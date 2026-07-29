Un helicóptero que viajaba a combatir incendios en La Rioja cayó en San Juan: murieron los 7 tripulantes

Un helicóptero cayó en San Juan y buscan a los tripulantes

Guardar

Un helicóptero que había sido contratado por la Agencia Federal de Emergencias cayó este miércoles en la provincia de San Juan y los siete ocupantes murieron. Las autoridades desplegaron un amplio operativo en la zona del Parque Provincial Ischigualasto para intentar llegar a la zona del accidente.

Según informaron fuentes oficiales, la aeronave había sido contratada por el organismo para brindar una capacitación en San Juan y luego tenía como destino la provincia de La Rioja, para combatir los incendios forestales que afectan a la zona de Chilecito, cerca de la cordillera.

PUBLICIDAD

De acuerdo a lo trascendido, el último contacto del helicóptero fue a las 10:26 y luego se perdió el rastro. Posteriormente, otra aeronave que pasaba por la zona localizó los restos y avisó a las autoridades para que comience el proceso de búsqueda de los tripulantes.

La aeronave había partido desde la ciudad de San Juan con personal que se dirigía hacia Valle Fértil para participar de una capacitación vinculada al Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Tras perderse el contacto y comprobarse que no había arribado a destino, se activó el protocolo de emergencia.

PUBLICIDAD

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la provincia confirmaron las identidades de los fallecidos: se trata del comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Matías Valenzuela, piloto de la aeronave; y los brigadistas de la AFE Andrés y Rodrigo Aimeta.

Medios provinciales informaron que la aeronave fue hallada impactada unos 20 metros por debajo del nivel del terreno, y desde el aire se habrían observado tres cuerpos. Se trata de una de las tragedias más impactantes en la historia de San Juan.

PUBLICIDAD

El gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego, se refirió a la tragedia en sus redes sociales y escribió: “Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas”.

“Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos. El Gobierno de San Juan se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria”, agregó.

PUBLICIDAD

La ubicación de la aeronave fue corroborada por el director del Parque Provincial Ischigualasto, Juan Pablo Teja Godoy, quien informó que la aeronave cayó en el sector norte del área protegida. “Teníamos programada la llegada de este helicóptero para la mañana de hoy. De repente nos llamaron diciendo que había una alerta de uno de los helicópteros que venían a hacer las maniobras porque había caído en la parte norte del Parque Ischigualasto”, explicó Teja Godoy en diálogo con Radio Sarmiento.

La aeronave iba a participar en el combate de los incendios forestales que afectan a La Rioja

El acceso al lugar del impacto presenta dificultades considerables. Los equipos de rescate lograron avanzar hasta el último punto al que se puede llegar por huella vehicular y desde allí continuaron el recorrido en cuatriciclos y a pie. “Estamos aproximadamente a 12 kilómetros del lugar del siniestro. Hemos llegado hasta cierto punto donde hay huella y después intentaremos llegar con los cuatriciclos", señaló Teja Godoy.

PUBLICIDAD

La zona se ubica a unos ocho kilómetros del Circuito Los Arrieros, en dirección a la Quebrada de la Chilca, uno de los sectores de acceso más complejo dentro del parque. Como consecuencia del operativo, el Parque Ischigualasto cerró sus puertas y suspendió todas las actividades del día.

La aeronave involucrada es un Bell 412EP con matrícula LV-KGR y número de serie de fabricación 36696. De acuerdo con su historial de registros, realizó su primer vuelo en 2010 y estuvo matriculada previamente en Canadá y Estados Unidos bajo la patente N536LW, que fue cancelada el 17 de noviembre de 2022 cuando el helicóptero fue exportado a la Argentina.

PUBLICIDAD

Desde entonces quedó registrado por la empresa Jasfly S.A. El modelo está equipado con dos turbinas Pratt & Whitney, preparado para operaciones de transporte, rescate, evacuaciones sanitarias y combate de incendios forestales, con capacidad para un piloto y hasta 14 pasajeros y una velocidad de crucero de 122 nudos.