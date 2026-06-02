Crimen y Justicia

“Me arrepiento de haberlo ayudado”: habló la mujer que le prestó el auto al acusado del femicidio de Agostina

Soledad, ex pareja del acusado, dijo que “se arrepiente de haberlo conocido” y que el presunto femicida le “le arruinó la vida”

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Soledad, ex pareja de Claudio Barrelier, el acusado del femicidio de Agostina Vega en Córdoba, y quien le prestó el auto Ford Ka que luego el hombre utilizaría para descartar el cadáver de la adolescente, habló por primera vez. Lo hizo en diálogo con El Doce TV, en donde se mostró arrepentida del vínculo que mantuvo con el sospechoso del asesinato y dio detalles de la conversación que mantuvieron el papá de la nena y Barrelier.

En uno de los tramos más emotivos de la entrevista, Soledad aseguró que con el paso de los días comenzó a replantearse toda la relación que mantuvo con Claudio Barrelier. La mujer afirmó que el acusado había logrado integrarse plenamente a su entorno familiar y que nadie sospechaba de él. “Ayudé a la persona que tenía al lado, que hoy me doy cuenta de que era un actor”, sostuvo.

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Según relató, el hombre construyó vínculos de confianza con todos sus allegados, incluidos sus hijos. “Él se había comprado a toda mi familia. Mi hijo me mandaba mensajes diciendo: ‘Ma, me defraudó’. Mi hijo lo adoraba”, contó. Visiblemente afectada, reiteró que jamás imaginó que pudiera estar involucrado en un hecho de semejante gravedad y volvió a lamentar haberle prestado el vehículo que hoy forma parte de la investigación. “Si hubiera sospechado algo, no lo dejo entrar a mi casa. Tengo hijos. Me arrepiento de haberlo ayudado y de haberle prestado el auto ese día”, afirmó.

La conversación con el padre de Agostina que hoy relee de otra manera

Habló la dueña del Ford Ka que usó Barrelier para descartar el cuerpo de Agostina

Uno de los momentos que más impactó a Soledad ocurrió el lunes, cuando Gabriel Vega, el padre de Agostina, llegó hasta su vivienda para hablar cara a cara con Barrelier mientras la adolescente era buscada intensamente. La mujer aseguró que presenció toda la conversación y que, con el paso de los días, comenzó a revisar cada detalle de ese encuentro.

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Según relató, el acusado respondió todas las preguntas con absoluta seguridad y sin mostrar dudas o contradicciones.

“No titubeó en ningún momento”, recordó. Incluso señaló que fue él quien condujo gran parte de la charla, aportando explicaciones y detalles sobre los últimos movimientos de la adolescente. “Me llamó mucho la atención todo lo que él le contó y la firmeza con la que hablaba. ¿Cómo no le iba a creer si parecía verdad todo lo que decía?”, sostuvo.

Soledad explicó que en aquel momento su preocupación estaba puesta en proteger a quien todavía consideraba su pareja, ya que temía que pudiera sufrir una agresión por parte de familiares o allegados de la joven desaparecida. Sin embargo, hoy observa la situación desde una perspectiva completamente distinta.

“Uno se pone en el lugar de esa familia. Yo hubiera hecho exactamente lo mismo que hizo el padre de ella: salir a buscar por todos lados”, afirmó. Para la mujer, uno de los aspectos más perturbadores de aquel encuentro fue que Barrelier mantuvo la misma serenidad y convicción con las que, según ella, se manejó durante toda la relación. “La firmeza con la que habló parecía darle credibilidad a todo lo que decía”, concluyó.

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