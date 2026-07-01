Carlos Casella fue operado de urgencia y debió reprogramar el estreno de Boite junto a Griselda Siciliani

Griselda Siciliani se expresó en su cuenta de Instagram sobre la reprogramación de la pieza teatral que encabezará con el actor, quien tuvo que ser intervenido de urgencia por una apendicitis aguda

La noticia sobre la salud de Carlos Casella sacudió la agenda teatral porteña y despertó una ola de mensajes de aliento entre colegas y seguidores. El actor, cantante y referente de la escena alternativa, quien construyó un vínculo especial con el público tras décadas de entrega y experimentación artística, tuvo que ser operado por una apendicitis aguda en el Hospital Italiano. El anuncio de su intervención quirúrgica llevó a la reprogramación de BOÎTE, la obra que protagonizará junto a Griselda Siciliani en La Trastienda. Si bien el actor se encuentra muy bien y recuperándose favorablemente, según el parte oficial sobre su salud, deberá guardar reposo durante las próximas semanas.

Carlos Casella fue operado por una apendicitis aguda en el Hospital Italiano y debió reprogramar Boite, la pieza teatral que protagonizará junto a Griselda Siciliani en La Trastienda

Por este motivo, la producción comunicó que la función inicial ya no se realizaría en la fecha prevista, y el nuevo día de estreno se fijó para el jueves 30 de julio en el tradicional recinto de la calle Balcarce.

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"Ya se encuentra muy bien", dijo Griselda Siciliani mientras agradeció al público por el afecto debido a la reprogramación del espectáculo que estrenarán en La Trastienda el próximo 30 de julio

Serán 15 funciones exclusivas, de jueves a sábados, y las entradas podrán adquirirse a través de la plataforma Passline o en la boletería del teatro. La expectativa y el entusiasmo por el espectáculo se mantuvieron intactos, pero la prioridad fue la salud del intérprete.

El parte oficial transmitió tranquilidad: Casella se encuentra de muy buen ánimo y evoluciona de manera positiva. La recuperación progresó según lo esperado y la recomendación médica fue estricta: reposo para asegurar su bienestar y un regreso pleno a la actividad artística. La noticia generó muestras de apoyo y afecto por parte del ambiente teatral y del público, que reconoció la trayectoria de Casella y su dedicación, en particular de su compañera y amiga Griselda Siciliani.

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Griselda Siciliani habló sobre la salud de su compañero teatral y relató cómo trabajó en los ensayos incluso el mismo día en que tuvo que ser operado de urgencia

La actriz habló sobre el estado de salud de su colega a través de tres videos en su cuenta de Instagram. “Carlitos está muy bien, ya fue operado y se está recuperando. Los médicos le indicaron reposo para que no haga ningún tipo de esfuerzo y por eso tuvimos que reprogramar las funciones”, expresó.

Más adelante, agradeció al público por comprender la situación y por elegirlos para disfrutar del espectáculo, ahora a partir del 30 de julio. También contó una anécdota sobre Casella. “El último día antes que lo operen estuvo todo el día ensayando aun teniendo una apendicitis aguda”, contó destacando el profesionalismo de su compañero.

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Cabe recordar que la carrera de Carlos Casella ofreció un recorrido singular que fue desde los años de under con el grupo El Descueve hasta la consolidación de su figura en la escena nacional. En distintas entrevistas, el artista destacó el apoyo recibido en su infancia para explorar sus inquietudes artísticas. Recordó que su familia siempre le permitió expresarse a través del canto, el dibujo y la actuación, elementos que marcaron el inicio de una vocación temprana. En los actos escolares, Casella asumía roles centrales e incluso se animó a interpretar a figuras como Mirtha Legrand en la fiesta de fin de curso, episodio que definió como un punto de partida para su relación con el escenario.

El salto al ámbito profesional se concretó en la adolescencia, cuando se convirtió en cantante de Modelo Blanco, un grupo de música pop inspirado en Virus, King Crimson y Talking Heads. Paralelamente, su interés por la danza lo llevó a vincularse con Ana Frenkel, con quien fundó El Descueve, colectivo que representó una explosión creativa y un laboratorio de experimentación escénica. El grupo fusionó teatro, música y movimiento, y desarrolló colaboraciones con compañías como De la Guarda —hoy Fuerza Bruta—, acumulando años de giras y experiencias internacionales.

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Mientras el público aguarda el regreso de BOÎTE y la completa recuperación de su protagonista, la noticia de la reprogramación invitó a repasar el camino recorrido por Carlos Casella, un artista que supo construir una identidad propia en el escenario argentino.