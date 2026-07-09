El Salvador

¡Orgullo salvadoreño! Marcelo Arévalo se corona campeón de dobles mixtos en Wimbledon y va por el doblete

La pareja integrada por el salvadoreño y la letona Jelena Ostapenko protagoniza una remontada ante los australianos Storm Hunter y Marc Polmans, sellando su lugar en la historia del tenis

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Marcelo Arévalo ganó el título de dobles mixtos de Wimbledon 2026 junto a Jelena Ostapenko. (Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
Marcelo Arévalo ganó el título de dobles mixtos de Wimbledon 2026 junto a Jelena Ostapenko. (Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Marcelo “Chelo” Arévalo escribió una página inédita en el deporte salvadoreño tras consagrarse este jueves campeón de dobles mixtos en Wimbledon 2026. El logro, alcanzado junto a la letona Jelena Ostapenko, marca la primera vez que un tenista de El Salvador levanta el prestigioso trofeo sobre el césped del All England Club, según informó la Federación Salvadoreña de Tenis (FST) y AFP.

En una jornada que quedará registrada en la historia, Arévalo y Ostapenko se impusieron a la dupla australiana conformada por Storm Hunter y Marc Polmans por 4-6, 7-5 y 6-2. El partido se definió en la Cancha Central en poco menos de dos horas y significó la consagración internacional del tenista salvadoreño, quien ya figuraba entre la élite del circuito mundial. De acuerdo con AFP, la pareja jugó por primera vez un torneo juntos y partió como segunda cabeza de serie.

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La FST celebró el triunfo de su representante con un mensaje que resalta la dimensión histórica del suceso: “El tenis salvadoreño vuelve a escribir una página dorada. Marcelo Arévalo conquistó el título de dobles mixtos en Wimbledon 2026, convirtiéndose en el primer salvadoreño en levantar este prestigioso trofeo sobre el césped del All England Club”. La federación añadió que la victoria representa un hito para las nuevas generaciones y posiciona a El Salvador en el escenario del tenis global.

Arévalo y Ostapenko vencieron a Storm Hunter y Marc Polmans por 4-6, 7-5 y 6-2 en la Cancha Central de Wimbledon 2026 después de remontar el primer set. (Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) /
Arévalo y Ostapenko vencieron a Storm Hunter y Marc Polmans por 4-6, 7-5 y 6-2 en la Cancha Central de Wimbledon 2026 después de remontar el primer set. (Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) /

La dupla firma una remontada histórica

El camino hacia el título no fue sencillo. Arévalo y Ostapenko comenzaron el encuentro en desventaja tras perder el primer set, pero lograron revertir la situación y cerraron el partido con autoridad. La pareja campeona logró imponerse en los momentos decisivos y selló la remontada con un parcial contundente en el último set.

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Para Jelena Ostapenko, este triunfo representa una revancha personal. La tenista europea, campeona individual de Roland Garros 2017, había alcanzado dos finales previas en Wimbledon sin conseguir el título: una en dobles mixtos en 2019 y otra en dobles femeninos el verano anterior. Esta vez, la deportista celebró su primera corona en el césped londinense, sumando un nuevo capítulo a su palmarés.

La dupla formada por Ostapenko y Arévalo fue la primera en consagrarse campeona en la edición 2026 del campeonato, abriendo la lista de ganadores en la tradicional competencia británica. El desenlace del partido, que reflejó la capacidad de ambos para sobreponerse a la presión, fue celebrado tanto por la afición salvadoreña como por el público de Wimbledon, que reconoció la calidad del espectáculo deportivo.

“Chelo” suma así el primer título en dobles mixtos en un torneo de Grand Slam, mientras que en la especialidad masculina ha conseguido dos títulos en Roland Garros, en 2022 y 2024, según reportó AFP.

Marcelo Arévalo sumó en Wimbledon 2026 su primer título de dobles mixtos en un Grand Slam y amplió un recorrido que ya incluía dos coronas de Roland Garros en dobles masculino. (Adrian Dennis / AFP)
Marcelo Arévalo sumó en Wimbledon 2026 su primer título de dobles mixtos en un Grand Slam y amplió un recorrido que ya incluía dos coronas de Roland Garros en dobles masculino. (Adrian Dennis / AFP)

Otro título a la vista para “Chelo” en Londres

“Chelo” se suma a una semana exitosa, ya que también alcanzó un logro más en dobles masculino del certamen. Según AFP, el tenista originario de Sonsonate, de 35 años, se clasificó horas antes junto al croata Mate Pavic para la final de dobles masculinos, que se disputará el sábado.

Arévalo y Pavic vencieron en semifinales a los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz por 7-6 (10/8) y 6-2, asegurando su presencia en el encuentro decisivo ante el británico Henry Patten y el finlandés Harri Heliovaara, primeros cabezas de serie. Patten y Heliovaara superaron en semifinales al estadounidense Aleksandar Kovacevic y al australiano Thanasi Kokkinakis.

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