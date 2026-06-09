El ministro de Seguridad de Córdoba contó cómo fue el hallazgo de la adolescente buscada en Colonia Caroya

El ministro de Seguridad de Córdoba confirmó que la joven estaba en buen estado y fue trasladada al hospital para estudios (Mario Sar)

La joven de 15 años identificada como L. cuya desaparición mantuvo en vilo a toda la provincia de Córdoba, fue encontrada con vida este martes por la tarde en la localidad de Jesús María. La noticia la confirmó Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad provincial.

La búsqueda había comenzado el lunes al mediodía, cuando la joven fue reportada como desaparecida en Colonia Caroya. Más de 24 horas después, los equipos desplegados lograron dar con su paradero en la localidad vecina. “Tanto el jefe como las personas que han estado con Luciana la han encontrado bien, en buen estado de salud y ahora está en el hospital atendiéndose”, dijo Quinteros ante los medios de comunicación.

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Además, según detalló César Seculini, el secretario de gobierno de Colonia Caroya: “La encontraron en una casa abandonada en la localidad vecina a Colonia Caroya, que es Jesús María”. Luego agregó que “aparentemente, estaba con otra persona” que sería de la zona.

Las autoridades indicaron que la adolescente fue encontrada en una casa abandonada ubicada frente a la zona de Tribunales de Jesús María

Sobre cómo llegó, detalló que podría haber ido a pie. “Es muy probable (que haya ido caminando) porque es cerca. Acá la gente se maneja caminando y hay distancias que se pueden recorrer tranquilamente y no hay ningún inconveniente”, agregó.

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Luego detalló que la vivienda se encuentra frente a la zona de Tribunales de Jesús María y que seguramente ya conocía el sitio porque “son lugares chicos, todos nos conocemos”.

Además, remarcó que los padres no creían que ella hubiera decidido irse por sí sola. “Nos transmitían que ellos no entendían por qué se podía haber tomado alguna determinación de estas características”, remarcó. Sin embargo, decidió ser cauto y que esa sensación no determina nada. “Lo que sucedió, obviamente, será materia de investigación y se resolverá de acuerdo a cómo avance en las próximas horas”, añadió.

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El ministro de seguridad relató el momento en que pudo darle la noticia a la familia. “La mamá en el colegio me abrazó y me pidió que le encontráramos a Luciana, que confiaba. Y confió, y la encontramos a Luciana y yo personalmente le di la noticia y ahora se ha reencontrado con ella”, afirmó el ministro. La madre viajó hasta el hospital de Jesús María para reunirse con la joven.

El ministro de Seguridad de Córdoba aclaró que la decisión de trasladar a Luciana al hospital fue una orden del fiscal a cargo del caso. “El fiscal ordenó que fueran para hacer una revisión médica al hospital, porque corresponde. Corresponde que haya una revisión médica por parte de los hospitales siempre que aparece una menor”, explicó.

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El secretario de Gobierno de Colonia Caroya señaló que Luciana aparentemente estaba con otra persona de la zona

“Estamos hace más de 24 horas trabajando sin cesar, buscando a Luciana. Su familia está angustiada. Hay toda una sociedad angustiada. Esta sociedad de Colonia Caroya está angustiada, también la de Jesús María”, señaló Quinteros, por lo que, además, pidió que se respete su privacidad. “La familia pide respeto por su privacidad; estamos hablando de una niña de quince años, una menor, por lo cual la vamos a preservar a partir de ahora, para que pueda recuperarse”, remarcó.

La intendenta de Colonia Caroya, Paola Nanini, también habló frente a los medios y se mostró emocionada por el buen estado en el que se encontró a la adolescente. Entre su alegría, remarcó que desde el Municipio mantendrán el contacto con la familia durante las próximas horas y realizarán el apoyo y seguimiento necesario para que todos se encuentren bien tanto en lo psicológico como en lo emocional.

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La madre de la menor que desapareció también brindó breves declaraciones afuera del hospital, donde están atendiendo a su hija luego del operativo. “Estoy agradecida. Los que se amanecieron y estuvieron toda la noche. Luciana está bien, estoy esperando verla”, introdujo.

“Yo estaba quebrada. Desde el momento en que no encontré a Lu en esa parada, en la que la retiro todos los días a las 13.15. Cuando llegué y no vi su carita... no”, explicó.

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Finalmente, la mujer reiteró el agradecimiento, junto a miembros de su familia, y se retiró a esperar a la joven que estaba recibiendo chequeos médicos afuera del hospital en Colonia Caroya.