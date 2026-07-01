Una minera canadiense quiere ampliar su inversión en la Argentina: presentará un segundo RIGI por USD 1.500 millones

Aisa Group invertirá otros USD 1500 millones en San Juan (AISA Group)

La minera con base en Canadá AISA Group presentará un nuevo RIGI por USD 1.500 millones para expandir Gualcamayo y convertirlo en una plataforma de exploración, reposición y crecimiento mineral de largo plazo. La decisión, según comunicó la compañía, amplía el desembolso que ya había comprometido en San Juan y se suma al régimen de promoción de inversiones que ya acumula 20 proyectos aprobados por más de USD 33.000 millones.

El anuncio lo hizo Juan José Retamero, CEO y fundador del grupo, durante el encuentro que el presidente Javier Milei mantuvo el último viernes en Madrid con empresarios e inversores españoles. La reunión estuvo organizada por la Embajada de la Argentina en España y contó con la presencia del embajador argentino Wenceslao Bunge Saravia y del canciller Pablo Quirno.

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La iniciativa de AISA Group se denomina Programa G50 y complementa el RIGI ya aprobado para el Proyecto Carbonatos Profundos. Ese primer esquema prevé una inversión de USD 665 millones y exportaciones estimadas en USD 26.500 millones entre 2030 y 2055.

En tanto, el segundo RIGI buscará llevar el desarrollo de Gualcamayo a una escala mayor. Según la información difundida por la empresa, el Programa G50 plantea una estrategia intensiva y sostenida de exploración distrital para ampliar el inventario de recursos, fortalecer el flujo de proyectos operativos, sostener la vida útil de la mina y desarrollar el potencial total del yacimiento.

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En una primera etapa, el plan prevé acelerar la evaluación de recursos remanentes en un plazo de 24 a 36 meses para incorporar nuevas onzas al perfil productivo de corto plazo. En paralelo, avanzará sobre nuevos sectores del distrito, que abarca 38.000 hectáreas de concesión minera, incluidas áreas con potencial aurífero y de metales industriales.

El yacimiento aurífero ubicado en San Juan que AISA Group busca convertir en un distrito minero de largo plazo mediante el Programa G50 (AISA Group)

Nicolás Bareta, head of mining de AISA Group, explicó el alcance del proyecto: “Estamos pensando Gualcamayo como distrito, no solo como mina. La oportunidad está en integrar Carbonatos Profundos, exploración brownfield, nuevos targets y una nueva mirada de toda nuestra propiedad. La Argentina necesita proyectos que repongan reservas, generen divisas y sostengan empleo durante décadas para que haya más minería en las próximas décadas; ese es el sentido estratégico del Programa G50, aprovechando los incentivos adecuados para la reinversión”.

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El primer RIGI de la compañía fue aprobado en enero de 2026. Ese proyecto contempla el desarrollo de Carbonatos Profundos, un cuerpo mineralizado ubicado debajo de las antiguas zonas productivas de Gualcamayo, junto con la construcción, puesta en marcha y operación de la planta de tratamiento asociada.

La operación cuenta hoy con 7,1 millones de onzas de oro en recursos y 4,9 millones de onzas en reservas, certificadas bajo NI 43-101 y Código JORC. Ese activo constituye, según la empresa, el eje del nuevo ciclo minero de Minas Argentinas.

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Gabriel Corvo, gerente general de la compañía, sostuvo: “Gualcamayo dejó de ser una operación en declive para convertirse en un distrito minero con futuro. El primer RIGI nos permitió asegurar la viabilidad de Carbonatos Profundos; este segundo proyecto apunta a consolidar una plataforma de crecimiento de largo plazo, con más exploración, más reservas y más oportunidades para San Juan”.

La operación de Gualcamayo cuenta con 7,1 millones de onzas de oro en recursos y 4,9 millones de onzas en reservas

Retamero vinculó la nueva presentación con la estrategia que el grupo desarrolla desde su llegada a Gualcamayo en 2023, cuando impulsó la continuidad operativa, el saneamiento financiero, la recategorización de recursos y reservas y la reactivación de la exploración. “El RIGI es una herramienta clave para que la Argentina pueda transformar potencial geológico en inversión real. Nuestra decisión es seguir apostando por el país, por San Juan y por una minería moderna, competitiva y de largo plazo. Gualcamayo demuestra que una mina que parecía llegar al final puede renacer si hay visión, equipo, parámetros macroeconómicos estables y seguridad jurídica que permitan invertir”.

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Los proyectos mineros lideran las presentaciones al RIGI

El nuevo proyecto de Gualcamayo se enmarca en un contexto donde la minería tiene un peso central. De acuerdo con la página oficial del Gobierno que recopila los datos del régimen, además de los 20 proyectos ya aprobados bajo el RIGI, hay otros 19 en observación por más de USD 109.000 millones. El total de capital comprometido asciende a USD 121.237 millones.

De esta forma, del total de iniciativas ingresadas al RIGI, 19 corresponden al sector minero: 13 de litio, cinco de cobre, dos de oro y una de plata.

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Sobre el total de dinero comprometido, la minería reúne USD 42.200 millones, mientras que la energía, con 13 proyectos, concentra USD 78.300 millones. El anuncio de AISA Group se incorpora a esa cartera en momentos en que las empresas buscan aprovechar el régimen para escalar inversiones de largo plazo.