El Salvador

Iberojet conectará El Salvador con Madrid y Barcelona con vuelos directos disponibles desde septiembre

La nueva ruta aérea fortalece la oferta internacional del país y busca duplicar el flujo de pasajeros entre Centroamérica y Europa, según anunciaron autoridades y ejecutivos del sector

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Avión Airbus A350-900 de Iberojet blanco despegando de pista asfaltada con marcas blancas. Fondo de vegetación tropical y cielo azul matinal.
Un avión Airbus A350-900 de Iberojet despega del aeropuerto internacional de El Salvador bajo un cielo azul claro con nubes suaves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador contará desde el 14 de septiembre de 2026, con una conexión aérea directa hacia España operada por la aerolínea Iberojet, que enlazará el país centroamericano con las ciudades de Madrid y Barcelona. El anuncio, realizado en una entrevista radial en el programa de Diana Verónica y Tony, marca un avance para la industria turística y la conectividad internacional salvadoreña, según destacaron representantes del sector y de la compañía aérea.

La Cámara Salvadoreña de Turismo (CASATUR) y la aerolínea presentaron los detalles de la nueva ruta, que contará con dos frecuencias semanales y tarifas promocionales para los primeros pasajeros. El servicio utilizará un Airbus A350-900 de última generación, capaz de transportar hasta 432 pasajeros en clase turista.

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Durante la entrevista, Carlos Umaña, presidente de CASATUR, subrayó la trascendencia de la noticia para el sector privado: “Para nosotros es una superbuena noticia tener ya, prácticamente casi la posibilidad de duplicar la cantidad de pasajeros que vamos a estar moviendo ahora de, desde España a El Salvador, desde Madrid y desde Barcelona”.

El funcionario explicó que la conectividad aérea con Europa ha sido históricamente un reto para El Salvador y que esta nueva oferta coloca al país en el mapa de los grandes emisores de turistas. De igual manera, resaltó el contexto favorable que atraviesa el país en materia de seguridad y proyección internacional.

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Carlos Umaña, presidente de CASATUR, y Mario Domínguez, director adjunto de Iberojet, durante la entrevista en el programa Diana Verónica y Tony, donde anunciaron la nueva conexión aérea entre El Salvador y España.
Carlos Umaña, presidente de CASATUR, y Mario Domínguez, director adjunto de Iberojet, durante la entrevista en el programa Diana Verónica y Tony, donde anunciaron la nueva conexión aérea entre El Salvador y España.

Operación, horarios y características de la ruta

Por su parte, Mario Domínguez, director adjunto de Iberojet, explicó que la operación arrancará el 14 de septiembre, con vuelos directos desde El Salvador hacia Barcelona los lunes y hacia Madrid los martes. Los retornos desde España seguirán los mismos días, permitiendo flexibilidad a los pasajeros para planificar sus viajes entre ambas ciudades.

Según detalló Domínguez, la duración estimada de los vuelos será de unas diez horas a Madrid y unos cuarenta minutos adicionales hasta Barcelona. Ambos trayectos se realizarán sin escalas, eliminando la necesidad de conexiones en aeropuertos de terceros países.

El costo del boleto ida y vuelta se sitúa en torno a los 600 dólares, tarifa que incluye alimentos y equipaje de mano de hasta 10 kilos (carry on y bolso de mano). Los pasajeros pueden sumar equipaje documentado por un costo adicional, y existe una opción Turista Plus para quienes busquen servicios diferenciados.

Para el lanzamiento, Iberojet ofrece una promoción exclusiva para los primeros mil boletos, con un 15% de descuento utilizando el código “IBJ HOLA” en su sitio web oficial. “Si van a la página www.iberojet.com y ponen este código IBJ HOLA, tendrán un descuento de un quince por ciento, los primeros mil billetes que reserven”, anunció Domínguez en la conversación.

Mapa estilizado nocturno de Centroamérica y península ibérica con una línea luminosa que conecta El Salvador (logo Iberojet), Madrid y Barcelona.
Un mapa estilizado con iluminación nocturna muestra la ruta de Iberojet que une El Salvador con las ciudades españolas de Madrid y Barcelona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aeropuerto internacional de El Salvador fue señalado como un activo fundamental en la operación, tanto por su ubicación a nivel del mar como por las recientes inversiones en infraestructura. Domínguez explicó que la altura del aeropuerto facilita el despegue de aeronaves de gran tamaño y permite optimizar las operaciones de carga. Además, resaltó la agilidad en los procesos migratorios y la calidad del servicio al pasajero.

La llegada de Iberojet posiciona a El Salvador como posible hub para el turismo europeo en Centroamérica, ya que la ruta permitirá conectar a pasajeros con otros destinos de la región. El sector turístico local espera que el incremento de visitantes contribuya a la diversificación de la oferta y a la dinamización de la economía.

Más allá de las cifras de pasajeros o la reducción en los costos de los boletos, este enlace directo con Iberojet representa un motor de desarrollo socioeconómico sin precedentes: fortalece la competitividad internacional del país, inyecta dinamismo al comercio y la inversión extranjera, y facilita de forma humana y accesible el reencuentro de miles de familias de la diáspora.

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