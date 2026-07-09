“El testimonio de un rescatista nos dio esperanza”, la travesía por hospitales para hallar a la nicaragüense desaparecida en Venezuela

La familia de Reyna Isabel Balladares Chavarría y Carlos Gutiérrez Olivares mantiene la búsqueda en Venezuela tras una llamada que aseguró que ambos fueron rescatados con vida después de los terremotos. (Foto cortesía FB. Reyna Isabel Balladares Chavarría)

15 días después de la catástrofe en Venezuela, la familia de la nicaragüense Reyna Isabel Balladares Chavarría mantiene la esperanza tras recibir una llamada que asegura que fue rescatada con vida junto a su esposo, el venezolano Carlos Gutiérrez Olivares, luego de los terremotos que devastaron Venezuela el 24 de junio de 2026.

Una llamada de un rescatista colombiano, recibida el 2 de julio, reavivó la ilusión de ambas familias, quienes desde entonces no han dejado de buscar a la pareja desaparecida.

Según relató Noeli Mogollón, sobrina de Carlos Gutiérrez Olivares, el rescatista colombiano aseguró que recuerda haberlos encontrado entre los escombros en el estado de La Guaira, zona donde se concentró la mayor destrucción.

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“Él nos dijo que sí, que efectivamente ese día, él había rescatado a las dos personas”, afirmó Mogollón en declaraciones a Confidencial 30.

La familiar detalló que, tras compartir una fotografía de la pareja, el rescatista confirmó su identidad y explicó que su labor consistía en trasladar a los sobrevivientes a hospitales de la zona. “Nosotros pasamos el día siguiente buscándolos en todos los hospitales que estaban recibiendo a las personas del terremoto”, agregó Mogollón.

Desde ese momento, los familiares han recorrido hospitales en Caracas y La Guaira, además de publicar mensajes en redes sociales para intentar obtener información sobre el paradero de Balladares Chavarría y Gutiérrez Olivares.

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Hasta la fecha, no han hallado ningún rastro de la pareja, lo que mantiene la incertidumbre y el desasosiego entre sus allegados.

Un rescatista colombiano afirmó que encontró a la pareja entre los escombros en La Guaira y que trasladó sobrevivientes a hospitales de la zona. (Foto cortesía FB. Reyna Isabel Balladares Chavarría)

Solo en Caracas hay 20 centros asistenciales recibiendo víctimas del desastre.

La búsqueda se ha transformado en una carrera contra el tiempo. Una hermana de Balladares Chavarría viajó desde Nicaragua a Venezuela el 3 de julio para sumarse a los recorridos por hospitales, la morgue y refugios.

Alfonso, sobrino político de la nicaragüense, explicó que el viaje fue posible gracias a una colecta de más de $2,000 impulsada por amigos y ciudadanos que conocieron el caso a través de redes sociales.

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A pesar de los esfuerzos, la familia no ha logrado obtener información ni confirma una fecha de regreso a Nicaragua. “No tenemos ningún tipo de información hasta el día de hoy”, afirmó Alfonso.

Los familiares permanecen atentos a los mensajes que llegan a un grupo de WhatsApp creado para quienes buscan a residentes de las Residencias Auro, en Caraballeda, el edificio donde la pareja se encontraba durante el sismo.

Cada pista que surge obliga a la familia a trasladarse a un nuevo hospital o centro de atención, aunque al llegar suelen descubrir que la pareja no figura en los registros. Según la versión del rescatista colombiano, Reyna Isabel Balladares Chavarría habría sido llevada a un hospital distinto del asignado a su esposo, lo que dificulta aún más la verificación.

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“Nos tienen de hospital en hospital y no hemos podido verificar nada”, expresó Mogollón. “Cuando vamos al hospital nos dicen que no está su nombre, que hay que revisar otro QR, o sea, otra página y ellos en esa página no salen”, explicó.

FOTO DE ARCHIVO- Los equipos de rescate transportan una bolsa con el cadáver de una víctima entre los escombros de un edificio, tras los terremotos del 24 de junio, en La Guaira (Venezuela), el 8 de julio de 2026. REUTERS/Pablo Sanhueza

La ausencia de un sistema unificado para registrar a los sobrevivientes y fallecidos ha complicado la búsqueda de miles de personas. Según la sobrina de Gutiérrez Olivares, en varios hospitales los nombres de los pacientes fueron escritos a mano y muchos centros solo han registrado de forma parcial a las personas atendidas tras los terremotos.

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“Todo lo anotan en un papel. A veces anotan los nombres mal”, señaló. La situación de la nicaragüense es aún más compleja debido a que no posee documentos venezolanos. “Me dijeron que la buscara con cédula, pero ella no es de Venezuela, ¿cómo la busco?”, cuestionó Mogollón.

La tragedia ha impactado a dos familias. Los allegados de Carlos Gutiérrez Olivares también buscan información sobre otros parientes desaparecidos durante el terremoto, entre ellos su hermana menor, Marlene Olivares, su esposo, Jimmy Silva, y su hijo, Santiago Silva.

La desaparición de varias personas de una misma familia ha incrementado la preocupación. “Mi abuela vive con incertidumbre, y está llora y llora, porque la persona que quedó atrapada con su hijo Carlos es otra hija de ella. Carlos es su hijo mayor y Marlene, que es la menor”, relató Mogollón.

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La familia de Reyna recauda fondos urgentemente para viajar desde Nicaragua a Venezuela y sumarse a las labores de búsqueda en el terreno (Cortesía Director Nacional en Exploradores del Rey-Nicaragua).

La pareja llegó a Venezuela desde España el 13 de junio, donde reside habitualmente. “Mi tío Carlos tenía años de no venir a Venezuela, esta era la segunda vez y lo agarra esto (el terremoto). La única que lo pudo ver fue su mamá, mi abuela y su hermana que vive allí en La Guaira”, añadió Mogollón.

La familia aún intenta determinar si todos permanecían en el edificio al momento del colapso o si alguno logró salir antes del derrumbe. Incluso rastrearon el teléfono de Carlos Gutiérrez Olivares, cuya señal apareció en dos lugares distintos tras el sismo, lo que ha generado más dudas.

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El ambiente en la zona del desastre ha sido descrito como caótico. Alfonso, familiar de la nicaragüense, indicó que la maquinaria pesada opera pocas horas antes de trasladarse a otros edificios, lo que dificulta la remoción de escombros.

“Hay demasiado desorden. La maquinaria llega dos o tres horas y después se va para otro lugar, atienden por momentos, pero la mayor parte del tiempo eso está desatendido. Incluso, en ese grupo han puesto que para que lleguen máquinas a remover escombros tienen que pagar”, señaló.