrenar, viajar, salir, hacer la entrada en calor o vestir antes y después de los partidos”.

Según analizó, esa diversificación responde a una lógica clara: ampliar el mercado y convertir a la camiseta en una prenda de uso cotidiano, más allá de los noventa minutos de un encuentro.

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Destéfano señaló que el crecimiento del público femenino impulsó nuevos diseños y nuevas formas de consumo en el mercado de camisetas (Infobae en Vivo)

A ese fenómeno se suman las reediciones retro, las colecciones especiales, la personalización mediante parches y detalles exclusivos y el crecimiento del mercado de réplicas, que terminaron por consolidar a las camisetas como uno de los productos más importantes dentro de la industria del deporte.

En ese contexto, también destacó el crecimiento del público femenino. “Las chicas dejaron de ser solamente las ‘botineras’ de las que se hablaba hace años. Hoy muchas son futbolistas, creadoras de contenido o modelos con una carrera propia”, observó.

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Para el especialista, las marcas comprendieron que existía un público que demandaba diseños específicos y nuevas formas de consumir este tipo de productos, una tendencia que considera seguirá creciendo durante los próximos años.

Más allá del valor económico: las historias detrás de cada pieza de colección

Aunque buena parte de su trabajo está vinculado al marketing deportivo, Destéfano reconoce que su verdadera pasión pasa por el coleccionismo. En el Templo del Otro Partido, un museo ubicado en el microcentro porteño, conserva alrededor de ocho mil camisetas y objetos relacionados con el deporte que fue reuniendo a lo largo de los años.

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El coleccionismo de camisetas reúne historia, marketing y memoria, una idea que Destéfano también desarrolla en su libro La otra bandera

Sin embargo, asegura que el valor de cada pieza no depende necesariamente de su rareza ni de su precio. “Yo cuento historias con camisetas. No importa si es original o réplica; lo importante es lo que representa”, afirmó.

Entre los objetos más curiosos de su colección mencionó la camiseta de Koldo, el perro que se convirtió en el primer socio de Quilmes, junto con el carnet que acreditó esa condición. Para Destéfano, esa historia vale tanto como una camiseta utilizada en una final de un Mundial porque refleja una manera distinta de entender el vínculo entre el fútbol y sus protagonistas.

Ese mismo espíritu lo llevó a proponerse un desafío poco habitual: reunir camisetas de todas las selecciones posibles. No sólo de las 211 asociaciones afiliadas a la FIFA, sino también de los países reconocidos por la ONU y de las representaciones que integran la CONIFA, la organización que nuclea a pueblos, minorías y territorios que no forman parte del sistema oficial del fútbol internacional.

“La FIFA tiene 211 selecciones; la ONU reconoce 193 países y la CONIFA suma muchas más. Mi objetivo es intentar tenerlas todas”, contó.

Claudio Destéfano afirmó que las camisetas son las nuevas banderas y explicó que clubes y selecciones construyen códigos propios con sus colores

Del fútbol al arte: una prenda que expresa identidad

La mirada que desarrolla en La otra bandera parte precisamente de esa idea. En el libro analiza las 48 camisetas del Mundial 2026 y propone una reinterpretación artística de cada una a partir de estilos inspirados en referentes como Fernando Botero, Claude Monet, Joan Miró o Paul Klee. La publicación, además, dio origen a una campaña solidaria de figuritas destinada al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y a distintas escuelas.

Para Destéfano, el recorrido confirma que las camisetas dejaron de ser un simple uniforme deportivo para transformarse en objetos capaces de condensar historia, diseño, marketing, memoria y sentido de pertenencia. “Cada camiseta representa algo distinto para quien la usa”, concluyó. “Por eso ya no importa solamente si es original o réplica: lo importante es la historia que lleva puesta”.

Esa, sostiene, es la razón por la que millones de personas siguen eligiéndolas incluso cuando no hay un partido de por medio. Porque, más que una prenda, se convirtieron en una forma de contar quiénes son.

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