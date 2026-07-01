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Inglaterra-República Democrática del Congo, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Los Tres Leones, líderes del Grupo L con 7 puntos, debutan en la fase eliminatoria ante un seleccionado africano que llega a su primera instancia de eliminación directa en la historia del fútbol mundialista

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Televisación: en Argentina va por TyC Sports, Telefe, TV Pública, DSports, Disney+ y Paramount+; en Uruguay, por Canal 5; en Paraguay, por GEN y Trece; en Brasil, por Globo, CazéTV y SporTV. En Colombia lo transmite Caracol TV y RCN; Ecuador, por Teleamazonas; Perú, por América TV. En México se ve por Canal 5, Azteca 7, TUDN, Las Estrellas y ViX; en Estados Unidos, por FOX, FS1, Telemundo, Universo y Peacock; y en España, por La 1 de RTVE, DAZN y Movistar+. Y en todo Latinoamérica vía streaming a través de DGO (DSports), Disney+ y Paramount+.

Horario: en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil a las 13:00; Venezuela, Chile y Bolivia desde las 12:00; Colombia, Ecuador, Panamá y Perú a partir de las 11:00; México a las 09:00; España desde las 18:00.

09:10 hsHoy

Probables formaciones:

Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Harry Kane y Marcus Rashford. DT: Thomas Tuchel.

República Democrática del Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku; Nathanael Mbuku, Samuel Moutoussamy, Ngal’ayel Mukau, Brian Cipenga; Cédric Bakambu y Yoane Wissa. DT: Sébastien Desabre.

09:00 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del duelo de 16avos de final en el Mundial 2026 que animarán Inglaterra y República Democrática del Congo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El duelo de goleadores entre Harry Kane por inglaterra y Yoanne Wissa por RD Congo será uno de los más destacados en el duelo entre los "Tres Leones" y los "Leopardos"-crédito Bernadett Szabo - John Sibley/REUTERS
Inglaterra busca revalidar sus credenciales de candidato ante RD Congo en 16avos de final (John Sibley/REUTERS)

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