Deportes

La argentina Solana Sierra puso contra las cuerdas a la favorita Coco Gauff en Wimbledon, pero se le escapó el partido en la última pelota

La marplatense de 22 años perdió 6-3, 3-6 y 7-6 ante la ex número 2 del ranking WTA en el All England Club

Guardar
Google icon
El desaforado grito de Coco Gauff tras revertir el partido ante la argentina Solana Sierra (Foto: Reuters/Toby Melville)
El desaforado grito de Coco Gauff tras revertir el partido ante la argentina Solana Sierra (Foto: Reuters/Toby Melville)

El grito desaforado, casi como una descarga a tierra, que lanzó Coco Gauff apenas cruzó ese último ace fue más que una celebración. La actual 7° del mundo, que llegó a tocar el 2° del ranking WTA, estuvo a un paso de marcharse anticipadamente de Wimbledon. La argentina Solana Sierra la tuvo contra las cuerdas hasta el final, pero no logró dar el campanazo final y quedó en la puerta de un triunfo histórico por la segunda ronda del Grand Slam sobre césped.

La jugadora de 22 años, que en la edición 2025 de este torneo lanzó su nombre al mundo con una actuación brillante, quedó a un paso de conseguir el triunfo más importante de su carrera profesional. Perdió 6-3, 3-6 y 7-6 (7) en poco más de 2 horas de actividad y luego de estar 5-3 arriba en el set final, pero también de tener el tie break a su favor con un 7-4 que en un abrir y cerrar de ojos vio a Gauff ganar seis puntos seguidos para llevarse el boleto a los octavos de final (donde enfrentará a su compatriota Claire Liu).

PUBLICIDAD

Sobre el verde césped del All England Lawn Tennis Club, Sierra (56° del Ranking WTA), de apenas 22 años, expuso a pleno el proceso de maduración que atraviesa. En un deporte donde el aspecto mental resulta determinante, logró mantenerse enfocada durante todo el encuentro pese a la adversidad en el marcador. Así lo demostró tras quedar quiebre abajo, donde terminó cediendo el primer set por 6-3.

En el segundo parcial, la argentina salió decidida, consciente de que no había margen para los reproches si quería seguir en carrera en el major británico. Rápidamente tomó una ventaja de 4-1, mostró gran solidez desde el fondo de la cancha y, en su tercer set point, selló el 6-3 para igualar el marcador.

PUBLICIDAD

En el tercer set, Sierra caminó por la cornisa durante el primer tramo. En el sexto game levantó dos puntos de quiebre con su servicio y salió fortalecida de ese momento de máxima tensión. Ese impulso la llevó a quebrar el saque de la norteamericana de 22 años.

La argentina rompió el servicio de su contrincante para pasar adelante 5-3. Sin embargo, no logró dar el golpe de gracia y su rival emparejó el trámite. Sin riesgos en ambos servicios, terminaron alcanzando el tie break. La sudamericana siempre se mantuvo adelante, con dos puntos de distancia en buena parte de ese mini partido. Sierra estuvo a un paso de la gloria: estaba 7-4 en la parte decisiva, pero Gauff ganó su dos servicios y desde allí hilvanó en total seis puntos para lograr un triunfo ajustado.

Por un lugar en los octavos de final, Coco se enfrentará a la estadounidense Claire Liu (146°), proveniente de la clasificación y quien venció en la segunda ronda a la suiza Zeynep Sonmez (51°) por 7-5 y 6-3.

Solana batalló todo el último set (Foto: Reuters/Toby Melville)
Solana batalló todo el último set (Foto: Reuters/Toby Melville)

Solana quien hace base en la Rafa Nadal Academy, donde se entrena como una de las jóvenes proyecciones del tenis mundial, la temporada pasada conquistó los dos títulos más importantes de su carrera, ambos de categoría WTA 125, en Antalya y Mallorca. Además, ese mismo año se convirtió en la primera jugadora en alcanzar los octavos de final de Wimbledon tras ingresar al cuadro principal como lucky loser. Allí fue eliminada por la alemana Laura Siegemund y no pudo quebrar la racha que mantiene al tenis femenino argentino sin una representante en los cuartos de final del Grand Slam británico desde la actuación de Paola Suárez en 2004.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoWimbledonSolana SierraCoco GauffLondresAll England Club

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Inglaterra-RD Congo, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: los africanos sorprenden 1-0 a los británicos

Brian Cipenga anotó el tanto para los congoleños, que se imponen por la mínima en Atlanta y dan el batacazo

Inglaterra-RD Congo, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: los africanos sorprenden 1-0 a los británicos

El presidente de Barcelona dio detalles de la negociación por Julián Álvarez con Atlético Madrid: “La oferta es firme”

Joan Laporta habló del delantero argentino durante un discurso de reelección presidencial en el Camp Nou

El presidente de Barcelona dio detalles de la negociación por Julián Álvarez con Atlético Madrid: “La oferta es firme”

Los Pumitas buscan un triunfo clave ante Irlanda en el Mundial Juvenil de Georgia

El equipo argentino realizará cinco cambios en la formación titular tras golear a Estados Unidos y buscará asegurar su pase a la próxima etapa ante un rival que viene de caer frente a Inglaterra

Los Pumitas buscan un triunfo clave ante Irlanda en el Mundial Juvenil de Georgia

Euforia en Francia tras la goleada a Suecia en el Mundial: “favoritos”, “exhibición” y “potencial muy alto”

Los principales medios franceses celebraron el pase a octavos de Les Blues y se mostraron confiados respecto a jugar otra final

Euforia en Francia tras la goleada a Suecia en el Mundial: “favoritos”, “exhibición” y “potencial muy alto”

“Problemas con esposas y familias”: el escándalo que se desató en Alemania tras la eliminación contra Paraguay del Mundial

La gloria alemana Lothar Matthäus sacó a la luz los conflictos que sacudieron al plantel durante la Copa del Mundo

“Problemas con esposas y familias”: el escándalo que se desató en Alemania tras la eliminación contra Paraguay del Mundial

DEPORTES

El presidente de Barcelona dio detalles de la negociación por Julián Álvarez con Atlético Madrid: “La oferta es firme”

El presidente de Barcelona dio detalles de la negociación por Julián Álvarez con Atlético Madrid: “La oferta es firme”

Los Pumitas buscan un triunfo clave ante Irlanda en el Mundial Juvenil de Georgia

Inglaterra-RD Congo, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: los africanos sorprenden 1-0 a los británicos

Euforia en Francia tras la goleada a Suecia en el Mundial: “favoritos”, “exhibición” y “potencial muy alto”

“Problemas con esposas y familias”: el escándalo que se desató en Alemania tras la eliminación contra Paraguay del Mundial

TELESHOW

La flauta mágica, el espectáculo que acerca la magia de Mozart a los niños entre música, circo y acrobacia

La flauta mágica, el espectáculo que acerca la magia de Mozart a los niños entre música, circo y acrobacia

El misterioso hallazgo de Paula Chaves y Pedro Alfonso en la remodelación de su nueva casa: “Estaba en la entrada”

Nació Serena, la primera hija de Juli Puente y Facu Miguelena: “Bienvenida amor de nuestras vidas”

Carlos Casella fue operado de urgencia y debió reprogramar el estreno de Boite junto a Griselda Siciliani

Criticaron a Manu Urcera por opinar sobre la belleza de las mujeres y Nicole Neumann lo defendió: “Lo hacen todos”

INFOBAE AMÉRICA

La Dirección General de Transportes de Guatemala inicia la emisión en línea de permisos temporales y exprés

La Dirección General de Transportes de Guatemala inicia la emisión en línea de permisos temporales y exprés

Panamá inicia distribución de mil toneladas de fertilizantes donados por el Reino de Marruecos

Iberojet conectará El Salvador con Madrid y Barcelona con vuelos directos disponibles desde septiembre

Estados Unidos y El Salvador refuerzan la cooperación en seguridad y desarrollo económico

Feminicidios en El Salvador suben 18% entre enero y mayo de 2026, según ORMUSA