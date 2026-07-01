Criticaron a Manu Urcera por opinar sobre la belleza de las mujeres y Nicole Neumann lo defendió: “Lo hacen todos”

En medio del revuelo que generaron los dichos de Manu Urcera, Nicole Neumann salió en defensa de su marido y explicó lo que quiso decir al aire (Desayuno Americano - América)

La semana pasada, Manu Urcera fue invitado al streaming Solo con Niki, el ciclo que conduce Nicole Neumann junto a su hermana Geraldine. En un clima de confidencias y recuerdos sobre los primeros meses de la relación, el piloto automovilístico sorprendió con una declaración que en pocos minutos encendió la polémica en redes y programas de espectáculos. Urcera calificó numéricamente a las mujeres, haciendo referencia a un ranking de belleza, una práctica habitual pero cada vez más cuestionada. La repercusión no se hizo esperar y, ante la viralización del clip, la modelo decidió responder y defender a su pareja en una entrevista con Desayuno Americano (América).

La modelo, sin esquivar el tema, reaccionó primero con un “Ah”, y luego se explayó sobre el contexto del programa y la confianza que existe en ese tipo de espacios. “Quizás, cuando uno está en un streaming te relajás un poco, sentís más que estás en una reunión de amigos y por ahí habló un poco más desde ese lugar, porque creo que todos lo comentan así, como también las mujeres lo hacen con los tipos”.

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Ante los dichos de su marido, Neumann intentó esclarecer la situación. En ese sentido, la modelo fue más allá y, lejos de mostrarse molesta, relativizó la situación: “Y todo el mundo lo hace. A ver, entre amigos es así. Bueno, pero qué es un seis, un ocho, ¿qué sé yo?“. También fue consultada si alguna vez formó parte de un debate similar, a lo que expresó: ”No lo sé. No me acuerdo ahora una situación puntual, pero creo que son momentos que se dan entre amigos en la intimidad y por ahí no sonó de lo más lindo".

La semana pasada, Manu Urcera y Nicole Neumann conversaron sobre los inicios de su relación, detallando cómo fue su primer encuentro y los momentos previos a formalizar su vínculo (Solo con Niki)

Y, en un intento de cerrar el tema, sentenció: “Yo creo que al final lo que él quería era resaltar lo mío, decirme un piropo a mí de que me levantaba igual que de linda. Entonces creo que era ese el final, nada más. No, sé por qué buscarle como el lado malo o algo que me ofenda”.

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La frase que generó el debate se había dado durante el streaming, cuando Urcera y Nicole repasaban los comienzos de su romance y recordaban el primer encuentro. Manu fue consultado sobre qué le llamó la atención de Nicole la primera vez que la vio en persona. Su respuesta fue espontánea y directa, dejando claro que la belleza natural de la modelo fue determinante: “Cuando la vi la primera vez es más o menos lo que ves acá en la pantalla. Pero lo que te pasa con las mujeres cuando las ves a la noche en el boliche, todas son ocho, nueve, siete cincuenta. Cuando te despertás a la mañana, tres puntos. ¿Qué pasó? En cambio, ella me sorprendía que se levantaba ya nueve puntos”.

Lejos de quedarse solo con esa comparación, Urcera profundizó sobre la naturalidad de Nicole y destacó que no necesita arreglarse ni prepararse demasiado para verse bien. Incluso, entre risas, mencionó que ella tarda menos tiempo que él en arreglarse para salir, a pesar de que él no tiene que maquillarse ni dedicar tiempo a su apariencia. “Lo que me sorprendió es la belleza natural, ¿me entendés? Yo le decía a mis amigos: ‘Che, boludo, te levantás a la mañana y es linda’”, remató el piloto, reforzando el piropo hacia su pareja y madre de su hijo, Cruz.

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La reacción de Nicole en Desayuno Americano fue la de restarle importancia a la polémica y poner el foco en la confianza mutua y la complicidad que existe en la pareja. Para la modelo, los códigos de intimidad y el humor compartido prevalecen sobre los debates externos.