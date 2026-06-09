Crimen y Justicia

El ministro de Seguridad de Córdoba contó cómo fue el hallazgo de la adolescente buscada en Colonia Caroya

La joven de 15 años fue hallada en una casa abandonada en la localidad de Jesús María. Si bien estaba en buen estado, igualmente fue trasladada a un hospital para una serie de chequeos

Guardar
Google icon
El Ministro de seguridad en el allanamiento de Ampliación Ferreyra - Caso Agostina - Córdoba
El ministro de Seguridad de Córdoba confirmó que la joven estaba en buen estado y fue trasladada al hospital para estudios (Mario Sar)

La joven de 15 años identificada como L. cuya desaparición mantuvo en vilo a toda la provincia de Córdoba, fue encontrada con vida este martes por la tarde en la localidad de Jesús María. La noticia la confirmó Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad provincial.

La búsqueda había comenzado el lunes al mediodía, cuando la joven fue reportada como desaparecida en Colonia Caroya. Más de 24 horas después, los equipos desplegados lograron dar con su paradero en la localidad vecina. “Tanto el jefe como las personas que han estado con Luciana la han encontrado bien, en buen estado de salud y ahora está en el hospital atendiéndose”, dijo Quinteros ante los medios de comunicación.

PUBLICIDAD

Además, según detalló César Seculini, el secretario de gobierno de Colonia Caroya: “La encontraron en una casa abandonada en la localidad vecina a Colonia Caroya, que es Jesús María”. Luego agregó que “aparentemente, estaba con otra persona” que sería de la zona.

Luciana Barrios
Las autoridades indicaron que la adolescente fue encontrada en una casa abandonada ubicada frente a la zona de Tribunales de Jesús María

Sobre cómo llegó, detalló que podría haber ido a pie. “Es muy probable (que haya ido caminando) porque es cerca. Acá la gente se maneja caminando y hay distancias que se pueden recorrer tranquilamente y no hay ningún inconveniente”, agregó.

PUBLICIDAD

Luego detalló que la vivienda se encuentra frente a la zona de Tribunales de Jesús María y que seguramente ya conocía el sitio porque “son lugares chicos, todos nos conocemos”.

Además, remarcó que los padres no creían que ella hubiera decidido irse por sí sola. “Nos transmitían que ellos no entendían por qué se podía haber tomado alguna determinación de estas características”, remarcó. Sin embargo, decidió ser cauto y que esa sensación no determina nada. “Lo que sucedió, obviamente, será materia de investigación y se resolverá de acuerdo a cómo avance en las próximas horas”, añadió.

El ministro de seguridad relató el momento en que pudo darle la noticia a la familia. “La mamá en el colegio me abrazó y me pidió que le encontráramos a Luciana, que confiaba. Y confió, y la encontramos a Luciana y yo personalmente le di la noticia y ahora se ha reencontrado con ella”, afirmó el ministro. La madre viajó hasta el hospital de Jesús María para reunirse con la joven.

El ministro de Seguridad de Córdoba aclaró que la decisión de trasladar a Luciana al hospital fue una orden del fiscal a cargo del caso. “El fiscal ordenó que fueran para hacer una revisión médica al hospital, porque corresponde. Corresponde que haya una revisión médica por parte de los hospitales siempre que aparece una menor”, explicó.

Luciana Barrios
El secretario de Gobierno de Colonia Caroya señaló que Luciana aparentemente estaba con otra persona de la zona

“Estamos hace más de 24 horas trabajando sin cesar, buscando a Luciana. Su familia está angustiada. Hay toda una sociedad angustiada. Esta sociedad de Colonia Caroya está angustiada, también la de Jesús María”, señaló Quinteros, por lo que, además, pidió que se respete su privacidad. “La familia pide respeto por su privacidad; estamos hablando de una niña de quince años, una menor, por lo cual la vamos a preservar a partir de ahora, para que pueda recuperarse”, remarcó.

La intendenta de Colonia Caroya, Paola Nanini, también habló frente a los medios y se mostró emocionada por el buen estado en el que se encontró a la adolescente. Entre su alegría, remarcó que desde el Municipio mantendrán el contacto con la familia durante las próximas horas y realizarán el apoyo y seguimiento necesario para que todos se encuentren bien tanto en lo psicológico como en lo emocional.

La madre de la menor que desapareció también brindó breves declaraciones afuera del hospital, donde están atendiendo a su hija luego del operativo. “Estoy agradecida. Los que se amanecieron y estuvieron toda la noche. Luciana está bien, estoy esperando verla”, introdujo.

“Yo estaba quebrada. Desde el momento en que no encontré a Lu en esa parada, en la que la retiro todos los días a las 13.15. Cuando llegué y no vi su carita... no”, explicó.

Finalmente, la mujer reiteró el agradecimiento, junto a miembros de su familia, y se retiró a esperar a la joven que estaba recibiendo chequeos médicos afuera del hospital en Colonia Caroya.

Temas Relacionados

CórdobaDesaparecidaLucianaJuan Pablo QuinterosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pidieron condenas de hasta 16 años de prisión para “Los Peluches”, una banda narco integrada por gendarmes

La investigación reveló que los implicados coordinaban las maniobras por WhatsApp, utilizaban apodos y diseñaban estrategias para vulnerar controles. La fiscalía pidió, además, el decomiso de vehículos y una vivienda usada como base operativa

Pidieron condenas de hasta 16 años de prisión para “Los Peluches”, una banda narco integrada por gendarmes

Femicidio de Agostina Vega: el video de Claudio Barrelier y Soledad Andreani en el Ford Ka luego de descartar el cuerpo

Las imágenes fueron incorporadas al expediente y registran al principal acusado junto a la dueña del vehículo que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente. Ambos están hoy detenidos en la causa

Femicidio de Agostina Vega: el video de Claudio Barrelier y Soledad Andreani en el Ford Ka luego de descartar el cuerpo

Hallaron viva a la adolescente que estaba desaparecida en Córdoba: “Estuve quebrada”, expresó la mamá

La menor de 15 años había sido vista por última vez durante el lunes al mediodía en Colonia Caroya, provincia de Córdoba, luego de salir del colegio. Fue hallada este martes cerca de las 16:45. La mamá agradeció a quienes colaboraron en la búsqueda

Hallaron viva a la adolescente que estaba desaparecida en Córdoba: “Estuve quebrada”, expresó la mamá

Buscan a otra adolescente desaparecida en Córdoba: el operativo incluye casi 100 policías, 20 móviles y un helicóptero

Se trata de una menor de 15 años. Fue vista por última vez ayer al mediodía en Colonia Caroya, después de salir del colegio. Activaron el Alerta Sofía

Buscan a otra adolescente desaparecida en Córdoba: el operativo incluye casi 100 policías, 20 móviles y un helicóptero

La imputada Nancy Forlini declaró en el juicio por Maradona y aseguró que Luque y Cosachov estaban a cargo del paciente

La jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, acusada por el fallecimiento del Diez, amplió su indagatoria por primera vez ante los jueces. Qué dijo

La imputada Nancy Forlini declaró en el juicio por Maradona y aseguró que Luque y Cosachov estaban a cargo del paciente

DEPORTES

“Somos un poco extraños”: el excéntrico cargamento que Noruega llevó al Mundial para darles los gustos a Haaland y al plantel

“Somos un poco extraños”: el excéntrico cargamento que Noruega llevó al Mundial para darles los gustos a Haaland y al plantel

A 3 horas del amistoso entre Argentina e Islandia, cae un diluvio en el estadio Jordan-Hare de Alabama

El nuevo guiño de Sebastián Villa a Boca en medio de los rumores sobre su futuro

La estrategia de Alpine para revertir las sanciones a Colapinto y Gasly en Mónaco: el video revelador

Uno de los “villanos” de la Selección arriesgó que Argentina volverá a ganar el Mundial: sus otras predicciones

TELESHOW

La desconsolada despedida de Javier Caumont, el hijo de María Rosa Fugazot: “Ella se murió cuando falleció René”

La desconsolada despedida de Javier Caumont, el hijo de María Rosa Fugazot: “Ella se murió cuando falleció René”

Gianinna y Jana Maradona hablaron tras la declaración de Dalma: “Que se llegue a la verdad”

Marcela Tinayre reaccionó a la primera historia de amor de Mirtha Legrand: “Era la persona equivocada”

El inesperado encuentro entre Eva De Dominici y Sofía Vergara en Los Ángeles

Murió la actriz y directora Beatriz Matar a los 84 años

INFOBAE AMÉRICA

El CNR reporta un alza sin precedentes de trámites registrales en cinco departamentos

El CNR reporta un alza sin precedentes de trámites registrales en cinco departamentos

Panamá entra a la lista de los 10 peores países que a nivel mundial restringen los derechos laborales

Tarifa eléctrica volverá a subir en Honduras en medio debate sobre el papel de la Empresa Nacional de Energía

Tras la advertencia de Trump, Irán dijo que “prefiere” la diplomacia pero dejó abierta una respuesta militar

Panamá acelera condenas por la fuga de La Joyita mientras sigue la cacería de evadidos