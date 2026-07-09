Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand en su horario especial este sábado y de Juana Viale el domingo

uan Gil Navarro, Marta González, Gabriela Sari y el cardiólogo Mario Maurice estarán cenando junto a Mirtha Legrand

Este sábado 11 de julio, La Noche de Mirtha tendrá un horario especial: el programa arrancará a las 20:00 para adaptarse al partido de la selección argentina ante Suiza, que se jugará a las 22:00. La mesa de Mirtha Legrand recibirá a Juan Gil Navarro, Marta González, Gabriela Sari y el cardiólogo Mario Maurice. Al día siguiente, el domingo 12, Juana Viale recibirá en su horario habitual de las 13:45 a Gabriel Corrado, Diego Reinhold, Yuyito González, Muni Seligmann y Benicio Gravier.

Invitados a cenar

Juan Gil Navarro llega a la mesa de Mirtha en un momento de plena actividad teatral. El actor protagoniza Misery junto a Julia Calvo en el Teatro Metropolitan, aunque la función prevista para este sábado fue reprogramada para el 8 de agosto, también por el partido de la selección. A sus 52 años, Gil Navarro atraviesa un presente que combina el trabajo en las tablas con un romance que lo tiene ilusionado: su relación con Rosario Páscolo, una joven de 27 años.

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Cuatro artistas de renombre y un cardiólogo acompañaran a Mirtha, que tendrá horario especial este sábado

Marta González se presentará en la mesa con una agenda cargada y una historia de vida que va mucho más allá de los escenarios. La actriz forma parte de Tango Para Tres, comedia que protagoniza junto a Arnaldo André y Romina Fernandes, con texto y dirección de Hernán Krasutzky y producción general de Damián Sequeira, actualmente en gira. Pero lo que promete generar mayor repercusión es su testimonio sobre la lucha que sostiene desde hace años contra el cáncer, enfermedad que enfrenta con una actitud de optimismo permanente.

Gabriela Sari también llega desde el teatro. La actriz forma parte del elenco de El Secreto, obra que se presenta en el Teatro Multitabaris junto a Gerardo Román, Ana María Picchio y Rodrigo Noya. Su presencia en la mesa de Mirtha servirá de vitrina para una propuesta teatral que reúne a varias figuras del espectáculo local.

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El cuarto invitado del sábado es el Dr. Mario Maurice, cardiólogo, director del Instituto Nacional de Diseño de Áreas Cardioasistidas (INADEA), profesor universitario y ex jefe de la sección de arritmias del Hospital Rivadavia. Maurice llegará al programa con una historia personal que lo marcó: le realizó maniobras de RCP a su propio padre durante 35 minutos. En la mesa hablará sobre una estadística que sacude: en la Argentina se registra una muerte súbita cada quince minutos, y pondrá el foco en la necesidad de contar con espacios “cardioprotegidos” y de extender el conocimiento de la reanimación cardiopulmonar entre la población.

Junto a Juana Viale se sentarán Gabriel Corrado, Diego Reinhold, Yuyito González, Muni Seligmann y Benicio Gravier

Llegan para el almuerzo

El domingo, la mesa de Juana Viale tendrá cinco invitados con perfiles bien distintos. Gabriel Corrado, actor, conductor, productor y escritor, llega con el impulso de Estamos en una, el programa que conduce de lunes a viernes de 15:00 a 16:30 por la TV Pública, un ciclo que combina el formato televisivo tradicional con la dinámica del streaming. A sus 65 años, Corrado mantiene una rutina de entrenamiento que incluye salidas diarias a correr por Palermo y una dieta sin harinas. Casado desde 1989 con Constanza Feraud, el actor fue distinguido por el gobierno italiano con el título de Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia.

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Diego Reinhold se sienta a la mesa con dos proyectos simultáneos. Como actor, protagoniza La función que sale mal, adaptación argentina de la exitosa comedia británica que se presenta en el Multiteatro Comafi sobre la calle Corrientes, trabajo por el que recibió una nominación como Mejor Actor de Comedia en los Premios Pinti. Como director, lleva adelante Mi amiga y yo, comedia protagonizada por Sebastián Presta y Flor Torrente, y Los Raviolis (Piyama Party), espectáculo de música y humor infantil en el Paseo La Plaza. Además de su actividad artística, Reinhold sigue al frente del Hogar Mariposa en Caballito, el espacio solidario que fundó para asistir a niños judicializados de entre 0 y 6 años.

Juana Viale tendrá una mesa dedicada al arte

Yuyito González llega al almuerzo del domingo con novedades en su vida profesional y personal. La conductora está al frente de Yuyito a la tarde, su nuevo ciclo diario que se emite de lunes a viernes a las 17:30 por Net TV. Desde que se separó del presidente Javier Milei, se declaró en “celibato” y en las últimas semanas sorprendió al revelar públicamente un antiguo e inesperado romance con el músico Pappo.

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Muni Seligmann se presenta con su espectáculo infantil Soy Muni en Vivo, una propuesta interactiva que combina música, baile y juegos lúdicos para toda la familia, con una gira activa por Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. La artista también alimenta de forma constante su canal de YouTube Soy Muni, con videoclips, canciones educativas y contenido bilingüe para la primera infancia. En el plano personal, Seligmann podrá hablar de su alivio familiar tras la recuperación de su hijo Vicente luego de un accidente doméstico que los tuvo en vilo durante semanas.

El más joven de la mesa del domingo será Benicio Gravier, hijo de la modelo Valeria Mazza. El joven actor integra el elenco de la segunda temporada de Margarita, la producción de Cris Morena para la plataforma Max, donde interpreta a Torino, un ídolo del rock con raíces en la alta sociedad italiana. En paralelo a su trabajo actoral, Gravier debutó como cantante solista con el videoclip Sin permiso, canción que integra la banda sonora oficial de la serie. El modelo también tiene presencia en las pasarelas internacionales: participó en la Semana de la Moda de Milán convocado por Giorgio Armani.

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