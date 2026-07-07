Sigue el frío extremo en gran parte del país: cuándo comenzaría a llegar el alivio

Podría haber un alivio en las temperaturas, aunque la mínima de hoy será de 2°C (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de una semana con temperaturas que rozaron los 0 °C, el frío aflojará de a poco en los próximos días, aunque sin abandonar los registros típicos de pleno invierno. El Servicio Meteorológico Nacional SMN) prevé una suba gradual de los valores térmicos, aunque este martes la mínima todavía llegará a los 2 °C en la Ciudad de Buenos Aires. Las máximas serán las que mostrarán un salto más notorio y el termómetro para hoy alcanzará los 17°C.

De esta manera, se espera ola de frío irá cediendo de a poco, pero los valores seguirán por debajo de lo normal para esta época del año durante varios días más.

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Asimismo, el miércoles el piso térmico en CABA subirá levemente, con una mínima de 6 °C y una máxima de 18 °C en horas de la tarde. El jueves la máxima se moderará en torno a los 15 °C, con una mínima de 7 °C. Estas condiciones estarán acompañadas por un cielo prácticamente nublado, lo que podría hacer que el ascenso térmico no se sienta en su totalidad.

smn.gob.ar

En el interior de la provincia de Buenos Aires, el frío se sentirá con más fuerza que en el AMBA. El SMN marcó especialmente el sur bonaerense, donde las mínimas podrían bajar hasta los -5 °C y las máximas oscilarán entre 14 °C y 17 °C.

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Más allá de la recuperación térmica prevista, el SMN mantiene alertas amarillas por temperaturas extremas frías sobre gran parte del centro y norte del país, que abarcan provincias como Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan; y, como mencionamos en el párrafo anterior, también Buenos Aires.

Este nivel de alerta implica efectos leves a moderados en la salud y resulta especialmente riesgoso para grupos vulnerables: niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

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Alerta por frío (smn.gob.ar)

El escenario es diferente en la Patagonia, donde el organismo mantiene alertas activas por lluvias y vientos. Para este martes, la alerta amarilla por lluvias abarca franjas de la Patagonia cordillerana, con acumulados esperados de entre 10 y 30 mililitros y posibilidad de precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas de mayor altura. A eso se suma una alerta amarilla por viento, con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora (Km/h) y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

El miércoles el panorama en la región se complica. El SMN emitió alertas que combinan nivel naranja y amarillo sobre distintos sectores patagónicos. Las zonas bajo alerta naranja podrían acumular entre 30 y 60 mm, con posibilidad de superar ese umbral de forma puntual, mientras que las áreas bajo alerta amarilla registrarían entre 10 y 30 mm. En ambos casos, las precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada seguirán siendo posibles en las zonas más elevadas.

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Alerta por lluvias (smn.gob.ar)

Más allá de las alertas, el frío no se irá rápido. Meteored advierte que la masa de aire polar pierde intensidad de manera gradual, pero los termómetros seguirán por debajo de lo habitual para esta época del año, especialmente en las primeras horas del día. Según los mapas sobre el norte argentino, no volverá a temperaturas de entre 20 °C y 25 °C hasta la tarde del jueves, en tanto la región central se moverá entre 13 °C y 18 °C. La Patagonia será la zona más rezagada, con máximas que en muchos puntos no llegarán a los 10 °C.

Las heladas continuarán siendo una constante en las mañanas de la región Pampeana, Cuyo, el centro del país y amplios sectores de la Patagonia, aunque con menor intensidad que durante los episodios extremos de la semana pasada, según precisó el sitio.

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