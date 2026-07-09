El video viral del caótico festejo del gol de Enzo Fernández ante Egipto en plena Avenida Corrientes: “Me atropellaron”

El registro de Morgan Mirabal captó la calle Corrientes cuando la remontada quedó sellada en el minuto 93 y la emoción se volvió un rugido compartido

El desenlace de los octavos de final de la Copa del Mundo dejó una postal imborrable en el centro de Buenos Aires. La euforia por el gol de Enzo Fernández en el épico 3-2 de Argentina ante Egipto cruzó fronteras y se vivió con especial intensidad en la icónica calle Corrientes, donde el pulso de la ciudad se detuvo durante unos minutos para celebrar un triunfo inesperado.

Entre el bullicio y el asombro colectivo, el creador de contenido Morgan Mirabal se convirtió en testigo privilegiado de la emoción argentina. El video que registró y compartió en sus redes sociales capturó el instante exacto en que la multitud, reunida frente a una pantalla en la vereda, explotó tras el agónico tanto de Fernández.

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El registro audiovisual arranca con Mirabal, quien relató, entre gritos: “¡Goool! ¡Goool! ¡Gooool! ¡Ah, me atropellaron!”. La secuencia mostró cómo el tráfico quedó paralizado ante la marea de gente que, sin contenerse, salió a festejar en plena avenida. Vehículos y colectivos debieron frenar por completo, mientras la multitud se adueñaba por unos minutos del espacio público.

La calle Corrientes estalló con el gol de Enzo Fernández (Reuters/Brett Davis)

La escena se completó con imágenes de un hombre alzando a su bebé en medio del gentío, hinchas llorando y una persona tirada en el asfalto con los brazos abiertos, con el colectivo detenido justo frente a él. El propio Mirabal, quien suele retratar la cultura futbolera del país, mostró desde su lente la dimensión de la celebración: “Lo dimos vuelta”, gritó con la voz entrecortada por la emoción.

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Una mujer, visiblemente conmovida, resumió el sentir general: “Se sufre, pero así vamos”. Las camisetas celestes y blancas, las banderas y los cánticos inundaron la tarde porteña. Mirabal, quien ya ha recorrido y documentado estadios y tradiciones futboleras en varias provincias, eligió esta vez el corazón de la ciudad para inmortalizar la reacción popular.

La magnitud del gol resonó más allá de la capital. En Córdoba, un conductor de colectivo detuvo su marcha en la calle Belgrano, al escuchar el desenlace por radio. Sin dudarlo, se sumó a la celebración acompañado por los pasajeros. El episodio se multiplicó en distintos rincones del país, donde la pasión por la selección generó escenas similares de festejo espontáneo.

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Argentina selló una remontada histórica 3-2 ante Egipto (Reuters/Brett Davis)

La jugada que desató la locura fue ejecutada por Enzo Fernández, quien cabeceó de manera precisa tras un centro de Lautaro Martínez. La pelota se coló pegada al palo, dejando sin reacción al arquero egipcio Mostafa Shobeir Oufa. La acción se produjo en el minuto 93 y representó el tercer gol argentino, sellando una remontada inédita en la historia de la selección en Mundiales.

Hasta ese momento, el equipo dirigido por Lionel Scaloni estaba abajo en el marcador por dos goles. La esperanza resurgió con un cabezazo de Cuti Romero y el empate llegó de los pies de Lionel Messi. El tanto definitivo, obra de Fernández, no solo significó el triunfo: fue la confirmación de una resiliencia pocas veces vista en el torneo.

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Las imágenes que circularon en redes sociales y medios digitales reflejaron la magnitud de la reacción popular. La selección argentina, tras la dramática clasificación, se prepara ahora para enfrentar a Suiza en los cuartos de final. El encuentro tendrá lugar el sábado 11 de julio en Kansas City.