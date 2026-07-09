Toda la verdad sobre el futuro de Franco Colapinto en la F1: por qué Alpine debe apurar el anuncio como titular para 2027

Franco Colapinto hoy tiene más cartas para confirmar su continuidad en Alpine como titular o ser requerido en otra escudería (Photo by ERWIN SCHERIAU / APA / AFP) / Austria OUT

La Fórmula 1 profundizó su Silly Season (temporada tonta) que es el ciclo en el que los rumores marcan el mercado de pases. En ese contexto, Franco Colapinto suena fuerte para una posible continuidad como titular en Alpine para 2027. El equipo francés debería acelerar su confirmación porque el piloto argentino de 23 años es un buen candidato para cualquiera de las otras 10 escuderías.

El corredor bonaerense podría tener su futuro en la Máxima resuelto antes de las vacaciones de verano boreal. Según el medio japonés Shiga Sports, Alpine F1 formalizaría la renovación del contrato del piloto argentino para la temporada 2027 en los días previos al Gran Premio de Hungría, previsto para el fin de semana del 24 al 26 de julio en el Hungaroring, la última cita del campeonato mundial antes del receso estival.

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La información llega en un momento de señales contradictorias desde la dirección del equipo de Enstone. El viernes 3 de julio, durante la conferencia de prensa oficial de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en Silverstone, el director general de Alpine, Steve Nielsen, condicionó públicamente la continuidad del piloto de Pilar: “Pierre tiene el puesto asegurado para la próxima temporada. Franco, no. Si es lo suficientemente bueno, se quedará, y si no lo es, habrá una opción mejor. Así es la Fórmula 1”. Apenas 48 horas después, Colapinto respondió en pista con una de sus mejores actuaciones de la temporada: largó 19° y terminó noveno en el Gran Premio de Gran Bretaña, con una remontada de diez posiciones en una carrera que tuvo como ganador a Charles Leclerc.

Una vez terminada la actividad, en el video que suele publicar el team galo con el balance de la actividad, Nielsen no mencionó a Colapinto pese a haber sumado dos puntos claves en la Catedral, que le permitieron a la escuadra de Enstone poder mantenerse en el quinto puesto del Campeonato Mundial de Constructores. Sin embargo, deben reaccionar, ya que el Alpine A526 cayó en su rendimiento y acechan Racing Bulls y Audi.

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Franco Colapinto hablando con Steve Nielsen (AlpineF1Team)

Esa actuación en Silverstone -la quinta vez en nueve fechas que el argentino suma puntos en 2026- refuerza el argumento central que inclina la balanza a su favor. El rendimiento demostrado en Miami, donde logró su mejor resultado en la F1 al ser sexto, y en Canadá (séptimo) y el propio circuito británico, junto con la estabilidad en el manejo del A526, habrían convencido al asesor ejecutivo del equipo, Flavio Briatore, de extender el vínculo con el piloto de 23 años. De confirmarse, Colapinto seguiría formando dupla con Pierre Gasly, quien tiene contrato con Alpine hasta finales de 2028.

Las palabras del propio Briatore antes del Gran Premio de Gran Bretaña apuntaron en esa dirección. “Si el rendimiento de Franco es el que tiene actualmente y la relación entre Franco y Pierre es como ahora, que es como la que en su tiempo tuvimos de Alonso con Fisichella o Trulli, que fueron muy buenas relaciones, ¿por qué no?”, declaró el piamontés en el podcast de la F1 Behind the grid (Detrás de la grilla). El dirigente también marcó un plazo explícito: “Tenemos muchas carreras por delante hasta el final de agosto y antes del parón de vacaciones nosotros decidiremos”.

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Ese plazo ubica la decisión entre el Gran Premio de Bélgica (17 al 19 de julio en Spa-Francorchamps) y el de Hungría, las dos fechas que restan antes del receso de un mes. El propio Nielsen había señalado que la organización usará ese parate para evaluar su alineación de cara a 2027, algo que en el paddock ya se interpreta como la ventana formal para el anuncio. El regreso a la actividad tras las vacaciones está previsto para el Gran Premio de Países Bajos, el 21, 22 y 23 de agosto en el circuito de Zandvoort.

El contexto interno de Alpine también suma presión para una definición pronta. Gucci, la marca de moda del grupo Kering, fue anunciada como patrocinador principal del equipo a partir de la temporada 2027, lo que implica una reestructuración de imagen que demanda certezas sobre la alineación de pilotos. A eso se añade que el equipo utiliza desde este año motores Mercedes, tras el cierre de la planta de producción de Renault en Viry-Chatillon, y atraviesa un proceso de reconstrucción bajo el liderazgo de Briatore y Nielsen.

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Franco hizo una remontada de diez puestos en Silverstone (Prensa Alpine)

Colapinto llegó a Alpine en 2025 en una cesión de cinco años del equipo Williams, donde integró su academia y luego lo promovió como titular a partir del 1 de septiembre de 2024 en reemplazo de Logan Sargeant. En escuadra gala galo se incorporó como piloto reserva y sustituyó al australiano Jack Doohan a partir de la séptima fecha de ese año. Franco, pese a correr con el peor auto del pasado ejercicio, demostró en la telemetría y en su ritmo estar a la par de Gasly (30 años), que tiene 187 Grandes Premios y cumple su cuarta temporada en Alpine. El argentino retuvo el volante para toda la temporada 2026, en la que acumula 16 de los 60 puntos del equipo francés.

Hay una serie de razones que justifican el mérito de Colapinto para mantener su butaca como titular.

1. La primera es la deportiva y cómo responde en pista, que ya fue descripto. Lo demostrado en la última carrera en Inglaterra fue una ratificación de sus condiciones: largó 19º y terminó noveno, con cinco lugares ganados en la largada, otros dos sobrepasos y capitalización de problemas de sus rivales. Hizo el mérito para estar en la zona de puntos.

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2. Es uno de los pilotos con más proyección con apenas 23 años y conoce todos los circuitos de la F1.

3. Hoy el mercado no ofrece en abundancia una combinación de talento, juventud y experiencia.

4. Desarrolló el auto de Alpine con el flamante reglamento y eso lo puso a la par de los pilotos con más rodaje.

5. Demuestra una adaptación a la nueva forma de manejo en la que los pilotos deben administrar energía en las rectas y recargar en las curvas. Franco es un referente de la nueva generación que mejor se acopló a esta era y lo ratificó en sus buenas largadas pese a no tener un auto de punta.

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6. Un tema clave, el económico: el argentino tiene hoy una de las mejores carpetas de sponsors, tanto de Argentina como de otros rincones de Latinoamérica. Es un imán para las empresas.

7. Su masividad. Un atractivo que en la era de las redes sociales todos los equipos miran con gusto. Las 600.000 personas que convocó en su road show en Buenos Aires sonaron fuerte en el ambiente.

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8. Lo que genera: por caso, fue el motor para la primera presencia de Lionel Messi en una carrera de F1. Si bien el crack rosarino fue invitado por la empresa de indumentaria deportiva que lo patrocina, en Miami se acercó para visitarlo a Franco.

9. Instalado. Logró meterse en el staff permanente de pilotos titulares. Una vez que se llega y ratifica su lugar carrera tras carreras, el propio sistema sabe que un piloto de esas características es un buen prospecto para cualquier equipo.

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10. En Enstone, la sede de Alpine, saben que no pueden dilatar el anuncio como titular para 2027 debido a que por todo lo mencionado el mercado puede llevar al pilarense hacia otro team.

La nueva foto de perfil de Colapinto y su increíble parecido con Senna (@francolapinto)

Con cláusula de repesca o no, en Williams siguen adorando a Colapinto. Cada vez que Franco se cruza con el jefe del equipo inglés, James Vowles, se genera un abrazo. La histórica escuadra de Grove siempre fue un lugar en el que se lo vio muy cómodo a Franco y así lo compartió el ingeniero argentino Sergio Rinland, que trabajó en nueve equipos de F1. “Me impresionó más en Williams de lo que me viene impresionando en Alpine. Para mí en Williams lo supieron llevar y manejar mejor. Si se hubiera quedado en Williams, hubiera aprendido mucho más. En Alpine no sé cuánto puede aprender, porque eso es parte del aprendizaje y de la experiencia de un piloto", dijo en una entrevista con Infobae. ¿Qué lugar podría ocupar Colapinto para un eventual retorno? En la ola de rumores, Carlos Sainz suena para irse de Williams y recalar en Audi, según publicó PlanetF1. Sin embargo, el director del equipo suizo-alemán, Mattia Binotto, descartó esa posibilidad según lo consignado por Motorsport-Total. En tanto que la hipótesis de McLaren carecerían de entidad ante las versiones de la posible llegada de Max Verstappen al team de Woking.

A horas de su cambio de foto en su perfil de Instagram donde reemplazó la de Alpine por una en la que se resalta su parecido con Ayrton Senna, el ambiente sigue tomando temperatura sobre lo que pueda llegar a pasar con Colapinto. Dicha imagen fue tomada a Franco en unas mini vacaciones antes del Gran Premio de San Pablo de 2024, en tiempos de su etapa en Williams. Eran horas de mucha felicidad pese al futuro incierto ya que el team inglés había confirmado a Sainz para 2025. Ese día bonaerense posó sonriendo, al igual que una icónica postal del recordado astro brasileño en sus descansos en Angra dos Reis junto a su familia.

La dialéctica de Nielsen y de Briatore forman parte de la negociación de cara al futuro. Poder sacar un poco más en lo económico a Colapinto, pero de no deben dormirse en los laureles. Este año el panorama es diferente: Franco y su entorno tienen una carta fuerte gracias a lo demostrado en pista y lo económico. Esta vez los popes de Alpine saben que no pueden dilatar el anuncio de la continuidad. Esa confirmación no será una bomba, porque el argentino ya se ganó su continuidad en la F1, dentro o fuera del equipo francés de ser necesario.