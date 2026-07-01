Inglaterra-República Democrática del Congo, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Televisación: en Argentina va por TyC Sports, Telefe, TV Pública, DSports, Disney+ y Paramount+; en Uruguay, por Canal 5; en Paraguay, por GEN y Trece; en Brasil, por Globo, CazéTV y SporTV. En Colombia lo transmite Caracol TV y RCN; Ecuador, por Teleamazonas; Perú, por América TV. En México se ve por Canal 5, Azteca 7, TUDN, Las Estrellas y ViX; en Estados Unidos, por FOX, FS1, Telemundo, Universo y Peacock; y en España, por La 1 de RTVE, DAZN y Movistar+. Y en todo Latinoamérica vía streaming a través de DGO (DSports), Disney+ y Paramount+.

Horario: en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil a las 13:00; Venezuela, Chile y Bolivia desde las 12:00; Colombia, Ecuador, Panamá y Perú a partir de las 11:00; México a las 09:00; España desde las 18:00.