Fijaron fecha para la Junta Médica que investigará la muerte de Silvina Luna

Silvina Luna falleció en 2023

La Justicia fijó para el 4 de agosto de 2026 la realización de la Junta Médica en la causa por la muerte de Silvina Luna. El encuentro, que se llevará a cabo a las 10 en el edificio de la Morgue Judicial, ubicado en la calle Viamonte 2101, por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60.

Según surge de la resolución del Cuerpo Médico Forense, fechada el 29 de junio de 2026, el tribunal deberá notificar a los peritos de parte para que participen en la fecha fijada. El comité de profesionales deberá emitir un dictamen conjunto sobre el caso de la modelo y actriz fallecida el 31 de agosto de 2023, tras años de deterioro físico vinculado a las intervenciones realizadas por el médico Aníbal Lotocki.

PUBLICIDAD

La convocatoria a la Junta Médica se produce meses después de que la Justicia ordenara ampliar la pericia realizada el 15 de septiembre de 2025. En febrero de 2026, el juzgado —a cargo del juez subrogante Santiago Bignone— atendió el pedido de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1 y requirió que los peritos se expidieran sobre cuatro puntos pendientes: si existió posibilidad de tratar los granulomas que desencadenaron la hipercalcemia que derivó en la insuficiencia renal de Luna; en qué momento habría sido oportuno intervenir; si los controles postoperatorios de Lotocki fueron los adecuados; y si el médico estaba en condiciones de prever o evitar el desenlace.

La resolución que informa sobre la Junta Médica

La causa investiga la responsabilidad penal de Lotocki bajo la calificación de homicidio simple, a raíz de una denuncia impulsada por el abogado Fernando Burlandoy y allegados de la modelo.

PUBLICIDAD

El médico ya cargaba con una condena previa: en febrero de 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28 lo encontró culpable de lesiones graves reiteradas contra Luna y otras tres pacientes —Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa— por haberles aplicado microesferas de polimetil metacrilato (PMMA) en zonas del cuerpo donde su uso está prohibido y en cantidades superiores a las recomendadas por la ciencia médica.

La pena, inicialmente fijada en cuatro años de prisión, fue elevada a ocho años en noviembre de 2023 por la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, que incorporó el delito de estafa y amplió a diez años la inhabilitación para ejercer la medicina. La Sala II confirmó esa decisión en abril de 2025.

PUBLICIDAD

Actualmente, Lotocki se encuentra detenido y cumple condena por la causa por lesiones graves en perjuicio de cuatro mujeres

Silvina Luna tenía 43 años cuando murió el 31 de agosto de 2023, tras 79 días internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Había ingresado el 13 de julio de ese año con un cuadro de encefalopatía de origen multicausal, según el parte médico que su abogado Fernando Burlando difundió en ese momento. Su estado se agravó de forma progresiva y un trasplante de riñón —que aguardaba desde hacía tiempo— no pudo concretarse por las infecciones que contrajo en los días previos a su fallecimiento.

La autopsia preliminar, cuyos resultados se conocieron semanas después de su muerte, detectó trombosis venosas y tromboembolismo pulmonar como mecanismos potencialmente letales, aunque los peritos aclararon que la causa de muerte quedaba “a determinar” hasta completar los estudios histopatológicos y toxicológicos pendientes.

PUBLICIDAD

El deterioro de la salud de Luna se remontaba a las dos cirugías estéticas que se realizó en octubre y noviembre de 2011 con Lotocki. Tras esas intervenciones, comenzó a registrar niveles elevados de calcio en sangre —hipercalcemia—, condición que los estudios posteriores vincularon con una intoxicación por polimetil metacrilato (PMMA). En 2014 fue hospitalizada por cálculos renales y, desde 2016, dependió de la diálisis de forma continua hasta el día de su muerte. La modelo había relatado públicamente su padecimiento en reiteradas oportunidades y señaló a Lotocki como responsable de su deterioro físico.