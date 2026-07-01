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Honduras cierra Jornada Nacional de Vacunación sin alcanzar la meta y mantiene en riesgo a miles de personas

El resultado evidencia dificultades en la participación ciudadana y mantiene vigente el riesgo de circulación de enfermedades prevenibles

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Odalys García afirmó que Honduras sigue lejos de la cobertura de vacunación necesaria para evitar la propagación de enfermedades inmunoprevenibles.
Odalys García afirmó que Honduras sigue lejos de la cobertura de vacunación necesaria para evitar la propagación de enfermedades inmunoprevenibles.

La Jornada Nacional de Vacunación concluyó en Honduras con una cobertura menor al 70%, por debajo del 95% que las autoridades consideran necesario. La campaña había comenzado el 13 de mayo y apuntaba a más de 2,5 millones de personas incluidas en la población meta.

Impulsada por el Gobierno de Honduras, la campaña protegía contra 27 enfermedades a través de 24 biológicos incluidos en el Programa Ampliado de Inmunización (PAI). Según datos preliminares del programa, de los más de 2,557 millones de hondureños previstos, alrededor de 1,7 millones iniciaron o completaron su esquema de vacunación.

Aunque la jornada debía finalizar el 29 de mayo, las autoridades la extendieron en dos ocasiones hasta el 30 de junio. Aun así, no alcanzó la cobertura esperada.

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¿No asistieron a vacunarse?

La jefa del Programa Ampliado de Inmunización, Odalys García, reconoció que el país sigue lejos del porcentaje necesario para evitar la propagación de enfermedades inmunoprevenibles.

“Lastimosamente, no hemos logrado las coberturas óptimas de vacunación, que son alrededor del 95 % o más, para poder decir que tenemos inmunizada a nuestra población", manifestó la especialista.

Las autoridades atribuyeron la baja cobertura a la escasa asistencia durante la campaña, en especial de padres, madres y cuidadores de menores de cinco años, además de la persistencia de desinformación y desconfianza sobre la efectividad y seguridad de las vacunas.

La baja participación también afectó a otros grupos priorizados en la estrategia nacional, entre ellos mujeres embarazadas, adultos mayores, personal sanitario y trabajadores vinculados a granjas avícolas.

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Preocupación sanitaria

Según las autoridades sanitarias, Honduras registra seis casos confirmados de sarampión, sin fallecidos, mientras que la tos ferina acumula alrededor de 180 contagios y 14 muertes.

Las autoridades atribuyeron la baja cobertura de vacunación a la escasa asistencia y a la desinformación y desconfianza sobre las vacunas.
Las autoridades atribuyeron la baja cobertura de vacunación a la escasa asistencia y a la desinformación y desconfianza sobre las vacunas.

Ante ese escenario, García advirtió que mantener bajas coberturas aumenta el riesgo de nuevos brotes y de complicaciones graves, principalmente entre la población infantil.

“No queremos tener que reportar nuevos muertos por tos ferina porque sus mamás durante el embarazo no se vacunaron o porque esos niños no iniciaron y completaron su esquema de vacunación", expresó.

Cómo seguirá la vacunación

Pese al cierre oficial de la campaña nacional, la Secretaría de Salud aclaró que la inmunización continuará de manera permanente en más de 1.800 establecimientos de salud distribuidos en todo el territorio nacional.

El director del Hospital General San Felipe, Juan José Flores, recordó que todas las vacunas siguen disponibles de forma gratuita en los centros de salud e hizo un llamado a la población a no esperar una nueva jornada nacional.

La Secretaría de Salud informó que la vacunación continuará de forma permanente y gratuita en más de 1.800 establecimientos de salud.
La Secretaría de Salud informó que la vacunación continuará de forma permanente y gratuita en más de 1.800 establecimientos de salud.

El funcionario exhortó a los padres a completar los esquemas de vacunación de sus hijos y recordó que los adultos también pueden acudir a recibir dosis de refuerzo contra enfermedades como el sarampión y la influenza.

Como parte del llamado a la población, las autoridades sanitarias advirtieron que no completar los esquemas de vacunación incrementa el riesgo de brotes de enfermedades que pueden prevenirse, además de favorecer la aparición de complicaciones graves, hospitalizaciones e incluso fallecimientos.

En ese sentido, insistieron en que mantener altas coberturas de inmunización no solo protege a quienes reciben las vacunas, sino que también contribuye a reducir la circulación de virus y bacterias, fortaleciendo la protección colectiva de toda la población.

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