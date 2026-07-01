Los Pumitas buscan un triunfo clave ante Irlanda en el Mundial Juvenil de Georgia

Los Pumitas y Sudáfrica M20 del Rugby Championship (Photo by Michael Sheehan/Gaspafotos/Prensa UAR)

La selección argentina juvenil de rugby enfrenta este jueves un compromiso decisivo ante Irlanda en la segunda fecha del Mundial Juvenil de Georgia, duelo que puede definir su continuidad en la competencia. El encuentro se disputará a las 8:20 (hora argentina), con transmisión por Disney+ Plan Premium y ESPN 4.

Los Pumitas llegan tras haber superado con amplitud a Estados Unidos, en un debut que terminó 78 a 14. El resultado no solo otorgó confianza, sino que permitió realizar cinco modificaciones en la alineación titular para esta segunda presentación. El cuerpo técnico argentino busca mantener la intensidad y la solidez colectiva para asegurar la clasificación a la siguiente etapa.

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La formación de <b>Argentina</b> :

Benjamín Farías Cerioni (1), Manuel Cuneo Camargo (2), Bautista Salinas Mallea (3), Joaquín Pascual Viale (4), Bautista Benavides (5), Tomás Dandé (capitán, 6), Jerónimo Sorondo (7), Federico Torre (8), Juan Preumayr (9), Federico Serpa Laporte (10), Luciano Avaca (11), Benjamín Ordiz Yujnovsky (12), Pedro Coll (13), Bautista Lescano (14) y Simón Pfister (15).

Entre los suplentes estarán:

Nicolás Cambiasso, Fabrizio Cebron, Federico Narvaez, Felipe Hygonenq, Basilio Canas, Valentino Reggiardo, Manuel Giannantonio y Ramón Fernández Miranda.

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Argentina deberá derrotar a Irlanda para aspirar a jugar semifinales (@lospumitasarg/@gaspafotos)

Por el lado de Irlanda, el equipo buscará recuperarse tras su caída ante Inglaterra por 34-27 en el debut. El staff técnico confirmó la siguiente alineación titular:

Max Doyle (1), Rian Handley (2), Sam Bishti (capitán, 3), Joe Finn (4), Donnacha McGuire (5), Josh Neill (6), Alex Lautsou (7), Diarmaid O’Connell (8), Christopher Barrett (9), Tom Wood (10), Daniel Ryan (11), James O’Leary (12), Jack Deegan (13), Charlie Molony (14) y Noah Byrne (15). Los suplentes serán Duinn Maguire, Adam Cooper, Black McClean, Dylan McNeice, Ben Blaney, James O’Dwyer, Charlie O’Shea y Robert Carney.

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El desarrollo del grupo quedó abierto tras los resultados de la jornada inicial. Los Pumitas lideran la tabla por diferencia de tantos, mientras que Irlanda necesita sumar puntos para no perder terreno en la pelea por la clasificación. El formato del certamen exige máxima regularidad, dado que solo los primeros avanzan a la siguiente ronda.

Los Pumitas llegan luego de vencer por goleada a Estados Unidos (@lospumitasarg/@gaspafotos)

La selección irlandesa obtuvo el segundo puesto en la última edición del Seis Naciones Sub 20, disputada a comienzos de este año. El equipo dirigido por Nicolás Fernández Miranda se enfrentará a un rival de jerarquía y no tendrá un desafío sencillo en la segunda fecha del certamen. El objetivo argentino será sumar una victoria clave y así llegar con chances intactas al duelo directo frente a Inglaterra, donde se definirá la continuidad en la lucha por el título del Mundial Juvenil.

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