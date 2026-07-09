Luego de la clasificación de Francia, así está el cuadro de cuartos de final del Mundial 2026

Con el cierre de los octavos de final el martes pasado, el torneo tuvo su primera pausa desde el inicio del certamen ayer. Y ahora la acción grande volvió con todo: Francia se clasificó a las semifinales luego de vencer a Marruecos en Boston.
Con goles de Kylian Mbappé (59′) y Ousmane Dembélé (65′), el elenco europeo se ubicó entre las mejores cuatro selecciones de la Copa del Mundo. Bono fue la figura marroquí y le atajó un penal a Mbappé en el minuto 27, sancionado por el árbitro argentino Facundo Tello.
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Los cuartos continuarán este viernes 10 de julio con la participación de España y Bélgica en Los Angeles. La Furia Roja se impuso de forma agónica ante Portugal en la ronda pasada, mientras que los belgas golearon a Estados Unidos en su casa.
El sábado 11 de julio habrá doble jornada: Inglaterra jugará ante Noruega en el Miami Stadium y, más tarde, se disputará el duelo entre Argentina y Suiza en Kansas City. Los británicos dejaron en el camino al anfitrión México, mientras que los Vikingos dieron un gran golpe al derrotar a una potencia como Brasil. Por su parte, la Albiceleste sudó más de la cuenta ante Egipto y se lo dio vuelta sobre la hora, a la vez que los helvéticos se deshicieron de Colombia en tanda de penales.
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LA AGENDA CON LOS CRUCES DE CUARTOS DE FINAL
Viernes 10 de julio
16.00: España vs. Bélgica (Los Angeles Stadium)
Sábado 11 de julio
18.00: Noruega vs. Inglaterra (Miami Stadium)
22.00: Argentina vs. Suiza (Kansas City Stadium)
* Horarios de Argentina
LA AGENDA DE LOS CRUCES DE SEMIFINALES
Martes 14 de julio
16.00: Francia vs. Marruecos/España vs. Bélgica (Dallas Stadium)
Miércoles 15 de julio
16.00: Noruega vs. Inglaterra/Argentina vs. Suiza (Atlanta Stadium)
* Horarios de Argentina
LA FINAL
16.00: MetLife Stadium (Nueva Jersey)
* Horario de Argentina
EL CUADRO DEL MUNDIAL 2026
LOS GOLES DE LOS CRUCES DE OCTAVOS DE FINAL
• SUIZA 0-0 (4-3) COLOMBIA
• ARGENTINA 3-2 EGIPTO
• ESTADOS UNIDOS 1-4 BÉLGICA
• ESPAÑA 1-0 PORTUGAL
• INGLATERRA 3-2 MÉXICO
• NORUEGA 2-1 BRASIL
• FRANCIA 1-0 PARAGUAY
• CANADÁ 0-3 MARRUECOS
LOS GOLES DE LOS CRUCES DE 16avos. DE FINAL
• SUDÁFRICA 0-1 CANADÁ
• BRASIL 2-1 JAPÓN
• ALEMANIA 1-1 (3-4) PARAGUAY
• PAÍSES BAJOS 1-1 (2-3) MARRUECOS
• COSTA DE MARFIL 1-2 NORUEGA
• FRANCIA 3-0 SUECIA
• MÉXICO 2-0 ECUADOR
• INGLATERRA 2-1 CONGO
• BÉLGICA 3-2 SENEGAL
• ESTADOS UNIDOS 2-0 BOSNIA HERZEGOVINA
• ESPAÑA 3-0 AUSTRIA
• PORTUGAL 2-1 CROACIA
• SUIZA 2-0 ARGELIA
• AUSTRALIA 1-1 (2-4) EGIPTO
• ARGENTINA 3-2 CABO VERDE
• COLOMBIA 1-0 GHANA
LAS SELECCIONES ELIMINADAS DEL MUNDIAL
- Egipto (8vos de final)
- Colombia (8vos de final)
- Estados Unidos (8vos de final)
- Portugal (8vos de final)
- México (8vos de final)
- Brasil (8vos de final)
- Paraguay (8vos de final)
- Canadá (8vos de final)
- Ghana (16avos de final)
- Cabo Verde (16avos de final)
- Australia (16avos de final)
- Austria (16avos de final)
- Argelia (16avos de final)
- Croacia (16avos de final)
- Bosnia y Herzegovina (16avos de final)
- Senegal (16avos de final)
- RD Congo (16avos de final)
- Ecuador (16avos de final)
- Suecia (16avos de final)
- Costa de Marfil (16avos de final)
- Sudáfrica (16avos de final)
- Japón (16avos de final)
- Alemania (16avos de final)
- Países Bajos (16avos de final)
- Uruguay (fase de grupos)
- Arabia Saudita (fase de grupos)
- Escocia (fase de grupos)
- República Checa (fase de grupos)
- Corea del Sur (fase de grupos)
- Uzbekistán (fase de grupos)
- Qatar (fase de grupos)
- Haití (fase de grupos)
- Turquía (fase de grupos)
- Curazao (fase de grupos)
- Túnez (fase de grupos)
- Irak (fase de grupos)
- Irán (fase de grupos)
- Jordania (fase de grupos)
- Panamá (fase de grupos)
- Nueva Zelanda (fase de grupos)
LA AGENDA DE TODOS LOS PARTIDOS
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