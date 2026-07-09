Luego de la clasificación de Francia, así está el cuadro de cuartos de final del Mundial 2026

Con el cierre de los octavos de final el martes pasado, el torneo tuvo su primera pausa desde el inicio del certamen ayer. Y ahora la acción grande volvió con todo: Francia se clasificó a las semifinales luego de vencer a Marruecos en Boston.

Con goles de Kylian Mbappé (59′) y Ousmane Dembélé (65′), el elenco europeo se ubicó entre las mejores cuatro selecciones de la Copa del Mundo. Bono fue la figura marroquí y le atajó un penal a Mbappé en el minuto 27, sancionado por el árbitro argentino Facundo Tello.

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Los cuartos continuarán este viernes 10 de julio con la participación de España y Bélgica en Los Angeles. La Furia Roja se impuso de forma agónica ante Portugal en la ronda pasada, mientras que los belgas golearon a Estados Unidos en su casa.

El sábado 11 de julio habrá doble jornada: Inglaterra jugará ante Noruega en el Miami Stadium y, más tarde, se disputará el duelo entre Argentina y Suiza en Kansas City. Los británicos dejaron en el camino al anfitrión México, mientras que los Vikingos dieron un gran golpe al derrotar a una potencia como Brasil. Por su parte, la Albiceleste sudó más de la cuenta ante Egipto y se lo dio vuelta sobre la hora, a la vez que los helvéticos se deshicieron de Colombia en tanda de penales.

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LA AGENDA CON LOS CRUCES DE CUARTOS DE FINAL

Viernes 10 de julio

16.00: España vs. Bélgica (Los Angeles Stadium)

Sábado 11 de julio

18.00: Noruega vs. Inglaterra (Miami Stadium)

22.00: Argentina vs. Suiza (Kansas City Stadium)

* Horarios de Argentina

LA AGENDA DE LOS CRUCES DE SEMIFINALES

Martes 14 de julio

16.00: Francia vs. Marruecos/España vs. Bélgica (Dallas Stadium)

Miércoles 15 de julio

16.00: Noruega vs. Inglaterra/Argentina vs. Suiza (Atlanta Stadium)

* Horarios de Argentina

LA FINAL

16.00: MetLife Stadium (Nueva Jersey)

* Horario de Argentina

EL CUADRO DEL MUNDIAL 2026

LOS GOLES DE LOS CRUCES DE OCTAVOS DE FINAL

• SUIZA 0-0 (4-3) COLOMBIA

Mundial 2026 - Suiza 0 (4) - Colombia 0 (3)

• ARGENTINA 3-2 EGIPTO

Mundial 2026 - Argentina 3 - Egipto 2

• ESTADOS UNIDOS 1-4 BÉLGICA

Mundial 2026 - Estados Unidos 1 - Bélgica 4

• ESPAÑA 1-0 PORTUGAL

Mundial 2026 - Portugal 0 - España 1

• INGLATERRA 3-2 MÉXICO

• NORUEGA 2-1 BRASIL

Mundial 2026 - Noruega 2 - Brasil 1

• FRANCIA 1-0 PARAGUAY

Mundial 2026 - Paraguay 0 - Francia 1

• CANADÁ 0-3 MARRUECOS

Mundial 2026 - Canadá 0 - Marruecos 3

LOS GOLES DE LOS CRUCES DE 16avos. DE FINAL

• SUDÁFRICA 0-1 CANADÁ

Mundial 2026 - Sudáfrica 0 - Canadá 1

• BRASIL 2-1 JAPÓN

• ALEMANIA 1-1 (3-4) PARAGUAY

• PAÍSES BAJOS 1-1 (2-3) MARRUECOS

Mundial 2026 - Canadá 0 - Marruecos 3

• COSTA DE MARFIL 1-2 NORUEGA

Mundial 2026 - Noruega 2 - Costa de Marfil 1

• FRANCIA 3-0 SUECIA

Mundial 2026 - Francia 3 - Suecia 0

• MÉXICO 2-0 ECUADOR

Mundial 2026 - México 2 - Ecuador 0

• INGLATERRA 2-1 CONGO

Mundial 2026 - Inglaterra 2 - RD Congo 1

• BÉLGICA 3-2 SENEGAL

Mundial 2026 - Bélgica 3 - Senegal 2

• ESTADOS UNIDOS 2-0 BOSNIA HERZEGOVINA

Mundial 2026 - Estados Unidos 2 - Bosnia 0

• ESPAÑA 3-0 AUSTRIA

Mundial 2026 - España 3 - Austria 0

• PORTUGAL 2-1 CROACIA

Mundial 2026 - Portugal 2 - Croacia 1

• SUIZA 2-0 ARGELIA

Mundial 2026 - Suiza 2 - Argelia 0

• AUSTRALIA 1-1 (2-4) EGIPTO

• ARGENTINA 3-2 CABO VERDE

• COLOMBIA 1-0 GHANA

LAS SELECCIONES ELIMINADAS DEL MUNDIAL

Egipto (8vos de final)

Colombia ( 8vos de final)

Estados Unidos (8vos de final)

Portugal (8vos de final)

México (8vos de final)

Brasil (8vos de final)

Paraguay (8vos de final)

Canadá (8vos de final)

Ghana (16avos de final)

Cabo Verde (16avos de final)

Australia (16avos de final)

Austria (16avos de final)

Argelia (16avos de final)

Croacia (16avos de final)

Bosnia y Herzegovina (16avos de final)

Senegal (16avos de final)

RD Congo (16avos de final)

Ecuador (16avos de final)

Suecia (16avos de final)

Costa de Marfil (16avos de final)

Sudáfrica (16avos de final)

Japón (16avos de final)

Alemania (16avos de final)

Países Bajos (16avos de final)

Uruguay (fase de grupos)

Arabia Saudita (fase de grupos)

Escocia (fase de grupos)

República Checa (fase de grupos)

Corea del Sur (fase de grupos)

Uzbekistán (fase de grupos)

Qatar (fase de grupos)

Haití (fase de grupos)

Turquía (fase de grupos)

Curazao (fase de grupos)

Túnez (fase de grupos)

Irak (fase de grupos)

Irán (fase de grupos)

Jordania (fase de grupos)

Panamá (fase de grupos)

Nueva Zelanda (fase de grupos)

LA AGENDA DE TODOS LOS PARTIDOS