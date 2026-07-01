Guatemala

Guatemala amplía cooperación en salud con Taiwán en tecnologías sanitarias y refuerza vínculos comerciales con Corea del Sur

El Gobierno guatemalteco acordó nuevas rutas de trabajo en salud con la República de China Taiwán que se suman al hospital oncológico y al apoyo técnico y financiero vigente, según Diario de Centroamérica

Guardar
Google icon
El diálogo con Young-Ah Doh puso sobre la mesa alimentación, innovación y gestión de riesgos en zonas expuestas a eventos climáticos, junto con refuerzos institucionales que buscan traducirse en proyectos medibles.
El diálogo con Young-Ah Doh puso sobre la mesa alimentación, innovación y gestión de riesgos en zonas expuestas a eventos climáticos, junto con refuerzos institucionales que buscan traducirse en proyectos medibles.

Guatemala y Taiwán acordaron fortalecer su cooperación en salud mediante nuevas iniciativas que incluyen la incorporación de tecnologías sanitarias y la ampliación de becas.

El acuerdo se formalizó durante una reunión realizada en el marco del 30 aniversario del Fondo de Cooperación y Desarrollo Internacional (ICDF). Paralelamente, el Gobierno guatemalteco avanzó en una agenda con Corea del Sur enfocada en comercio, inversión y proyectos de desarrollo.

Avances en salud y tecnología con Taiwán

Según el Diario de Centroamérica, el ministro de Salud de Guatemala, Joaquín Barnoya, fue recibido por el canciller de Taiwán, Lin Chia-lung. Durante el encuentro, Barnoya, acompañado por el viceministro Edgar González, agradeció el apoyo técnico y financiero de Taiwán y destacó el convenio vigente para la construcción del Hospital Especializado Contra el Cáncer.

PUBLICIDAD

La reunión abordó, además, la transferencia de capacidades al personal médico guatemalteco y el fortalecimiento de servicios esenciales para la población. Lin Chia-lung agradeció el respaldo histórico de Guatemala, ratificado recientemente en la Asamblea Mundial de la Salud respecto a la integración de Taiwán en la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El diálogo permitió revisar los proyectos ya implementados y definir nuevas rutas de cooperación, con énfasis en la adopción de tecnologías sanitarias y la ampliación de becas para profesionales guatemaltecos.

Guatemala y Taiwán acordaron ampliar la cooperación en salud, pero un foco concentró la reunión en Taipéi (Foto cortesía MINEX)
Guatemala y Taiwán acordaron ampliar la cooperación en salud, pero un foco concentró la reunión en Taipéi (Foto cortesía MINEX)

Impulso al comercio y la cooperación con Corea del Sur

La jornada diplomática incluyó también una reunión entre el canciller guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez Alvarado, y Youn Young Mi, presidenta de la Asociación de Importadores de Corea (KOIMA). El objetivo fue fortalecer los lazos comerciales y económicos entre ambos países.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que se analizaron oportunidades para incrementar el comercio bilateral, mediante la identificación de nuevos productos exportables, la atracción de inversiones y la cooperación empresarial con miembros de KOIMA.

Guatemala manifestó su interés en aprovechar de manera más eficiente el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Corea, proponiendo medidas como el intercambio de información, la modernización de procesos aduaneros y la facilitación comercial para reducir tiempos logísticos.

Entre los productos con demanda en Corea del Sur, la Cancillería resaltó el café de especialidad, azúcar, banano y cardamomo, además de destacar el potencial de sectores no tradicionales como productos agrícolas procesados, frutas tropicales frescas, camarones y manufacturas ligeras.

Se acordó promover misiones comerciales y ruedas de negocios, así como facilitar la participación de exportadores guatemaltecos en Corea y de empresarios coreanos en Guatemala.

El esquema de colaboración contempla que KOIMA oriente a las mipymes guatemaltecas sobre regulaciones técnicas, estándares fitosanitarios y preferencias del consumidor surcoreano.

Cooperación para el desarrollo sostenible con KOICA

El diálogo con Young-Ah Doh puso sobre la mesa alimentación, innovación y gestión de riesgos en zonas expuestas a eventos climáticos, junto con refuerzos institucionales que buscan traducirse en proyectos medibles (Foto cortesía MINEX)
El diálogo con Young-Ah Doh puso sobre la mesa alimentación, innovación y gestión de riesgos en zonas expuestas a eventos climáticos, junto con refuerzos institucionales que buscan traducirse en proyectos medibles (Foto cortesía MINEX)

La Cancillería guatemalteca sostuvo, además, un encuentro con Young-Ah Doh, vicepresidenta para América Latina de la Agencia Coreana de Cooperación Internacional (KOICA). En este espacio se revisó el estado de la cooperación bilateral y se evaluaron nuevas oportunidades orientadas al desarrollo sostenible del país.

Las conversaciones incluyeron la posibilidad de desarrollar iniciativas para mejorar la seguridad alimentaria, fomentar la transferencia de tecnología e innovación en zonas vulnerables a fenómenos climáticos, así como fortalecer la gestión de riesgos y las capacidades institucionales. Guatemala calificó a KOICA como un socio estratégico y expresó su agradecimiento por el apoyo recibido en proyectos de desarrollo económico y social.

El intercambio dejó planteado el compromiso de ambas partes de continuar impulsando proyectos con resultados concretos para las comunidades guatemaltecas.

Temas Relacionados

TaiwánGuatemalaCooperación internacionalSalud públicaTAIWANCorea

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guatemala comenzó a recibir armamento de Estados Unidos para modernizar al Ejército

El Ministerio de la Defensa incorporó fusiles M4, ametralladoras, lanzagranadas y visión nocturna en un esquema por etapas que fue posible tras la suspensión de la restricción vigente por más de 47 años

Guatemala comenzó a recibir armamento de Estados Unidos para modernizar al Ejército

“No frena, no frena”, las últimas palabras de una familia guatemalteca antes de morir tras caer en un río en Estados Unidos

Una abuela, su hija y una niña de dos años fallecieron ahogadas al perder el control de su vehículo mientras practicaban manejo

“No frena, no frena”, las últimas palabras de una familia guatemalteca antes de morir tras caer en un río en Estados Unidos

República Dominicana será sede del Congreso Internacional de Investigación Científica 2026

El encuentro reunirá en República Dominicana a investigadores, académicos y especialistas de más de 20 países, con una agenda orientada a impulsar la innovación, la cooperación internacional y el desarrollo sostenible mediante intercambio de conocimientos

República Dominicana será sede del Congreso Internacional de Investigación Científica 2026

El índice de la Fundación Bertelsmann duplica la nota de transparencia de Guatemala

El informe BTI 2026 atribuye el avance a la agenda anticorrupción del Ejecutivo de Bernardo Arévalo y advierte que el ciclo 2024-2028 definirá si el país consolida reformas democráticas o persisten bloqueos

El índice de la Fundación Bertelsmann duplica la nota de transparencia de Guatemala

El Salvador capacitó a cuidadores remunerados de adultos mayores con un enfoque en derechos humanos

La Cancillería enmarca la capacitación en el plan nacional de corresponsabilidad. Una ceremonia con voces de Gobierno, UE y BIDLab. Detrás, una apuesta por profesionalizar un oficio clave sin contar el próximo paso

El Salvador capacitó a cuidadores remunerados de adultos mayores con un enfoque en derechos humanos

TECNO

Así se verían Las Guerreras K-pop en el universo de Shingeki no Kyojin, según la IA

Así se verían Las Guerreras K-pop en el universo de Shingeki no Kyojin, según la IA

Fable 5 ya puede salir al mercado: Estados Unidos elimina las restricciones al modelo de IA más potente de Anthropic

Meta empezará a cobrar por funciones exclusivas en sus gafas con IA

Apagar el teléfono antes de dormir puede mejorar la calidad del sueño y combatir la adicción al smartphone

Dónde ver por internet Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina: Fútbol Libre y Roja Directa son las URL que nunca debes usar

ENTRETENIMIENTO

Robert de Niro, a los 82 años: cómo es su dieta y las claves de su entrenamiento

Robert de Niro, a los 82 años: cómo es su dieta y las claves de su entrenamiento

Josh Peck revela el momento más insólito que vivió con Ariana Grande

Danny Glover, estrella de ‘Arma Mortal’, reveló que padece de Alzheimer desde 2022: “A medida que avance, las cosas serán diferentes”

Matt Damon contó cómo Christopher Nolan llevó al límite al elenco de La Odisea: “El rodaje más duro de toda mi carrera”

Olivia Wilde: de crecer con corresponsales de guerra a convertirse en una de las directoras más reconocidas de Hollywood

MUNDO

Salzburgo limita el acceso vehicular al centro histórico para turistas durante el verano

Salzburgo limita el acceso vehicular al centro histórico para turistas durante el verano

Israel anunció que mantendrá de forma indefinida sus zonas de seguridad en Líbano, Siria y Gaza

Fortuna, sanciones y una larga lista de enemigos: quién es el oligarca ucraniano atacado en Mónaco

Una legendario ferrocarril retoma su travesía, une historia y naturaleza en el norte de América

Trump dijo que las conversaciones con Irán avanzan “muy bien” mientras continúan las negociaciones indirectas en Doha