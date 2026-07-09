Un camión se cruzó de carril y chocó de frente contra una camioneta en La Pampa: murió un joven de 25 años

Las primeras pericias en la Ruta 4 de La Pampa indican que el camión se cruzó de carril e invadió la mano contraria antes del impacto

Un accidente de tránsito en la Ruta Provincial 4 de La Pampa dejó este jueves un muerto. La víctima es un joven de 25 años que falleció en el acto tras la violenta colisión frontal entre la camioneta Peugeot Partner que conducía y un camión Scania con acoplado, ocurrida alrededor de las 6.45 entre los kilómetros 72 y 73 de esa arteria vial, a unos cinco kilómetros del acceso a la localidad de Trenel.

Según las primeras pericias realizadas en el lugar, el camión se habría cruzado de carril e invadido la mano contraria, lo que derivó en el impacto frontal-lateral con el utilitario, de acuerdo con la información de Diario de La Pampa.

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La Peugeot Partner circulaba de oeste a este, con destino a General Pico (localidad pampeana de la que era oriunda la víctima fatal), mientras que el camión Scania lo hacía en sentido inverso, hacia Trenel. La fuerza del choque fue tal que el conductor del vehículo menor no tuvo posibilidades de sobrevivir. El conductor del camión, en tanto, no sufrió lesiones, y no hubo otras personas involucradas en el siniestro.

La Policía de La Pampa confirmó que el conductor del camión no sufrió lesiones y que no hubo otras personas involucradas en el siniestro de la Ruta 4

Fuentes de la Unidad Regional II de la Policía de La Pampa confirmaron a La Arena que la víctima fue identificada como Facundo Paz Orellana, de 25 años, al tiempo que aclararon que las causas exactas del choque aún no fueron esclarecidas y permanecen bajo investigación.

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En el lugar del hecho se desplegó un operativo con la intervención de personal de la Comisaría de Trenel, que preservó la escena, dispuso desvíos de tránsito y realizó las primeras actuaciones.

Los especialistas de la División Criminalística llevaron adelante los peritajes técnicos para reconstruir la mecánica del siniestro. La coordinación judicial quedó a cargo de los fiscales Juan Pellegrino y Marcos Sosa, según precisaron las fuentes consultadas por El Diario de La Pampa.

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El youtuber Chatterbox y su padre murieron en un trágico accidente

En un accidente múltiple en la Ruta 5 que involucró a una familia que circulaba en auto, una camioneta y un camión, murieron un padre y su hijo, un joven de 27 años conocido en YouTube como Chatterbox, con más de 1,6 millones de suscriptores. El accidente ocurrió el lunes pasado.

Según fuentes policiales, el siniestro se produjo en el kilómetro 349 de la Ruta 5 y tuvo como protagonistas a un camión Scania, una camioneta Chevrolet y un Honda en el que se movilizaba el grupo familiar. Las causas aún se investigan, pero el choque terminó con la vida del joven y su padre. La madre y la hermana, que también ocupaban el vehículo, no sufrieron lesiones y fueron derivadas a un centro médico de la zona.

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En la Ruta 5 murieron el youtuber Chatterbox y su padre en un accidente múltiple que involucró a un camión Scania, una Chevrolet S10 y un Honda Civic

Las primeras versiones apuntan a que uno de los vehículos intentó adelantar al camión y chocó de frente con la camioneta que venía en sentido contrario.

La familia, con raíces en Pehuajó pero radicada en la Ciudad de Buenos Aires, regresaba a territorio porteño a bordo de un Honda Civic.

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El conductor y su hijo ocupaban los asientos delanteros y murieron a causa del impacto. En la parte trasera viajaban la esposa y la hija, quienes sobrevivieron y fueron trasladadas al Hospital Municipal Juan Carlos Aramburu, de Pehuajó.

Los ocupantes de la Chevrolet S10, vecinos de Carlos Casares, resultaron heridos y recibieron atención médica, según informaron el Diario Noticias y Radio Mágica.

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La mecánica exacta del hecho continúa bajo análisis y la causa quedó en manos de la fiscalía de turno, a cargo de establecer con precisión las circunstancias del accidente.

En el lugar actuaron ambulancias del Hospital Municipal Juan Carlos Aramburu y del Servicio de Emergencias de la Cooperativa, efectivos de Policía Vial, Policía Comunal, Bomberos Voluntarios de Guanaco y personal de Policía Científica, que realizó las pericias del caso. El tránsito permaneció parcialmente cortado durante varias horas mientras avanzaban los trabajos periciales, y las autoridades pidieron a los conductores extremar la precaución y respetar las indicaciones del personal en el lugar.

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