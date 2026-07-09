Maru Botana recordó la dolorosa muerte de su hijo Facundo: “Se me apagó la luz”

Maru Botana volvió a hablar de la muerte de su hijo Facundo, fallecido en 2008 a los seis meses por muerte súbita (Video: Instagram)

Dieciséis años después, Maru Botana volvió a hablar de la pérdida que más marcó su vida. En una entrevista en el ciclo Más minas que mamás (Resumido), la cocinera revivió con la voz quebrada los días que siguieron a la muerte de su hijo Facundo, fallecido en 2008 a los seis meses de edad por muerte súbita, mientras ella se encontraba de vacaciones en el sur del país con el resto de su familia. El bebé había quedado en Buenos Aires al cuidado de sus abuelos.

La noticia llegó de madrugada. Su esposo, Bernardo Solá, fue quien le comunicó lo ocurrido con una frase que Botana no olvidó: “Te voy a decir lo más feo que vas a escuchar en tu vida. Falleció Facu”. Ella misma lo había relatado en una entrevista anterior con Sofi Calvo para Hispa, y en esta nueva charla volvió a ese instante con la misma crudeza: “Fue tremendo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Yo estaba como que se me apagó la luz. Entendí, pero no tenía seguridad”.

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Maru Botana recordó que recibió la noticia de la muerte de Facundo de madrugada, durante unas vacaciones en el sur del país

El viaje de regreso a Buenos Aires transcurrió en un estado que ella describió como de parálisis total. “Estaba zombie, pensando que lo iba a despertar. No podía entender en mi cabeza eso. Que tampoco lo pude entender nunca, viste, esas cosas que decís, ¿por qué?”, expresó ante Juana Repetto y Vicky Gils, las conductoras del ciclo, con la voz entrecortada. La imposibilidad de procesar lo sucedido se extendió durante un tiempo que ella no precisó pero describió como largo.

El impacto físico y emocional de esos primeros días fue tan intenso que Botana no encontraba palabras para dimensionarlo. “Para mí fue un puñal en el corazón. Yo estaba detonada, no podía hablar, me moría”, recordó. Y agregó un detalle que revela hasta qué punto el dolor la desbordó: cuando llegó a ver el cuerpo del bebé, no pudo tocarlo. “Era más fuerte que yo. Preferí recordarlo como era. Fue durísimo”, dijo.

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Maru Botana describió el regreso a Buenos Aires tras la muerte de su hijo Facundo como un estado de parálisis total

La llegada de Facundo a la familia había sido inesperada. Botana lo explicó con una claridad que no dejó lugar a dudas: “Facu no había sido un bebé que lo hubiéramos buscado, para nada. Yo tenía uno que tenía seis meses. Realmente fue para nosotros súper milagroso”. Esa dimensión de lo imprevisto hizo que su pérdida tuviera un peso particular: era un hijo que llegó sin ser buscado y se fue sin aviso.

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista llegó cuando Botana habló de las frases de consuelo que recibió en ese período. Las palabras que muchos le decían —la idea de que Facundo se había convertido en un “angelito”— no le generaban alivio. “No pude resolver en mi mente decir: qué lindo tengo un angelito ahí”, admitió. Gils tomó la palabra para acompañar esa reflexión: “Lo del angelito me parece un divague. Es como un premio consuelo de la gente que no sabe qué decir”.

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Maru Botana dijo que Facundo fue un hijo inesperado y que esa llegada sin búsqueda marcó también el peso de su pérdida

La decisión de la médica que atendió al bebé también quedó grabada en su memoria. Botana recordó que la doctora le explicó que era previsible que la muerte súbita ocurriera en un momento en que la madre no estuviera presente. “La doctora me dijo que era obvio que se iba a morir cuando yo no esté, buscó el momento para soltar. Yo no sentí culpa de haberlo dejado porque lo dejé en las mejores manos”, contó, en referencia a sus propios padres, quienes cuidaban al bebé esa noche.

La protección de sus otros hijos fue otra de las prioridades que Botana describió en la charla. Intentó que el dolor no los aplastara y eligió no mostrarse quebrada delante de ellos: “Trataba de llorar en otro lado para que no me vieran”. Sin embargo, reconoció que la noticia los afectó de maneras que quedaron grabadas. “En el momento te dicen: ‘¿no nos vemos más?’. Esas cosas que te quedan grabadas”, recordó sobre las preguntas que le hicieron sus hijos cuando les comunicaron la muerte de Facundo al llegar a casa.

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