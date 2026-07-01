Guatemala

La Dirección General de Transportes de Guatemala inicia la emisión en línea de permisos temporales y exprés

La primera etapa del plan arranca este miércoles con gestiones totalmente electrónicas, según explicó Pai Ela Escobar Pérez, con el objetivo de reducir traslados, bajar costos y cumplir el decreto 5-2021

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Hombre en traje, banderas de Guatemala, pantalla flotante con sitio web de Dirección General de Transportes, tablet con el mismo sitio web, mano.
Un funcionario de la Dirección General de Transportes de Guatemala muestra la plataforma digital para la emisión en línea de permisos temporales y exprés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dirección General de Transportes de Guatemala comenzará este miércoles la primera fase de la digitalización de sus trámites con la emisión en línea de permisos temporales y permisos exprés, una medida que, según explicó su titular Pai Ela Escobar Pérez, busca reducir traslados, bajar costos para los transportistas y ajustarse a la Ley para la Simplificación de Trámites Administrativos, el decreto 5-2021, que prioriza la gestión electrónica.

La directora general de Transportes informó en conferencia de prensa, que los dos tipos de permisos pasarán a tramitarse de manera “cien por ciento digital”. La funcionaria presentó el cambio como el inicio de un proceso más amplio de automatización dentro de la dependencia.

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Escobar Pérez indicó que el permiso temporal se otorga por un plazo de dos meses, mientras se aprueba el proceso de renovación en la Dirección General de Transportes. Añadió que el permiso exprés se emite cuando el transportista va a salir de ruta y tiene una vigencia de uno a tres días.

Una pantalla de computadora muestra una interfaz para solicitar permisos temporales y exprés, con campos de texto y botones. Se ven un teclado y un ratón.
Una interfaz digital permite la gestión y emisión en línea de permisos temporales y exprés para diversos trámites. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite podrá completarse en entre cinco y diez minutos

La funcionaria sostuvo que el nuevo sistema permitirá solicitar los permisos desde cualquier lugar con un teléfono inteligente, una tableta o una computadora. Según explicó, el tiempo máximo estimado para completar la gestión será de cinco a diez minutos, frente a un procedimiento presencial que podía tomar un día completo.

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La directora señaló que uno de los efectos inmediatos del cambio será evitar gastos de pasaje, gasolina, hospedaje y alimentación a quienes debían desplazarse desde otros departamentos del país para hacer el trámite. En su exposición, vinculó la medida con el objetivo oficial de reducir la brecha digital.

Escobar Pérez también dijo que ya no será necesario presentar documentos legalizados para adjuntarlos a la plataforma. Precisó que bastará con la copia del Documento Personal de Identificación, del documento emitido por la Superintendencia de Administración Tributaria o del que corresponda en cada caso, porque la verificación se hará por medios electrónicos.

La DGT pidió usar solo su portal oficial por riesgo de documentos alterados

La Dirección General de Transportes advirtió que vigila intentos de reproducción ilegal de documentos oficiales y que ya puso en marcha acciones ante esas prácticas. La alerta estuvo dirigida a transportistas que recurren a terceros para obtener permisos o códigos QR fuera de los canales institucionales.

La funcionaria pidió no dejarse engañar por ofertas de intermediarios que prometen gestionar documentos y entregar un QR, porque esos archivos “muchísimas veces” pueden estar alterados. Recomendó realizar el proceso únicamente en el portal oficial de la DGT, identificado como dgt.gob.gt.

Para resolver dudas, la dependencia habilitó sus canales de atención por WhatsApp en el 33 48 20 62 y por el PBX 1532. La presentación pública del sistema marcó el arranque de una primera etapa que, según la directora, forma parte de un plan de automatización más amplio dentro de la institución.

La DGT consolida la sede regional de Zacapa con más de 500 permisos exprés tramitados

La Dirección General de Transportes de Guatemala mantuvo la estrategia de control, modernización y cercanía territorial impulsada por el viceministro de Transportes Fernando Suriano, con operativos, capacitaciones y refuerzo institucional orientados a que el transporte extraurbano opere con más seguridad, documentación en regla y servicios más accesibles para usuarios, pilotos y porteadores.

Uno de los resultados más concretos de esa política se concentró en la sede regional de Zacapa, que de enero a la fecha gestionó 514 permisos expresos, 76 permisos temporales y 251 certificados de funcionalidad. Esa oficina está ubicada en el kilómetro 145,5 de la ruta al Atlántico y fue consolidada como punto de atención para usuarios del oriente del país, con el objetivo de evitar traslados hasta la capital.

Desde que Pai Escobar asumió la dirección general de la DGT, la gestión se enfocó en fortalecer la seguridad vial, agilizar procesos administrativos y ampliar la presencia institucional en el territorio nacional. La estrategia se apoyó en coordinación interinstitucional, transparencia y diálogo con los distintos actores del sector.

El eje más visible de esa línea de trabajo fueron los operativos de control desarrollados junto con instituciones de seguridad y tránsito en Antigua Guatemala, Ciudad de Guatemala, Santa Catarina Pinula, Villa Nueva, Villa Canales, Palencia, Zacapa y Retalhuleu. Las inspecciones buscaron verificar que las unidades operaran conforme a la normativa vigente, contaran con la documentación requerida y utilizaran el Sistema Limitador de Velocidad.

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