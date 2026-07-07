En medio de los festejos por el triunfo de Argentina, hubo incidentes y detenidos en el Obelisco

Incidentes en el Obelisco tras los festejos por la clasificación de Argentina en el Mundial

Durante toda la tarde, cientos de hinchas argentinos se agruparon en el Obelisco para celebrar la clasificación de la Selección a cuartos de final del Mundial luego de la agónica victoria contra Egipto por 3 a 2. Cerca de las 20:30, comenzaron disturbios con la policía. Se desplegó un amplio operativo y 19 personas fueron detenidas. Cinco policías fueron lesionados, dos con fracturas.

Según le confirmaron fuentes policiales a Infobae, inicialmente fueron dos hombres y una mujer los detenidos por disturbios, atentados y resistencia. Uno de ellos intentó robar un celular.

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Luego, pasadas las 21, el número de retenidos por la Policía de la Ciudad ascendió a 19, por los mismos motivos. De momento interviene la UFLA, que está a cargo del fiscal Almeida.

Según fuentes oficiales, el conflicto comenzó cuando la Policía comenzó a avanzar por la zona con el objetivo de desalojar a las personas que se encontraban en estado de ebriedad y con actitudes violentas.

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Los festejos se habían desarrollado sin incidentes hasta las 20 horas (Jaime Olivos)

La gente lanzó botellas y piedrazos a los agentes. También hubo corridas y, con el paso de los minutos, llegaron más policías motorizados para controlar la zona del Obelisco y alrededores.

El trabajo de la Policía se centró en sacar a las personas que se encontraban en la Plaza de la República para que comiencen a dispersarse. Había muchas familias con niños.

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El tránsito fue cortado por Lavalle, al igual que en Cerrito y la avenida Corrientes. Los agentes redirigieron a los autos y colectivos por otras arterias, hasta que se rehabilitó el paso vehicular. A su vez, empleados del Espacio Público de la Ciudad limpiaron los vidrios y la mugre que quedó en las calles.

Por las corridas y el avance de las fuerzas de seguridad, la mayoría de los hinchas argentinos que se encontraban festejando se retiraron del Obelisco y se desconcentra la zona.

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El conflicto comenzó cuando la policía avanzó para desalojar a personas en estado de ebriedad con conductas violentas

Según le confirmaron fuentes oficiales a este medio, en total se movilizaron 400 agentes de la policía porteña para poder contener la situación. Cinco de ellos resultaron lesionados por los piedrazos y botellazos que lanzó un grupo de hinchas cuando comenzaron a dispersar a las personas. Uno de ellos sufrió la fractura de nariz, mientras que otro se fracturó el brazo.

Minutos antes ya se había vivido otro momento de máxima tensión en los festejos por la agónica victoria de la Selección Argentina sobre el final del encuentro. Cuando las últimas horas de sol aún iluminaban las calles porteñas, en el Obelisco un hombre intentó robar un celular y fue atrapado por la Policía de la Ciudad.

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De inmediato, los agentes lo detuvieron y lo escoltaron para alejarlo de la zona de concentración para poder realizar la detención formal. Sin embargo, en ese momento, la gente decidió vengarse por el accionar del hombre.

Un grupo de hinchas lanzó objetos contra un supuesto punga

En medio de los cánticos, los abrazos y festejos con bombos y banderas, un grupo de hinchas desvió su atención hacia el delincuente para agredirlo.

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De acuerdo con lo que se puede ver en las imágenes que se viralizaron a través de las redes sociales, le lanzaron botellas y vasos, mientras que otros lo insultaban al grito de “hijo de puta”. La persona que compartió el video escribió: “Punga fue juzgado por jurado popular por robar celular”.

Los festejos en las calles de la Ciudad comenzaron temprano, en cuanto terminó el partido de Argentina contra Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026.

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La mayoría de los hinchas que decidieron celebrar la victoria albiceleste se agruparon en el Obelisco y, para las 15, ya había un grueso importante de personas. Durante la tarde, la situación se mantuvo con calma.

La alegría perduró en los simpatizantes hasta la noche, alrededor de las 20:30, momento en el que comenzaron los disturbios que provocaron los avances de la policía por la zona.

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