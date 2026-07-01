Una médica de Gendarmería y una cosmetóloga atrapadas con cocaína: el misterio de “Xuxa” y el cocodrilo

Médica de Gendarmería y cosmetóloga atrapadas con cocaína: el misterio de “Xuxa” y el cocodrilo

El wéstern que protagonizaron una médica de Gendarmería y su amiga cosmetóloga, a partir del hallazgo de unos 70 kilos de cocaína en el baúl del auto en el que se desplazaban por Ruta Nacional N°34, en Salta -luego de que perseguidas y baleadas en un intento de “mexicaneada”- tuvo un nuevo capítulo este martes con la audiencia de formalización de la investigación, presidida por el juez federal Julio Leonardo Bavio.

En primer lugar, ambas mujeres cumplirán prisión preventiva por 60 días por transporte de estupefacientes (fueron 66,700 kilos, según el pesaje final), en carácter de coautoras, indicaron fuentes judiciales a Infobae.

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La cocaína en el doble fondo del vehículo en el que circulaban la médica y la cosmetóloga

Además, el fiscal Ricardo Toranzos presentó la acusación contra José Alfredo Troichuque, un hombre de 39 años al que apodan “Xuxa”. Bavio dictaminó 60 días de detención para él también por tentativa de homicidio y configuración para realizar delitos de narcotráfico.

Durante la jornada, Toranzos reveló algunos detalles desconocidos del caso que tiene rivetes muy particulares incluso para los experimentados agentes judiciales que intervienen en el expediente.

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La médica de Gendarmería detenida

El fiscal hizo un relato de la secuencia, ocurrida este domingo cerca de las 9 de la mañana, que involucró a Ivana Georgina Portal (alferez, médica y pareja del chofer del jefe del Escuadrón de Tartagal) y Delia Yolanda Tame (conocida cosmetóloga en la zona), mientras viajaban en la ruta cerca de El Potrero, una localidad del departamento Rosario de la Frontera, con unos 350 habitantes.

En ese lugar, fueron interceptadas por dos camionetas, una blanca y otra azul. “Sus ocupantes pretendían que se detengan para robarle la drogra que llevaban en la Renault Duster en la que circulaban”, resumió una fuente sobre el intento de “mexicaneada”. Las mujeres se resistieron y escaparon. Les dispararon.

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Delia Tame, la cosmetóloga detenida

Portal y Tame ingresaron a El Potrero e intentaron ocultarse en una casa. “Se agazaparon con miedo”, describieron fuentes del caso. “Los vecinos llamaron a la Policía, no fueron ellas”, agregaron.

“Es raro que Portal, siendo de la fuerza, no se haya comunicado con Gendarmería ante la emergencia”, deslizó un detective sugiriendo que la médica, aunque no era propietaria del vehículo y no lo conducía, no desconocía la carga oculta en el baúl que quedó a la luz debido a que uno de los plomos provocó una rajadura en la chapa.

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Minutos más tarde, un policía del pueblo llegó a la escena y les preguntó que había pasado. Las sospechosas aseguraron que habían sido víctimas de un intento de robo. Pero algo más sucedió. En ese momento, una Amarok blanca, sin patente, pasó frente a ellos. “Esa es una de las camionetas que nos atacó”, señalaron las mujeres.

Una de las balas rompió el doble fondo y dejó a la luz el cargamento

El efectivo reconoció inmediatamente al chofer: se trataba de “Xuxa”. Sucede que el ahora imputado contaba con historial delictivo en Metán, donde el agente había prestado servicio. Le dieron la voz de alto, pero “Xuxa” se dio a la fuga.

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Sin embargo, fue capturado camino a Tucumán. Iba en otro vehículo y en compañía de su mujer, Adriana Angélica Ita, quien también fue aprehendida e imputada por configuración para realizar delitos de narcotrafico, aunque Bavio decidió que continúe el proceso en libertad.

Para sumarle complejidad a la causa, se investiga el papel que jugaron cuatro policías tucumanos que aparecieron en la escena donde se escondieron la médica y la cosmetóloga, es decir, a 20 kilómetros de distancia de su jurisdicción, en una camioneta.

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El automóvil Renault Duster con la luneta trasera rota y un orificio de bala

“Además, no persiguieron a la camioneta que se escapaba con el hombre identificado por las víctimas. Sospechamos que participaron de la mexicaneada”, reveló una fuente. Justificaron su presencia por el supuesto aviso de transeúntes y se retiraron sin dar explicaciones. La fiscalía no les creyó.

Por esa razón, se allanó el destacamento policial 7 de abril de Tucumán y se secuestraron las armas a los efectivos para realizar pericias balísticas respecto a los daños que sufrió la Duster.

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Detectives que conocen cómo operan las organizaciones narco de la zona, señalaron que existe un grupo, liderado por un clan, que ejecuta “mexicaneadas” de sus propios envíos para evitar pagar el transporte de la droga. Asimismo y de esta manera, las personas que debían hacer el traslado contraen una deuda con la banda.

El cocodrilo

Un operativo muestra la extracción de múltiples paquetes rectangulares de un tanque de combustible vehicular. Una persona con guantes negros manipula los objetos. Los paquetes, algunos verdes con imágenes de cocodrilos y otros amarillos con figuras rojas, son dispuestos en el suelo junto al tanque. Se observan al menos veinte unidades. Las imágenes corresponden a la cobertura de un evento de incautación por parte de autoridades.

Hay más. Los ladrillos embalados con cinta amarilla que llevaban Portal y Tame tienen como distintivo la imagen de un cocodrilo.

Esa característica llamó rápidamente la atención de los agentes judiciales que actúan en el caso debido a que, ese mismo día, se realizaron otros procedimientos en los que se hallaron paquetes de cocaína con el reptil, un tigre y una araña. Todos ocurrieron en la ruta 34 en la zona de El Naranjo.

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Uno de los operativos en los que se halló cocaína con las mismas características

Tal como puede verse en el video que acompaña esta nota, 25 ladrillos de la droga fueron hallados en el tanque de combustible de un Chevrolet Onix.

“Creemos que detrás de esos cargamentos está una misma banda y que quisieron aprovechar que el partido del sábado de la Selección Argentina para hacer los traslados”, resumieron.