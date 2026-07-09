Crimen y Justicia

Tres detenidos por vender droga en la Zona Roja de La Plata: secuestraron más de dos kilos de cocaína con la marca del delfín

La investigación comenzó a partir de una denuncia al 911 y permitió desarticular una organización que utilizaba el trabajo sexual como pantalla para comercializar estupefacientes en la vía pública

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Así fue el operativo que culminó con la captura de tres los tres sospechosos

Tres personas acusadas de integrar una banda dedicada a la venta de drogas en La Plata fueron detenidas en las últimas horas por la Policía Bonaerense. El operativo se concretó en la Zona Roja y en otros tres domicilios y estuvo a cargo de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas.

La investigación se inició el 13 de marzo pasado tras una denuncia anónima recibida a través del sistema de emergencias 911. Según informaron fuentes policiales a Infobae, la alerta advertía que varias personas que ejercían la prostitución en la denominada Zona Roja de La Plata también se dedicaban a la comercialización de estupefacientes. A partir de esa denuncia, la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas La Plata desplegó tareas de inteligencia encubierta, observaciones estáticas y móviles, seguimientos y diligencias con compradores previamente identificados.

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La investigación permitió confirmar la existencia de una organización dedicada al narcomenudeo, liderada por Juana De La Cruz Mori (39), de nacionalidad peruana. Junto a ella operaban Romina Tanata Cumapa (37) y Luciana Carolina Leyes (39), ambas transgénero, de nacionalidad peruana y ecuatoriana respectivamente, quienes cumplían funciones de vendedoras.

Fuentes del caso señalaron que la verdadera identidad de Leyes, a quien se la conocía como “Dominic”, fue establecida mediante tareas de inteligencia en redes sociales. Por otro lado, el proveedor de la droga fue identificado como Junior Gómez Pérez (32), ciudadano paraguayo.

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La Policía Bonaerense llevó a cabo tareas de inteligencia encubierta para identificar a los sospechosos

La banda funcionaba desde distintos domicilios ubicados en las localidades de Berisso y La Plata. Como punto de venta utilizaban la intersección de las calles 4 y 64, en la mencionada Zona Roja. Para evitar la detección policial, las vendedoras rotaban y otras personas que ejercían el trabajo sexual en el lugar actuaban como intermediarias entre los compradores y quienes concretaban la entrega de la droga. Estas intermediarias recibían el dinero y luego lo entregaban a la vendedora, que finalmente realizaba la transacción, con el objetivo de encubrir la actividad ilícita bajo la apariencia del ejercicio del trabajo sexual.

Con los elementos probatorios reunidos, la Unidad Funcional de Instrucción N° 18, a cargo del Dr. Hugo Tesón, solicitó al Juzgado de Garantías N° 1, encabezado por el Dr. Federico Guillermo Atencio, las órdenes de allanamiento. Los procedimientos se realizaron el 6 de julio de forma simultánea en cuatro domicilios: uno en la Zona Roja de La Plata, uno en Villa Elvira y dos en Berisso.

La Plata droga operativo
Los efectivos secuestraron 2.152 gramos de cocaína distribuidos en dos lotes con la marca del delfín y 299 envoltorios

Durante los operativos se secuestraron 2.152 gramos de cocaína distribuidos en dos lotes con la marca del delfín y 299 envoltorios, 13,3 gramos de marihuana, una pistola Glock calibre 9 mm con dos cargadores y 18 municiones, 473.890 pesos, ocho teléfonos celulares, una balanza de precisión, sustancia de corte y recortes de nylon.

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidos Gómez Pérez, Cumapa y Leyes, quienes quedaron a disposición de la Justicia imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en el marco de la Ley 23.737. En tanto, De La Cruz Mori fue notificada de la formación de la causa, pero recuperó la libertad por disposición judicial tras cumplir los recaudos legales.

La Plata droga operativo
También, incautaron 13,3 gramos de marihuana, un arma de fuego, dinero en efectivos y otros elementos de interés para la causa

Los antecedentes de los detenidos

Fuentes del caso confirmaron que Gómez Pérez registra una causa por encubrimiento y robo, tramitada en la UFIJ N° 11 de La Plata, iniciada el 21 de junio de 2024.

Por su parte, Cumapa presenta un extenso historial judicial. El 11 de septiembre de 2025 se le concedió la libertad bajo monitoreo electrónico por disposición del Tribunal Criminal N° 3 de La Plata. El 28 de mayo de 2024 había recuperado la libertad tras permanecer alojada en la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela, por orden del Juzgado de Garantías N° 2 de La Plata. Además, el 24 de enero de ese mismo año fue imputada en una causa por infracción a la Ley 23.737 en la UFI N° 18 de La Plata.

La Plata droga detenidos
Los tres detenidos contaban con antecedentes penales

El 20 de enero de 2023 se la vinculó a una causa por violencia familiar en el Juzgado de Paz de Ensenada. En años anteriores registró varias causas por infracción a la Ley 23.737: el 3 de septiembre de 2019, el 26 de abril y el 30 de marzo de 2017, todas en el Fuero Penal de La Plata, y el 18 de abril de 2016 en la UFIJ N° 11 de La Plata. El 20 de noviembre de 2015, recuperó la libertad en la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela.

Por su parte, Leyes también cuenta con antecedentes por infracción a la Ley 23.737. El 25 de agosto de 2021 fue imputada ante el Juzgado de Ejecución Penal N° 1 de La Plata. El 30 de octubre de 2017 recuperó la libertad en la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela, con intervención del mismo juzgado. El 29 de abril de 2016 figuró en otra causa por infracción a la Ley 23.737 en la UFIJ N° 3 de La Plata y el 17 de junio de 2015 se la vinculó en otra causa por el mismo delito, instruida por la DDI La Plata.

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