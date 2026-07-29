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Quién era Mark Lensink, el turista neerlandés que murió tras volcar en pleno paseo por las Cataratas del Iguazú

El trágico accidente ocurrió este martes del lado brasileño. Un barco de una empresa que ofrece actividades lacustres volcó y varias personas cayeron al agua. La víctima fatal estaba de visita con la novia y su familia

Hombre joven caucásico con cabello corto, sonríe con los dientes visibles. Viste una sudadera negra con el logo "CAVALLARO" en el pecho. Imagen en blanco y negro
Mark Lensink, el turista neerlandés que murió del lado brasileño de las Cataratas del Iguazú
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Oriundo de Rijssen, una ciudad ubicada en la provincia de Overijssel, Países Bajos, Mark Lensink se encontraba de vacaciones en Foz do Iguazú, Brasil, junto a su novia y la familia de ella. En ese contexto, el grupo este martes decidió visitar atractivo turístico por excelencia con el que cuenta ese punto turístico del país sudamericano: las Cataratas del Iguazú, que por estas horas registran una crecida historica.

Así, Mark, su pareja, sus suegros y sus dos cuñados adquirieron los boletos para un paseo en barco de la empresa Macuco Safari, el cual se destaca por el acercamiento a los diferentes saltos de agua que componen el Parque Nacional.

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Si bien había un importante caudal de agua, bastante mayor al habitual, el paseo se desarrollaba sin inconvenientes y los turistas neerlandeses disfrutaban de una experiencia única. Sin embargo, de un momento a otro el bote volcó y los ocho ocupantes -seis turistas y dos tripulantes, el piloto y el copiloto- cayeron en las aguas del río Iguazú.

Hombre joven rubio con camisa blanca sonríe, sentado al aire libre. Fondo verde con vegetación borrosa y luces amarillas
Mark Lensink, el turista neerlandés que murió del lado brasileño de las Cataratas del Iguazú

Lamentablemente, Mark fue el único que no sobrevivió al accidente. Sufrió un paro cardiorrespiratorio y, a pesar de los intentos por salvarle la vida, los profesionales del servicio médico de emergencias que llegaron al lugar no pudieron lograrlo.

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De acuerdo a su perfil de Linkedin, Mark, de 26 años, se dedicaba a la construcción. Incluso, desde hace más de tres años tenía su propia empresa, “Lensink Bouwservice“ (Servicios de Construcción Lensink, por su traducción al español), con la cual llevaba a cabo distintos proyectos.

De hecho, Mark utilizaba esta red social para profesionales con el propósito de compartir los avances de sus trabajos. “Ese detalle en el vestíbulo da carácter”, escribió Mark un mes atrás, cuando subió cuatro fotos de una de sus creaciones.

Joven rubio con camiseta blanca y pantalones cortos azules al timón de una lancha con bandera de Países Bajos y canasta con toalla naranja
Mark Lensink, el turista neerlandés que murió del lado brasileño de las Cataratas del Iguazú

Luego de cerrar su etapa de estudiante en la Universidad de Ciencias Aplicadas Saxion, Mark dio sus primeros pasos en la construcción dentro de Vastbouw Groep, compañía a la que ingresó en enero de 2021 y en la que ocupó distintos cargos.

Sus inicios fueron como Asistente de obra, pero con el correr del tiempo demostró que estaba para más y a los ocho meses fue ascendido a Planeador de proyectos. Mark evidenciaba que la construcción era lo suyo y en junio de 2022 lo designaron como capataz.

Por último, entre enero y julio de 2023 fue uno de los presupuestadores de la firma.

Con toda esa experiencia a cuestas, a mediados de ese mismo año Mark dio el gran salto laboral de su vida y se lanzó al mercado con su propia empresa de construcciones.

Amante de los deportes, Mark solía compartir en sus redes sociales postales de las distintas actividades que realizaba a menudo, entre ellas esquí y waterpolo.

Casualmente, la última publicación que realizó la víctima en dicha red social fue en abril de 2024, cuando publicó una embarcación a la venta. “Nuestra barca estará disponible para la venta pronto. No dudes en enviar un mensaje si tienes alguna pregunta”, escribió Mark en el posteo, junto a una imagen del bote en cuestión.

El hecho y cómo continúa la investigación

Según consigna el medio brasileño O Globo, Mark realizaba una excursión privada con cinco familiares a bordo de una embarcación operada por la concesionaria Macuco Safari. Además del grupo de turistas holandeses, en el barco viajaban un piloto y un copiloto. El accidente ocurrió mientras navegaban por los rápidos del río Iguazú, dentro del Parque Nacional de Iguazú, en Foz do Iguaçu, Paraná.

Según comunicó el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), la embarcación volcó alrededor del mediodía. Todos los ocupantes cayeron al agua y fueron rescatados rápidamente por equipos de la propia empresa, el Cuerpo de Bomberos, el SAMU, la Marina de Brasil y el ICMBio.

Según el Cuerpo de Bomberos, Mark fue víctima de un ahogamiento que derivó en un paro cardiorrespiratorio. Recibió atención médica en el parque, fue trasladado en barco al puerto de Kattamaram y, desde allí, llevado en ambulancia al Hospital Municipal Padre Germano Lauck. A pesar de los intentos de reanimación, se confirmó su fallecimiento en el centro hospitalario.

Así son los paseos que se realizan en las Cataratas del Iguazú

Otros tres miembros de la familia requirieron atención médica. Un hombre de 49 años permaneció hospitalizado en observación y en estado estable, mientras que su esposa, de 48, sufrió una fractura en el pie. En tanto, un tercer miembro de la familia fue examinado y dado de alta.

La Policía Civil de Paraná abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente. Las diligencias incluyen declaraciones de supervivientes, familiares y empleados de la empresa, así como el análisis de los informes emitidos por la policía forense. En paralelo, la Marina de Brasil lleva adelante una Investigación Administrativa sobre Accidentes e Incidentes de Navegación (IAFN) para determinar las causas del vuelco y establecer posibles responsabilidades.

Como medida preventiva, el ICMBio dispuso la suspensión de las operaciones de Macuco Safari durante tres días, a partir de este miércoles. El instituto señaló que la empresa concesionaria cuenta con las licencias y certificaciones necesarias para operar esta excursión, una de las atracciones más populares para los turistas que visitan las cataratas del Iguazú.

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