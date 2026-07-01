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La flauta mágica, el espectáculo que acerca la magia de Mozart a los niños entre música, circo y acrobacia

En Infobae en vivo, el director teatral Gerardo Hochman compartió el proceso creativo detrás de una versión lúdica y accesible del clásico compositor en el Konex

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Gerardo Hochman, director y acróbata de “La flauta mágica”, habló en detalle sobre la idea de llevar la cultura clásica a nuevas generaciones (Infobae a las 9 – Infobae en vivo)

Con la inminente llegada de las vacaciones de invierno, muchas familias y chicos buscan nuevas propuestas para disfrutar del tiempo libre. Entre la variedad de opciones, el estreno de La flauta mágica en el Konex se presenta como una alternativa original. La ópera de Wolfgang Amadeus Mozart revive en una puesta que integra música en vivo, canto lírico y acrobacias, con una adaptación pensada para el público familiar. Gerardo Hochman, director y acróbata, visitó Infobae a las 9 (Infobae en Vivo) para compartir detalles sobre la creación y el sentido de este espectáculo.

En su paso por el estudio, Hochman explicó que la propuesta forma parte de Vamos a la ópera, un ciclo de la Fundación Konex que busca acercar la ópera, la música clásica y el canto lírico a las nuevas generaciones. En este caso, tomaron el título de La flauta mágica y su historia, así como la música compuesta por Mozart, para crear una “ópera circo”: “Contarla a través de cantantes, de la música en vivo de una orquesta, pero también de un grupo de acróbatas”, explicó.

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La adaptación fue pensada específicamente para la infancia. Mientras que la versión original de la ópera dura tres horas, en esta puesta el espectáculo tiene un recorrido de una hora y cuarto. En ese sentido, su director detalló: “Ya ahí hay una selección de los mejores fragmentos, de las partes más atractivas, más lúdicas, más divertidas. Y, por otro lado, esta inclusión de lo circense. También hay cuadros, los personajes principales tienen sus alter ego acróbatas y también hay cuadros contados a través del despliegue del circo, de la acrobacia, de la manipulación de objetos, de los malabares, del equilibrio, que lo hace, claro, mucho más cercano, sin renunciar al esplendor de la música de Mozart, que está ejecutada tal cual por una orquesta de ocho músicos”.

La flauta mágica
Co una puestaen escena circense, La flauta mágica busca llevar la música de Mozart a las generaciones más jóvenes (Manuel Pose Varela)

La orquesta y los cantantes están formados por jóvenes del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Los acróbatas, por su parte, son graduados de la UNSAM, la Universidad Nacional de San Martín, que cuenta con una licenciatura en Artes Escénicas con orientación en circo. “Es un elenco de gente muy joven que también está muy cerca de las generaciones que van a ir a verlo. No es una apuesta solemne hecha por músicos académicos”, señaló ante las cámaras.

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En cuanto al desafío de captar a las nuevas generaciones, Hochman reconoció: “De alguna manera lo sentimos como un acto de resistencia. De defensa de otro tipo, de otro modo de estar, de contemplar, de otro modo de tener concentración y paciencia". Y agregó: “Pero estamos muy sorprendidos porque dura una hora y cuarto, pero los chicos además de estar enfocados, concentrados, participan mucho desde la platea, haciendo comentarios, riendo, aplaudiendo”.

“De alguna manera lo sentimos como un acto de resistencia", explicó Hochman, director del proyecto (Captura de video)
“De alguna manera lo sentimos como un acto de resistencia", explicó Hochman, director del proyecto (Captura de video)

Más adelante, se refirió a la franja etaria que convoca el espectáculo. “La verdad que no tiene límite de edad. Pensemos que es la música de Mozart, que en principio es maravilla. Vos podés cerrar los ojos y ya vale la pena”, añadió. También habló de la convivencia entre adultos y niños en la platea: “Nosotros también estamos muy interesados en hacer espectáculos para grandes y chicos, en el sentido de que en la platea estén conviviendo y si se da que el chico le pregunta algo al adulto porque no lo entiende, esa comunicación transversal es hermosa en el teatro”.

La obra se presenta en el auditorio principal de Ciudad Cultural Konex. Hochman comentó que la idea surgió a partir de una invitación de la Fundación Konex, que cada año estrena un título nuevo dentro de su ciclo de ópera, música y ballet. “Me propusieron hacer La flauta mágica, sabiendo que también que yo me dedico a puestas de tono circense. Entonces, ya imaginaron que la idea de hacer una ópera con la inclusión del circo podía ser atractiva”, destacó.

La flauta mágica
Con diversos actores y músicos jóvenes, la propuesta busca atraer la atención de grandes y chicos (Manuel Pose Varela)

Una particularidad es la inclusión del personaje de Mozart, interpretado por Federico Betencourt, quien oficia de narrador y presentador. “Como estamos en el circo también, es un poco el presentador de los diferentes números y también nos cuenta un poco en qué se inspiró, qué ingredientes de la música usa. Entonces, al mismo tiempo que vemos un espectáculo, también nos enteramos algo de el procedimiento creativo, el proceso creativo”, afirmó.

La flauta mágica
La sala principal del Konex se transforma en un gran teatro donde el oído y la vista se estimulan por igual (Manuel Pose Varela)

Por último, Hochman subrayó la importancia de acercar la experiencia del teatro y la música en vivo a todos los públicos, con una propuesta que busca ser inclusiva, estimulante y memorable para grandes y chicos: “Es un espectáculo para ver, pero para también oír. La música de Mozart es una maravilla y vale la pena solo por eso. Si los chicos bailan, preguntan, aplauden o se emocionan, misión cumplida”.

La entrevista completa a Gerardo Hochman

El director, actor y acróbata Gerardo Hochman habló de su trabajo en "La flauta mágica", una propuesta para trasladar la música de Mozart a los más pequeños (Infobae a las 9 - Infobae en Vivo)

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