Sociedad

La Fuerza Aérea Argentina participa de maniobras internacionales con la mira puesta en los F-16

Con aviones IA-63 Pampa, Hércules y Embraer 140, la Fuerza Aérea Argentina participa del ejercicio multinacional Salitre en Chile junto a Estados Unidos, Brasil y otros países

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La Fuerza Aérea Argentina participa del ejercicio Salitre en Chile con aviones IA-63 Pampa, Hércules y Embraer 140 junto a Estados Unidos, Brasil y otros países

La delegación argentina despliega aviones IA 63 Pampa, Hércules y Embraer 140 en maniobras multinacionales. El ejercicio reúne a fuerzas de Estados Unidos, Chile, Brasil y otros países para operar en conjunto bajo escenario simulado de la ONU.

En la base aérea de Chile, 82 efectivos de la Fuerza Aérea Argentina participan en los ejercicios Salitre, junto a representantes de Estados Unidos, Brasil, Colombia, Paraguay y la anfitriona, Chile. El despliegue incluye cuatro aviones IA 63 Pampa —tres de entrenamiento y uno de apoyo—, un avión Hércules y un Embraer 140. El objetivo principal es fortalecer la interoperabilidad entre fuerzas aéreas y entrenar a pilotos argentinos que se preparan para operar los nuevos F-16.

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Las maniobras Salitre simulan una misión internacional bajo mandato de Naciones Unidas. Los participantes desarrollan tareas de protección de corredores humanitarios, apoyo aéreo, escolta, búsqueda y rescate, y coordinación multinacional. El ejercicio comenzó hace 22 años, con la participación constante de Argentina, Estados Unidos, Chile y Brasil como cofundadores.

El ejercicio Salitre reúne a 82 efectivos argentinos y busca fortalecer la interoperabilidad y el entrenamiento de pilotos para la futura operación de los F-16. REUTERS/Fabrizio Bensch TPX IMAGES OF THE DAY
El ejercicio Salitre reúne a 82 efectivos argentinos y busca fortalecer la interoperabilidad y el entrenamiento de pilotos para la futura operación de los F-16. REUTERS/Fabrizio Bensch TPX IMAGES OF THE DAY

La presencia argentina en este operativo multinacional permite que los pilotos locales avancen en su capacitación. Andrei Serbin Pont, analista, explicó en Infobae en Vivo que los F-16 ya realizaron vuelos en territorio argentino y que la formación de tripulaciones continúa, aunque aún no cuentan con capacidad operativa para desplegarse en el exterior. “Probablemente varios de estos pilotos sean a futuro pilotos de F-16, van a tener esa oportunidad”, detalló.

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Entrenamiento de pilotos y transición a F-16

El actual entrenamiento de los pilotos argentinos se realiza con aviones IA 63 Pampa, un sistema de armas desarrollado en el país. Estas aeronaves permiten a los pilotos adquirir experiencia en vuelo avanzado y ataque terrestre ligero. Serbin Pont señaló que los ejercicios en Chile constituyen una etapa clave en la preparación de quienes serán designados para operar los F-16.

Los F-16, que incorporó recientemente la Fuerza Aérea Argentina, todavía no están listos para desplegarse fuera del país. Sin embargo, la participación en Salitre ofrece la oportunidad de practicar junto a cazas similares de Estados Unidos y Chile. Pont destacó que la interoperabilidad con casas de otros países resulta fundamental para el proceso de integración de los nuevos aviones.

El funcionamiento conjunto de tripulaciones de distintas nacionalidades forma parte del entrenamiento. Los pilotos argentinos realizan misiones junto a colegas brasileños y chilenos, en escenarios que simulan operaciones de asistencia humanitaria o rescate de personal.

Las maniobras Salitre simulan una misión bajo mandato de la ONU con protección de corredores humanitarios, apoyo aéreo, escolta, búsqueda y rescate (Captura de video)
Las maniobras Salitre simulan una misión bajo mandato de la ONU con protección de corredores humanitarios, apoyo aéreo, escolta, búsqueda y rescate (Captura de video)

Dinámica y objetivos del ejercicio Salitre

El ejercicio Salitre reúne a fuerzas aéreas de la región y de Estados Unidos. Desde 2004, los países involucrados practican la ejecución de misiones multinacionales en entornos complejos. Este año, la consigna central es simular el restablecimiento de la paz en una zona de conflicto, bajo mandato de Naciones Unidas.

Durante las maniobras, cada fuerza cumple funciones específicas. Argentina aporta aviones de entrenamiento y apoyo, Brasil despliega seis Gripen y un KC-390, y Colombia y Paraguay suman aeronaves Super Tucano. Chile participa con cazas F-16 y F-5. El ejercicio contempla protección de convoyes humanitarios, búsqueda y rescate de tripulaciones caídas y apoyo aéreo cercano.

La edición actual incorpora nuevas dimensiones tecnológicas, como la integración de satélites para inteligencia y reconocimiento, y ejercicios de ciberdefensa. Los organizadores simulan ataques informáticos contra los sistemas de las fuerzas, con el fin de entrenar la respuesta ante amenazas digitales.

Los pilotos argentinos entrenan con aviones IA-63 Pampa como etapa de transición hacia los F-16 incorporados por la Fuerza Aérea Argentina (Captura de video)
Los pilotos argentinos entrenan con aviones IA-63 Pampa como etapa de transición hacia los F-16 incorporados por la Fuerza Aérea Argentina (Captura de video)

Características y roles de las aeronaves desplegadas

La presencia de aviones IA 63 Pampa marca la participación argentina en Salitre. Estas naves cumplen funciones de entrenamiento avanzado y ataque ligero. El Hércules y el Embraer 140, por su parte, aseguran el traslado de personal y equipos. Pont subrayó que el mismo Hércules realiza vuelos logísticos a Venezuela, lo que representa un desafío logístico adicional para Argentina.

Entre las aeronaves destacadas se encuentran los Gripen brasileños, que debutan en un despliegue internacional, y el KC-390, ambos de fabricación nacional. Chile opera sus F-16 y F-5, mientras que Estados Unidos aporta F-16 de la Guardia Nacional. El C-5 Galaxy, de grandes dimensiones, figura entre los aviones más imponentes mencionados por los participantes.

Durante los ejercicios, los pilotos ejecutan misiones conjuntas que requieren coordinación precisa entre las distintas aeronaves y nacionalidades. Las prácticas incluyen escolta de convoyes, apoyo en rescates y operaciones sobre territorio simulado en conflicto.

Función y lógica de la pintura militar en aeronaves

La pintura de los aviones militares responde a razones funcionales. Serbin Pont explicó que los colores opacos y patrones miméticos buscan reducir la visibilidad de las aeronaves, tanto en el aire como en tierra. Los tonos grises predominan, ya que el combate aéreo visual es poco frecuente y la tendencia apunta a dificultar la detección por parte del enemigo.

Pont aclaró que, aunque los camuflajes han perdido relevancia frente a los sistemas de detección por infrarrojo, siguen utilizándose en aviones de combate y entrenamiento. La estandarización de colores y acabados opacos también responde a la necesidad de minimizar reflejos y facilitar la operación en pistas o aeropuertos.

La pintura mate de los aviones militares contrasta con el acabado brillante de las aeronaves comerciales. Además, algunas pinturas especiales buscan reducir la firma frente al radar, aunque estas tecnologías no se aplican a todos los modelos.

El ejercicio Salitre permite a la Fuerza Aérea Argentina integrar sus capacidades en un entorno internacional, exponer a sus pilotos a escenarios realistas y fortalecer la cooperación con otras fuerzas de la región.

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