Mujer acusada de explotación sexual de sus hijas enfrentará proceso en libertad en Honduras

La DPI informó que la investigación sigue abierta por el caso registrado en Catacamas. (FOTO: Infoabe)

Una mujer que había sido detenida tras ser acusada de la presunta explotación sexual de sus dos hijas menores de edad quedó en libertad mientras continúa el proceso de investigación en su contra, informaron autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

El caso se registró en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho, y generó preocupación debido a los señalamientos relacionados con la posible participación de familiares en una red de abuso contra menores.

El portavoz de la DPI en Olancho, Luis Rodas, confirmó que las autoridades judiciales determinaron que la mujer podrá continuar el proceso fuera de un centro penitenciario.

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Sin embargo, explicó que la investigación continúa abierta y que la acusada deberá atender los llamados realizados por las autoridades correspondientes.

Investigación sigue abierta

De acuerdo con Rodas, la mujer deberá presentarse cuando sea requerida dentro del proceso judicial.

El portavoz policial advirtió que, en caso de incumplir con las citaciones, las autoridades podrían ejecutar una orden de captura en su contra.

Aunque la mujer enfrentará el procedimiento en libertad, las diligencias continúan para esclarecer completamente los hechos denunciados y determinar posibles responsabilidades.

El caso fue conocido públicamente luego de una denuncia que permitió iniciar las investigaciones policiales.

La mujer investigada continuará el proceso judicial en libertad, según confirmaron autoridades. (FOTO: Once Noticias)

Tras la intervención de las autoridades, las dos menores fueron rescatadas y trasladadas a instalaciones de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

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La institución quedó a cargo de brindar protección y acompañamiento a las víctimas mientras avanzan las investigaciones.

Las autoridades indicaron que este tipo de procedimientos buscan garantizar la seguridad de menores que puedan encontrarse en situaciones de vulnerabilidad.

Según la información proporcionada por las autoridades, la investigación comenzó después de una denuncia presentada por el hermano de uno de los supuestos involucrados.

La alerta inicial señalaba que una menor habría sido sacada de su vivienda mediante engaños y posteriormente víctima de explotación sexual por parte de un adulto.

Por este caso, un hombre de 33 años recibió detención judicial mientras continúa el proceso en su contra.

A partir de las primeras investigaciones, las autoridades identificaron otros elementos que ampliaron la línea investigativa.

Autoridades investigan presunta red

Según los reportes policiales, las diligencias apuntan a una posible red donde la madre de las menores habría participado ofreciendo a sus hijas a hombres adultos a cambio de dinero.

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Las autoridades investigan señalamientos que indican que se habrían realizado pagos mensuales que oscilaban entre los 2 mil y 4 mil lempiras.

Estos elementos forman parte del expediente que continúa bajo análisis de los entes correspondientes.

Las menores fueron trasladadas a SENAF para recibir protección y acompañamiento. (FOTO: Proceso Digital)

Las autoridades reiteraron que las investigaciones siguen en desarrollo y que será el sistema judicial el encargado de determinar las responsabilidades de las personas señaladas.

La DPI aseguró que continuará realizando las diligencias necesarias para fortalecer el caso y proteger los derechos de las menores involucradas.

Organismos de protección infantil recuerdan la importancia de denunciar cualquier situación que pueda poner en riesgo la integridad de niños, niñas y adolescentes.

El caso ha generado preocupación entre las autoridades debido a la gravedad de los señalamientos y la vulnerabilidad de las víctimas involucradas.

Las instituciones encargadas de la protección de la niñez reiteraron que la denuncia ciudadana es fundamental para detectar este tipo de situaciones y activar los mecanismos de investigación y resguardo de menores en riesgo.

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