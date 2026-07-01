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El misterioso hallazgo de Paula Chaves y Pedro Alfonso en la remodelación de su nueva casa: “Estaba en la entrada”

La modelo compartió el momento en que junto a su esposo encontraron un objeto especial en la propiedad que están refaccionando

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La nueva casa de Pedro Alfonso y Paula Chaves

El hallazgo de una escultura religiosa en la nueva casa de Paula Chaves y Pedro Alfonso se convirtió en un inesperado símbolo para la familia, en pleno proceso de construcción de su hogar junto a sus tres hijos. La imagen, una pequeña Virgen blanca, apareció en la propiedad y, lejos de ser removida, fue incorporada por decisión de ambos al diseño final.

Al compartir la historia en sus redes, la modelo relató el momento en que encontraron la figura dentro de una de las paredes: “Esta virgencita no la tocamos, estaba inicialmente en la entrada”, escribió sobre un video que la muestra en su lugar original.

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La virgen de Paula Chaves
El hallazgo de una Virgen blanca en la casa de Paula Chaves y Pedro Alfonso se convirtió en un símbolo de protección para la familia

La escultura estaba en la propiedad antes de la compra y resistió toda la remodelación sin sufrir daños. “Como agrandamos quedó adentro. No está pegada. Se bancó una remodelación entera”, explicó Paula, todavía sorprendida por la resistencia del objeto y la coincidencia de que terminara en un sitio protegido dentro de la vivienda.

La figura acompañó en silencio el avance de la obra. “Y ahí estuvo siempre. Protegiendo”, concluyó la modelo, evidenciando que, para la familia, la Virgen representa un amuleto de resguardo en esta nueva etapa.

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Paula Chaves
La Virgen ya estaba en la propiedad de la pareja antes de la compra y resistió la remodelación de la casa sin sufrir daños

La construcción de la casa de Paula Chaves y Pedro Alfonso comenzó a finales de 2025 y desde entonces la pareja ha compartido el desarrollo del proyecto con sus seguidores, mostrando imágenes de ambientes amplios, luminosos y en permanente contacto con el exterior.

En cada actualización, Paula mostró su entusiasmo por el futuro hogar, describiendo la emoción que siente al visitar el lugar. “Cada vez falta menos y cada vez que la veo no lo puedo creer”, escribió junto a una de las postales de la obra, dejando ver la expectativa familiar.

El emotivo mensaje de Pedro Alfonso a Paula Chaves por sus 9 años de matrimonio
La construcción de la casa de Paula Chaves y Pedro Alfonso comenzó a finales de 2025 y fue compartida paso a paso en Instagram

El hallazgo de la Virgen marcó un momento especial en el proceso. La escultura, encontrada en una cavidad de la pared, se mantuvo inalterable mientras el resto de la casa cambiaba a su alrededor. “No la movimos de ahí”, detalló Paula, subrayando que la decisión fue dejarla en su sitio como gesto de respeto y gratitud.

Las imágenes que comparte la modelo en sus historias de Instagram muestran detalles de la decoración, como revestimientos en tonos crema y marrón claro, paredes en grafito cálido y paneles de madera varillada, todo pensado para generar una atmósfera acogedora y moderna.

La familia compuesta por Paula, Pedro, Olivia, Baltazar y Filipa espera mudarse en las próximas semanas. La escultura de la Virgen, que sobrevivió intacta a las obras, se transformó en un símbolo de protección para todos los integrantes del hogar.

Paula Chaves y Pedro Alfonso celebran la construcción de un nuevo hogar
Paula Chaves y Pedro Alfonso celebran la construcción de un nuevo hogar

El hecho de que la imagen permaneciera en pie durante los trabajos de construcción generó una sensación de resguardo y continuidad. La decisión de conservarla fue compartida por ambos padres, que la consideran un guiño afortunado en medio del cambio.

La pequeña escultura blanca, ubicada ahora en un espacio interior, acompaña el día a día de la familia y será una de las primeras cosas que vean al entrar en la casa terminada. La elección de no modificar su lugar responde a una mezcla de respeto por la historia del inmueble y a una creencia personal en su valor protector.

Paula Chaves
La familia espera mudarse en las próximas semanas y la escultura de la Virgen ocupará un lugar central en la nueva casa

La casa fue pensada para acompañar el crecimiento de los hijos y permitirle a la familia disfrutar del entorno natural. Los grandes ventanales y los ambientes abiertos son parte central de ese proyecto.

El proceso de construcción, documentado paso a paso en redes, refleja el entusiasmo de Paula y Pedro por este nuevo comienzo. Cada avance es celebrado y compartido, reforzando el sentido de comunidad con sus seguidores.

Mientras la mudanza se acerca, la familia Alfonso Chaves se prepara para estrenar su casa soñada, en la que la pequeña escultura blanca ya ocupa un lugar central en su historia doméstica.

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