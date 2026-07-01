Panamá inicia distribución de mil toneladas de fertilizantes donados por el Reino de Marruecos

Un total de 324 productores en la occidental provincia de Chiriquí recibirán el fertilizante, distribuido en sacos de 100 libras. (MIDA)

Unos 4 mil productores y más de 300 huertos escolares serán beneficiados en Panamá con una donación de mil toneladas de fertilizantes proporcionados por el Reino de Marruecos, de los cuales 900 ya comenzaron a distribuirse.

El fertilizante donado es el Triple 15, un abono balanceado que contiene 15% de nitrógeno, 15% de fósforo y 15% de potasio, según registra la literatura agrícola.

Al referirse a la entrega del fertilizante, la embajadora de la nación africana en Panamá, Bouchra Boudchiche, dijo que esta busca agregar un nuevo capítulo en el marco de la amistad entre ambas naciones.

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Agregó que la acción es fruto de la visión compartida de construir una relación cada vez más estrecha con resultados concretos para ambos pueblos.

El acuerdo bilateral entre Panamá y el Reino de Marruecos establece que la Agencia Marroquí de Cooperación Internacional (AMCI) donará anualmente, entre los años 2026 y 2028 unas 1,000 toneladas de fertilizantes.

El fertilizante representa un importante respaldo para los agricultores, sobre todo los de las áreas apartadas. (MIDA)

Dado que Marruecos es uno de los principales productores mundiales de fósforo —componente esencial junto al nitrógeno y el potasio—, se garantiza la alta calidad de los insumos, entregados en sacos de aproximadamente 100 libras, señala una nota de prensa institucional.

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Los abonos, añade la comunicación oficial, están destinados exclusivamente a los productores de agricultura familiar clasificación 1 (categoría de subsistencia) que se encuentren inscritos en el Sistema Integrado de Gestión Agropecuaria (SIGAP). La coordinación institucional busca garantizar que los beneficiarios retiren los fertilizantes de forma efectiva y oportuna, se indica.

Uno de los primeros en beneficiarse con los también llamados protectores de cultivos fueron 324 productores de las diferentes áreas de producción de la provincia de Chiriquí.

Ubicados en las productivas tierras de San Andrés, Río Sereno, Volcán, Progreso, Alanje, Bugaba, Potrerillo, David, Boquete, Gualaca, San Juan, Lajas y Tolé, estos productores están dentro del rango correspondiente a la agricultura familiar de subsistencia, según informó en una nota oficial el director regional del Ministerio de Desarrollo Agropecuario en la provincia chiricana, Jeyson Ortega, durante la apertura formal de los contenedores que contenían el producto.

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Se informó que el fertilizante ha sido debidamente monitoreado e inspeccionado por el oficial de Agroquímicos de la provincia, Iván Alvarado, quien certificó que el producto se encuentra en óptimas condiciones, con cero humedad y listo para su aplicación en los cultivos, conforme a las recomendaciones técnicas establecidas.

Aseguran que el fertilizante donado es adecuado para una amplia variedad de cultivos, entre ellos el maíz. REUTERS/Aly Song

Alvarado explicó, siempre según la nota oficial, que el fertilizante Triple 15 es adecuado para una amplia variedad de cultivos, especialmente plátano, hortalizas y maíz. Además, les recordó a los productores la importancia de aplicar el producto en suelos con suficiente humedad, a fin de garantizar un mejor aprovechamiento de sus nutrientes.

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Unos 1,500 quintales del fertilizante también llegaron a más de 300 pequeños productores de agricultura familiar de la atlántica provincia de Colón.

“Esperamos que este importante aporte contribuya a mejorar las siembras, incrementar la producción y generar mejores condiciones de vida para las familias productoras de la provincia”, manifestó el director del Ministerio de Desarrollo Agropecuario en Colón, Armando Solís.

El fertilizante representa un importante respaldo para los agricultores, ya que les permitirá mejorar la nutrición de sus cultivos con un producto de calidad, contribuyendo a incrementar la productividad de sus parcelas, aportó el funcionario, José Cano.

El acto de entrega del primer embarque de fertilizantes a los agricultores se realizó en la regional del Ministerio de Desarrollo Agropecuario en la comunidad de Capira, al oeste de la ciudad de Panamá, y contó con la asistencia de 150 productores.

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