Sociedad

Un hombre incendió un contenedor de basura en Parque Chacabuco, una cámara lo filmó y quedó detenido

El sospechoso quedó detenido tras ser identificado por cámaras del Centro de Monitoreo Urbano cuando iniciaba el fuego en avenida La Plata y Zuviría, y luego fue interceptado por la Policía de la Ciudad

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Un hombre quemó un contenedor de basura y terminó detenido
El contenedor prendido fuego, en pleno Parque Chacabuco

La justicia porteña dispuso la prisión preventiva para un hombre acusado de incendiar de manera intencional un contenedor de basura en Parque Chacabuco. El episodio ocurrió sobre la avenida La Plata, esquina Zuviría, y fue detectado en tiempo real por el Centro de Monitoreo Urbano (CMU), lo que permitió la rápida intervención policial.

El imputado fue registrado por las cámaras de seguridad mientras prendía fuego un contenedor perteneciente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Las imágenes mostraron que el incendio alcanzó dimensiones que pusieron en riesgo bienes cercanos, incluido un automóvil estacionado y un árbol cuyas ramas se extendían hasta las ventanas de un edificio.

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El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad precisó que el seguimiento del sospechoso se realizó a través del sistema de videovigilancia, lo que permitió alertar a la Policía de la Ciudad y transmitirles la ubicación y características del hombre mientras huía por la calle Zuviría hacia Doblas. Los agentes lograron interceptarlo a pocas cuadras del lugar del hecho.

La Unidad de Flagrancia Oeste imputó al detenido por el delito de “incendio doloso con peligro común para los bienes”, tipificado en el artículo 189, inciso 1, del Código Penal. La causa sostiene que la acción generó un riesgo concreto para terceros y para bienes ajenos.

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Durante las primeras actuaciones, las autoridades constataron que el acusado tenía antecedentes penales por causas relacionadas con la tenencia y comercialización de estupefacientes, y dicha información fue incorporada al expediente. El juez Christian Federico Brandoni Nonell, titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 20, resolvió dictar la prisión preventiva del imputado, haciendo lugar al pedido formulado por el Ministerio Público Fiscal.

La persona permanecerá detenida mientras continúa la investigación, ya que la fiscalía consideró que existen elementos suficientes que justifican la medida cautelar.

Durante el mes de junio, el Ministerio Público Fiscal porteño dictó penas de prisión efectiva contra dos personas con antecedentes penales por incendiar contenedores de basura en los barrios de Chacarita y Villa Crespo. Según informó el organismo, ambos hechos fueron detectados a través de cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) y resolvieron en juicios abreviados con el reconocimiento de culpabilidad por parte de los imputados.

El primer caso tuvo lugar en avenida Forest al 700, Chacarita, donde una mujer con antecedentes penales encendió un colchón junto a un contenedor de basura. Ambos elementos quedaron completamente destruidos por el fuego. La sospechosa intentó huir por la calle Palpa, pero fue detenida a pocos metros por agentes de la Policía de la Ciudad tras la alerta emanada del sistema de vigilancia urbana. La Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte imputó a la acusada por daño agravado a bien público conforme al artículo 184, inciso 5, del Código Penal.

El segundo hecho ocurrió en Vera al 800, Villa Crespo, donde un hombre con antecedentes por tentativa de robo y daño agravado fue captado por las cámaras incendiando un primer contenedor para luego atacar otro a cuatro cuadras de distancia. Ambos recipientes, propiedad del Gobierno porteño, resultaron destruidos. La detención del imputado se produjo a metros del segundo incendio.

En ambos casos, la jueza Bettina Andrea Mobillo, a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°7, hizo lugar al pedido de prisión preventiva solicitado por la auxiliar fiscal Natalia Pla y, tras la admisión de los hechos por parte de los acusados, homologó los acuerdos de juicio abreviado. En el caso de la mujer, la condena fijada fue de tres meses de prisión efectiva y se declaró su reincidencia. Al imputado de Villa Crespo también se le dictó prisión efectiva.

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