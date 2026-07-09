Se realizaron las pericias mecánicas al colectivo que protagonizó el siniestro vial de Mar del Plata: qué arrojaron los resultados

Se realizaron las pericias mecánicas al colectivo que perdió el control y mató a una joven en Mar del Plata

La investigación por el siniestro vial ocurrido el pasado 22 de junio frente al Skate Park Bristol, en Mar del Plata, sumó este miércoles un avance clave con la realización de la pericia mecánica sobre el colectivo de la línea 532 que se subió a la vereda, atropelló a varias personas y provocó la muerte de Guadalupe Merlos, de 18 años.

De acuerdo a lo que pudo reconstruir Infobae, a partir de fuentes del caso, el estudio confirmó que la unidad sufrió una falla en el sistema de dirección. En concreto, los peritos determinaron que se rompió una rótula vinculada al mecanismo de dirección, presuntamente como consecuencia de la falta de mantenimiento del vehículo.

PUBLICIDAD

Además, la pericia descartó una falla en el sistema de frenos neumáticos del colectivo. Ese punto era relevante para la investigación, ya que uno de los testigos había asegurado que el conductor manifestó, inmediatamente después del hecho, que no podía frenar.

El colectivo de la línea 532 fue peritado el viernes 26 de junio y, este miércoles 8 de julio, lo revisó un perito de parte

La pericia mecánica se realizó el viernes 26 de junio. Según pudo saber este medio, este miércoles el fiscal a cargo de la investigación, Germán Vera Tapia, permitió que el perito de parte designado por los particulares damnificados, el licenciado Gustavo Holman, inspeccionara la unidad.

PUBLICIDAD

La participación del especialista se produjo luego de que el abogado de las víctimas, Maximiliano Orsini, planteara un pedido de nulidad al sostener que la querella no había sido notificada con la antelación suficiente para controlar esa medida de prueba. Consultado por Infobae, Vera Tapia señaló que ese planteo aún no fue resuelto por la jueza interviniente.

“Se determinó que se rompió la dirección y que los frenos funcionaban. Ahora resta establecer a qué velocidad ingresó el colectivo a la dársena”, explicó a Infobae el letrado, que representa varios particulares damnificados, entre ellos familiares de Guadalupe Merlos, Thiago Vera, Julián Gómez (el novio de la joven fallecida) y otras víctimas del siniestro.

PUBLICIDAD

En ese sentido, Orsini sostuvo que la falla mecánica no necesariamente excluye una eventual responsabilidad del conductor.

“Si la dirección se rompió, igualmente podía frenar. Lo que queremos determinar es a qué velocidad ingresó a la dársena, porque entendemos que circulaba por encima de la velocidad permitida”, afirmó.

PUBLICIDAD

Guadalupe Merlos, la joven de 18 años que murió tras ser atropellada por el colectivo

Para avanzar sobre ese punto, las víctimas solicitaron, a través de su abogado, una serie de medidas de prueba incorporadas al expediente. Entre ellas, requirieron a la Municipalidad de General Pueyrredón que remita la información del sistema de monitoreo satelital del colectivo y de la aplicación “Cuándo Llega”, con el objetivo de reconstruir el recorrido de la unidad, establecer la velocidad desarrollada antes del impacto y determinar el punto exacto en el que ingresó a la dársena.

Asimismo, pidieron que se preserven los registros telefónicos del conductor, que se informe si utilizó aplicaciones de mensajería o realizó llamadas en el momento del hecho y, en caso de que el celular haya sido secuestrado, que se practique una extracción forense de la información almacenada en el dispositivo.

PUBLICIDAD

La causa, en la que se investiga el delito de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas, continúa a cargo de la UFI N°11 de Mar del Plata.