Guatemala amplía cooperación en salud con Taiwán en tecnologías sanitarias y refuerza vínculos comerciales con Corea del Sur

El diálogo con Young-Ah Doh puso sobre la mesa alimentación, innovación y gestión de riesgos en zonas expuestas a eventos climáticos, junto con refuerzos institucionales que buscan traducirse en proyectos medibles.

Guatemala y Taiwán acordaron fortalecer su cooperación en salud mediante nuevas iniciativas que incluyen la incorporación de tecnologías sanitarias y la ampliación de becas.

El acuerdo se formalizó durante una reunión realizada en el marco del 30 aniversario del Fondo de Cooperación y Desarrollo Internacional (ICDF). Paralelamente, el Gobierno guatemalteco avanzó en una agenda con Corea del Sur enfocada en comercio, inversión y proyectos de desarrollo.

Avances en salud y tecnología con Taiwán

Según el Diario de Centroamérica, el ministro de Salud de Guatemala, Joaquín Barnoya, fue recibido por el canciller de Taiwán, Lin Chia-lung. Durante el encuentro, Barnoya, acompañado por el viceministro Edgar González, agradeció el apoyo técnico y financiero de Taiwán y destacó el convenio vigente para la construcción del Hospital Especializado Contra el Cáncer.

PUBLICIDAD

La reunión abordó, además, la transferencia de capacidades al personal médico guatemalteco y el fortalecimiento de servicios esenciales para la población. Lin Chia-lung agradeció el respaldo histórico de Guatemala, ratificado recientemente en la Asamblea Mundial de la Salud respecto a la integración de Taiwán en la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El diálogo permitió revisar los proyectos ya implementados y definir nuevas rutas de cooperación, con énfasis en la adopción de tecnologías sanitarias y la ampliación de becas para profesionales guatemaltecos.

Guatemala y Taiwán acordaron ampliar la cooperación en salud, pero un foco concentró la reunión en Taipéi (Foto cortesía MINEX)

Impulso al comercio y la cooperación con Corea del Sur

La jornada diplomática incluyó también una reunión entre el canciller guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez Alvarado, y Youn Young Mi, presidenta de la Asociación de Importadores de Corea (KOIMA). El objetivo fue fortalecer los lazos comerciales y económicos entre ambos países.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que se analizaron oportunidades para incrementar el comercio bilateral, mediante la identificación de nuevos productos exportables, la atracción de inversiones y la cooperación empresarial con miembros de KOIMA.

Guatemala manifestó su interés en aprovechar de manera más eficiente el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Corea, proponiendo medidas como el intercambio de información, la modernización de procesos aduaneros y la facilitación comercial para reducir tiempos logísticos.

Entre los productos con demanda en Corea del Sur, la Cancillería resaltó el café de especialidad, azúcar, banano y cardamomo, además de destacar el potencial de sectores no tradicionales como productos agrícolas procesados, frutas tropicales frescas, camarones y manufacturas ligeras.

PUBLICIDAD

Se acordó promover misiones comerciales y ruedas de negocios, así como facilitar la participación de exportadores guatemaltecos en Corea y de empresarios coreanos en Guatemala.

El esquema de colaboración contempla que KOIMA oriente a las mipymes guatemaltecas sobre regulaciones técnicas, estándares fitosanitarios y preferencias del consumidor surcoreano.

Cooperación para el desarrollo sostenible con KOICA

El diálogo con Young-Ah Doh puso sobre la mesa alimentación, innovación y gestión de riesgos en zonas expuestas a eventos climáticos, junto con refuerzos institucionales que buscan traducirse en proyectos medibles (Foto cortesía MINEX)

La Cancillería guatemalteca sostuvo, además, un encuentro con Young-Ah Doh, vicepresidenta para América Latina de la Agencia Coreana de Cooperación Internacional (KOICA). En este espacio se revisó el estado de la cooperación bilateral y se evaluaron nuevas oportunidades orientadas al desarrollo sostenible del país.

Las conversaciones incluyeron la posibilidad de desarrollar iniciativas para mejorar la seguridad alimentaria, fomentar la transferencia de tecnología e innovación en zonas vulnerables a fenómenos climáticos, así como fortalecer la gestión de riesgos y las capacidades institucionales. Guatemala calificó a KOICA como un socio estratégico y expresó su agradecimiento por el apoyo recibido en proyectos de desarrollo económico y social.

PUBLICIDAD

El intercambio dejó planteado el compromiso de ambas partes de continuar impulsando proyectos con resultados concretos para las comunidades guatemaltecas.