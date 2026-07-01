La argentina Solana Sierra puso contra las cuerdas a la favorita Coco Gauff en Wimbledon, pero se le escapó el partido en la última pelota

El desaforado grito de Coco Gauff tras revertir el partido ante la argentina Solana Sierra (Foto: Reuters/Toby Melville)

El grito desaforado, casi como una descarga a tierra, que lanzó Coco Gauff apenas cruzó ese último ace fue más que una celebración. La actual 7° del mundo, que llegó a tocar el 2° del ranking WTA, estuvo a un paso de marcharse anticipadamente de Wimbledon. La argentina Solana Sierra la tuvo contra las cuerdas hasta el final, pero no logró dar el campanazo final y quedó en la puerta de un triunfo histórico por la segunda ronda del Grand Slam sobre césped.

La jugadora de 22 años, que en la edición 2025 de este torneo lanzó su nombre al mundo con una actuación brillante, quedó a un paso de conseguir el triunfo más importante de su carrera profesional. Perdió 6-3, 3-6 y 7-6 (7) en poco más de 2 horas de actividad y luego de estar 5-3 arriba en el set final, pero también de tener el tie break a su favor con un 7-4 que en un abrir y cerrar de ojos vio a Gauff ganar seis puntos seguidos para llevarse el boleto a los octavos de final (donde enfrentará a su compatriota Claire Liu).

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Sobre el verde césped del All England Lawn Tennis Club, Sierra (56° del Ranking WTA), de apenas 22 años, expuso a pleno el proceso de maduración que atraviesa. En un deporte donde el aspecto mental resulta determinante, logró mantenerse enfocada durante todo el encuentro pese a la adversidad en el marcador. Así lo demostró tras quedar quiebre abajo, donde terminó cediendo el primer set por 6-3.

En el segundo parcial, la argentina salió decidida, consciente de que no había margen para los reproches si quería seguir en carrera en el major británico. Rápidamente tomó una ventaja de 4-1, mostró gran solidez desde el fondo de la cancha y, en su tercer set point, selló el 6-3 para igualar el marcador.

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En el tercer set, Sierra caminó por la cornisa durante el primer tramo. En el sexto game levantó dos puntos de quiebre con su servicio y salió fortalecida de ese momento de máxima tensión. Ese impulso la llevó a quebrar el saque de la norteamericana de 22 años.

La argentina rompió el servicio de su contrincante para pasar adelante 5-3. Sin embargo, no logró dar el golpe de gracia y su rival emparejó el trámite. Sin riesgos en ambos servicios, terminaron alcanzando el tie break. La sudamericana siempre se mantuvo adelante, con dos puntos de distancia en buena parte de ese mini partido. Sierra estuvo a un paso de la gloria: estaba 7-4 en la parte decisiva, pero Gauff ganó su dos servicios y desde allí hilvanó en total seis puntos para lograr un triunfo ajustado.

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Por un lugar en los octavos de final, Coco se enfrentará a la estadounidense Claire Liu (146°), proveniente de la clasificación y quien venció en la segunda ronda a la suiza Zeynep Sonmez (51°) por 7-5 y 6-3.

Solana batalló todo el último set (Foto: Reuters/Toby Melville)

Solana quien hace base en la Rafa Nadal Academy, donde se entrena como una de las jóvenes proyecciones del tenis mundial, la temporada pasada conquistó los dos títulos más importantes de su carrera, ambos de categoría WTA 125, en Antalya y Mallorca. Además, ese mismo año se convirtió en la primera jugadora en alcanzar los octavos de final de Wimbledon tras ingresar al cuadro principal como lucky loser. Allí fue eliminada por la alemana Laura Siegemund y no pudo quebrar la racha que mantiene al tenis femenino argentino sin una representante en los cuartos de final del Grand Slam británico desde la actuación de Paola Suárez en 2004.

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