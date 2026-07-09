La Mona Jiménez bendijo a dos cordobeses que hicieron 7.500 kilómetros en bicicleta para llegar al Mundial: “Como el Papa”

La "Mona" Jiménez bendice a dos cordobeses que hicieron 7.500 km en bicicleta para ver a la selección argentina en el Mundial 2026

Leandro Blanco y Lucas Ledezma salieron desde Córdoba con dos bicicletas, una carpa, dos pares de medias y la convicción de que iban a llegar al Mundial 2026. Pedalearon 7.500 kilómetros a través de diez países, cruzaron la Puna a casi 5.000 metros de altura con temperaturas de menos 20 grados, atravesaron selvas y desiertos, y cuando estuvieron en suelo estadounidense, a dos días del partido de cuartos de final frente a Suiza, “La Mona” Jiménez los recibió con una bendición que arrancó risas y emoción a partes iguales.

“Como el Papa”, dijo La Mona cuando le pidieron que los bendijera. Y así fue: con las manos extendidas y la solemnidad justa para el momento, el ídolo del cuarteto cordobés les virtió agua desde una botella y les deseó que llegaran “donde realmente” querían llegar. “Que Dios los ilumine, muchachos. Lo más lindo es que hayan llegado bien. Bien y felices”, les dijo el músico, antes de cerrar con un mensaje directo a Lionel Messi: “Quiero que se entere Messi cómo te quieren estos pibes. Ellos han venido en bicicleta y van a seguir, porque son jóvenes”.

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La Mona ya se había convertido en uno de los personajes del Mundial mucho antes de cruzarse con los dos ciclistas. Semanas atrás, el cantante visitó la concentración de la selección argentina en Kansas City, en la previa al debut ante Argelia, y protagonizó una de las escenas más comentadas del torneo. Acompañado por el equipo de AFA Estudio, interpretó sus clásicos frente al plantel completo: “Beso a beso” y “¿Quién se ha tomado todo el vino?” sonaron en la concentración mientras Messi agitaba una camiseta al ritmo de la música, en una postal que se viralizó de inmediato. Julián Álvarez y Nahuel Molina, los dos cordobeses del plantel, sorprendieron al cantante al aparecer detrás de las cámaras; Álvarez le obsequió una camiseta firmada. Lisandro Martínez, por su parte, imitó con las manos el característico paso del cuarteto mientras grababa la escena. “Estos muchachos campeones del mundo van a ser de nuevo campeones”, vaticinó La Mona aquella tarde en Kansas City,

La Mona Jiménez con Ledezma y Blanco, los cordobeses que llegaron a Mundial 2026 en bicicleta desde Argentina

Fue en ese contexto mundialista que Blanco y Ledezma lograron su propio encuentro con el músico. Los dos integrantes de Todo a pedal (@todoapedal) llevan años viajando por el mundo sobre dos ruedas y financian sus travesías a través de las redes sociales, donde trabajan con marcas y producen contenido audiovisual. “Vivimos de las redes. Hoy somos influencers, trabajamos con marcas. Recorro el mundo en bicicleta y es lo que me gusta y puedo vivir de eso”, contó Ledezma en una entrevista con Infobae a la Tarde.

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Para este viaje, el recorrido incluyó Chile, Perú, Ecuador, Colombia, el cruce del tapón del Darién —“esa parte está cortada, es todo selva y muy peligroso”—, y luego toda Centroamérica hasta México y finalmente Estados Unidos. El ritmo era de entre 170 y 200 kilómetros diarios, con jornadas de hasta 14 horas arriba de la bicicleta. “Cuando hicimos un récord de 200 kilómetros en el desierto, llegamos a pedalear casi 14 horas”, recordó Ledezma.

El equipaje que llevan en cada viaje resume la filosofía del proyecto: carpa, bolsa de dormir, cocinita, comida, botiquín, equipo de filmación y ropa “lo justo y necesario”. Dos pares de medias, dos calzoncillos. Nada más.

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Para Lede<ma, este no es el primer Mundial al que llega pedaleando. El primero fue Brasil 2014, cuando salió también desde Córdoba y se enamoró del estilo de vida. “El último mundial de Messi, en mi caso particular, es el cuarto mundial en bicicleta y puede ser la cuarta copa para la Argentina“, contó. Esa coincidencia numérica fue suficiente para convencerse de partir.

El cantante de cuarteto charló mano a mano con el capitán de la Scaloneta

Una vez en Estados Unidos, el desafío dejó de ser físico para volverse logístico: conseguir entradas. El método es tan artesanal como el viaje: carteles en la calle y pedidos por las redes de Todo a pedal. Fue así como la familia de Julián Álvarez se enteró de su historia. El delantero del Atlético de Madrid, que tiene disponibles entradas de cortesía para cada partido, les hizo llegar dos tickets para el encuentro de Argentina ante Cabo Verde, en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.

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El partido del 3 de julio resultó ser uno de los más intensos del torneo. Argentina venció a Cabo Verde 3 a 2 en tiempo extra, con gol en contra de Diney Borges en el minuto 111 que selló la clasificación. Messi había abierto el marcador en el minuto 29, en lo que fue su gol número 20 en Mundiales. Y ellos lo vieron desde adentro del estadio.

Antes de entrar al partido, en la puerta del estadio, tuvieron otro encuentro inesperado: Antonella Roccuzzo, la esposa de Messi. Los dos cordobeses la definen, sin dudar, como “la Reina”.

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La bendición de La Mona tuvo un último destinatario. Antes de despedirse, el músico lanzó una arenga que mezcló afecto y urgencia deportiva: “Vamos, tenemos que ganar a Suiza el sábado”. Y con eso, cerró el círculo entre dos cordobeses que cruzaron un continente en bicicleta y el ídolo popular que los despidió como si fueran a ganar el mundo.