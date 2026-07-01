Euforia en Francia tras la goleada a Suecia en el Mundial: “favoritos”, “exhibición” y “potencial muy alto”

Collage de tapas de diarios franceses

Francia apabulló a Suecia por los 16avos de final de la Copa del Mundo y ahora enfrentará a Paraguay el próximo sábado en Filadelfia en busca de dar otro paso importante en el certamen. Con un Kylian Mbappé encendido, autor de dos de los tres tantos (el otro fue de Bradley Barcola), el elenco dirigido por Didier Deschamps dio una cátedra de fútbol y eliminó a su primer rival de los playoffs.

La prensa francesa se envalentonó con un triunfo claro que otorga a los Blues credenciales de candidatos al título. En Francia muchos sueñan con vengarse de Argentina por lo ocurrido en la final de Qatar 2022, aunque la realidad es que lo prioritario es el título sea cual sea el rival en la hipotética final que se llevará a cabo el próximo domingo 19 de julio en Nueva Jersey.

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L’equipe tituló en su portada: “Potencial muy alto”. Y acompañó en el comentario del partido ante los suecos: “Haciendo gala de una serenidad impresionante y un gran ímpetu ofensivo, Les Bleus —liderados por Mbappé— se clasificaron con facilidad para los octavos de final. El sábado, en Filadelfia, se enfrentarán a la sorprendente selección de Paraguay, que eliminó a Alemania".

Mundial 2026 - Francia 3 - Suecia 0

En la principal nota de análisis, el medio RMC precisó que “Les Bleus avanzaron cómodamente a los octavos de final” y que “Francia está demostrando, más que nunca, que es una de las favoritas en este Mundial”. La Depeche tituló en su tapa: “Blues: otra gran lección de fútbol”. Le Dauphine fue con una contundente idea: “Una exhibición”. Y Lyonne Republicaine sintetizó: “Grandes Bleus”.

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Sud Ouest también se enfocaron en el show azul en Nueva Jersey: “Les Bleus dieron un espectáculo y alcanzaron los octavos de final tras otra exhibición de ataque”. Le Figaro resumió en su análisis: “Goles, genialidad y concentración: Les Bleus eliminan a Suecia y avanzan a octavos de final”. Y Le Monde completó con referencia a Mbappé, Michael Olise, Bradley Barcola y Ousmane Dembelé: “El recital de la selección francesa, liderado por un cuarteto atacante perfectamente sincronizado”.

Por su parte, la prensa sueca también se deshizo en elogios para con su rival de turno. Describió la derrota como “una exhibición de superioridad técnica y estética que dejó más admiración que reproches”, hasta el punto de presentar a la selección de Didier Deschamps como la mejor del mundo y a Kylian Mbappé como autor de una actuación fuera de escala.

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Mbappé cautivó a toda la prensa mundial con otra brillante actuación (Reuters/Vincent Carchietta)

Según Aftonbladet, el periodista Erik Niva situó el partido entre esas derrotas que permanecen en la memoria durante décadas. “Varios jugadores suecos que estuvieron allí en 1974 todavía hablan de su encuentro con el Fútbol Total y Johan Cruyff”, escribió, antes de proyectar una marca similar sobre esta caída frente al conjunto francés. Niva remató esa idea con una imagen que condensó el tono de la cobertura: “Es difícil culpar a los artesanos por no haber pintado ellos mismos la Mona Lisa”.

Su colega Simon Bank reservó sus elogios más amplios para el juego colectivo de los franceses: “Se enfrentó a los Harlem Globetrotters, productos de la mejor cantera del mundo”, escribió sobre el plan de Graham Potter, y añadió: “He asistido a ocho Mundiales, he visto cuatro más por televisión y he visto muchos grandes equipos de fútbol. Pero rara vez he visto alguno que combine tanta calidad con tanta estética. Francia es… magnífica”.

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En Expressen, el periodista Noa Bachner centró su análisis en Mbappé, al que señaló como la figura del encuentro por sus dos goles: “Su actuación es la más escandalosa jamás vista de un jugador contra una selección sueca, al menos en los tiempos modernos, y además hay que tener en cuenta el contexto del partido”.