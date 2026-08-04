Martín Redrado habló de la reforma del BCRA y recordó su pelea con CFK: “Los dólares del Central son de la gente, no del presidente”

Martín Redrado planteó la necesidad de eliminar las restricciones del mercado cambiario y avanzar hacia un tipo de cambio único. (Infobae en Vivo)

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En una entrevista con el equipo de Infobae en Vivo, el ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Martín Redrado, se refirió a los cambios que impulsa el Gobierno en la Carta Orgánica de la entidad y reflexionó sobre el uso que distintas administraciones le dieron a las reservas a lo largo de los años. En ese marco, sostuvo la necesidad de dejar atrás una idea que, según explicó, se instaló durante el kirchnerismo y que todavía condiciona el debate sobre el organismo monetario.

“Es central erradicar esta idea que instaló estos últimos años Cristina Kirchner, de que los dólares y los pesos son del presidente de la Nación y no de la gente”, afirmó. Para graficar su planteo, recordó un episodio puntual de su gestión al frente del BCRA, ocurrido pocos días antes de su salida del cargo.

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Redrado relató que el 6 de enero de 2010 mantuvo una reunión con la entonces Presidente, en la que Cristina Kirchner le pidió que trasladara fondos de las reservas. “Primero pidió USD 6.500 millones, que luego fueron USD 10.000 millones, pero yo ya me había ido”, señaló. Según su versión, la entonces mandataria justificó el pedido argumentando que los dólares le pertenecían al Presidente para poder asignarlos de acuerdo con sus prioridades.

“Yo le respondí que los dólares no eran de ella ni míos, sino que yo era un mero administrador de USD 50.000 millones que eran de toda la gente”, indicó. El ex presidente del BCRA explicó además cuál era, a su criterio, el sentido de esos fondos: “Eran para respaldar la estabilidad del peso, para poder hacer que el tipo de cambio sea uno solo”.

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Redrado recordó la reunión que mantuvo con Cristina Kirchner en 2010, cuando la entonces presidente le pidió que trasladara fondos de las reservas del BCRA.

El desacuerdo no se resolvió. “Ella seguía con esa idea. Yo le dije ‘mire, si usted piensa eso y yo pienso otra cosa, haga lo que tenga que hacer y yo haré lo que tenga que hacer’. Al día siguiente la Presidente firmó un decreto para desplazarme del cargo”, agregó. Redrado recurrió a la Justicia y obtuvo un fallo a su favor. “Una jueza independiente, de las buenas que hay en el país, la jueza Sarmiento, me restituyó en el cargo e hicimos caer el decreto del bicentenario”, recordó.

De todos modos, aclaró que su salida se terminó de definir por decisión propia y no por el conflicto judicial. “Primero está la institución, después las personas. Por eso renuncié el 29 de enero, después de haber presentado mi caso como correspondía”, explicó.

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Los cambios que impulsa el Gobierno en la Carta Orgánica

Consultado sobre si un episodio similar podría repetirse bajo el esquema normativo que impulsa el actual Gobierno, Redrado sostuvo que buena parte de lo que ocurra depende de quién esté al frente de la entidad. Aun así, valoró la eliminación de un mecanismo que, a su entender, había facilitado el uso discrecional de las reservas en los años posteriores a su salida. “Hoy es importante la nueva Carta Orgánica, que elimina la posibilidad de las Letras Intransferibles, que son los papelitos de colores que se dieron después de mi salida”, indicó.

De esta manera, Redrado planteó tres condiciones que, a su juicio, deberían cumplirse para que la reforma tenga continuidad en el tiempo. La primera ya está en marcha con la eliminación de las letras intransferibles y de los adelantos transitorios al Tesoro. La segunda tiene que ver con el proceso de designación de las autoridades del organismo: “Para que esto sea permanente, el proceso de aprobación del presidente y el directorio sea equivalente al proceso de remoción”, explicó, en referencia a que tanto la designación como la remoción requieran mayorías especiales en el Senado y en Diputados.

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El ex funcionario planteó tres condiciones para que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central tenga continuidad más allá del actual Gobierno. (Reuters)

A eso sumó una propuesta sobre la composición del directorio. “Reduciría el directorio, que hoy está compuesto por diez directores, de los cuales seis sobran. Haría que cuatro fueran propuesta del oficialismo y dos de la oposición”, detalló.

La tercera condición, remarcó, es que la reforma no rija para la actual gestión sino para la siguiente. “Veo que se están discutiendo las personas, en vez de la institución. Dejemos de lado la discusión de las personas, pero concentrémonos en que esto sea una ley que se aplica para el próximo”, planteó, y agregó: “Aplicar una ley para sí mismo trae suspicacias”. Sobre la gestión actual, aclaró que hasta el momento no identificó irregularidades en el manejo de las reservas: “Este gobierno ha respetado no manotear el BCRA. A nadie le cabe duda de que este presidente no va a manotear ni dólares ni pesos del Banco Central”.

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Directorio, tasas de interés y encajes bancarios

Redrado insistió en que la composición equilibrada del directorio es un elemento central para dar previsibilidad. “Es muy importante que haya representantes del oficialismo y la oposición, para que haya un directorio que represente a la Argentina y que dé una idea de continuidad”, sostuvo. A su vez, consideró que la sociedad argentina asimiló las consecuencias de los últimos episodios de emisión monetaria: “Si alguien viene mañana con un Plan Platita y dice vamos a utilizar al BCRA, el 80% de la gente va a decir que no es por ahí”.

Sobre el impacto concreto de estas discusiones en la vida cotidiana, explicó el mecanismo de los encajes bancarios y su relación con las tasas de interés. “Cuando una persona va y deposita 100 mil pesos, el Banco Central pide que se dejen 45 mil encajados”, detalló. Según indicó, parte de ese dinero terminó siendo utilizado por distintos gobiernos para colocar títulos públicos, lo que en los hechos constituye una forma indirecta de financiamiento al sector público. Frente a esa práctica, propuso una modificación puntual: “Pondría un artículo en el que se prohíban los encajes en títulos públicos. Si sacás los títulos públicos, va a haber más pesos para dar más crédito y van a bajar las tasas de interés”.

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El endeudamiento de empresas y familias

Redrado también se refirió a la situación de las empresas y familias endeudadas, un tema que, según dijo, atraviesa su trabajo cotidiano por fuera del ámbito público. “Desde marzo hasta acá, una vez por semana nos viene a buscar una empresa mediana para decirnos que no pueden pagar la deuda y que los ayudemos a representarlos frente a los bancos”, relató. Explicó que, en esos casos, la negociación con las entidades bancarias suele plantearse en términos de extender los plazos: “Esta deuda que es a 90 días la pasan a cinco años”.

Según Redrado, una vez por semana lo consulta una empresa mediana que no puede afrontar sus deudas con los bancos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de las familias, el consejo que suele dar apunta a renegociar directamente con la entidad. “Recomendamos que vayan a su oficial de crédito y le digan que en lugar de pagar 10 pesos por mes, pueden pagar 1 peso por mes”, ejemplificó, y agregó que observó una actitud activa por parte de los bancos públicos en estos procesos.

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Un país para 48 millones de argentinos

Por otro lado, Redrado planteó su mirada sobre la discusión económica que debería darse en la etapa siguiente. Sostuvo que consolidar el equilibrio presupuestario y un BCRA enfocado en la estabilidad de precios resulta necesario, pero no suficiente. “Lo que hay que discutir es cómo generamos un país para 48 millones de argentinos. Más de lo mismo nos va a llevar a cristalizar un país para 10 millones de argentinos y ese no es el país que espero para mis hijos y para los argentinos”, expresó.

En ese sentido, mencionó tres iniciativas que consideró claves para una eventual segunda etapa de reformas. La primera es una reforma impositiva que reduzca la carga tributaria y amplíe el empleo registrado. “El sector agro, por ejemplo, hoy quiere bajar las retenciones. Con mi equipo sentamos en una mesa a trabajadores y empresarios para decirles que en el agro hay 1,1 millones de trabajadores y solo hay 400 mil registrados. Si quieren baja de retenciones, que los pagos de aportes patronales se tomen a cuenta de la baja de retenciones. De esa manera se generaría más consumo, más gente en blanco y menor carga impositiva”, apuntó.

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La segunda iniciativa apunta a la infraestructura logística del país, que definió como desintegrada tanto en su dimensión física como digital.

La tercera propuesta se centra en el crédito doméstico, a partir de la reducción de encajes y de una eventual reasignación de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. “Hay por lo menos USD 20.000 millones en acciones de empresas argentinas que debieran estar en manos del sector privado”, sostuvo, y planteó que esos recursos podrían orientarse a facilitar el acceso a la vivienda para los sectores más jóvenes.

Consultado finalmente sobre el esquema cambiario, Redrado consideró que persiste una fragmentación que debería resolverse. “Lo que hay que discutir es eliminar las restricciones del mercado cambiario”, afirmó, y agregó que la multiplicidad de tipos de cambio genera confusión incluso fuera del país: “Mucha gente en el exterior me pregunta qué es el dólar MEP, el CCL, el blue y demás. Eso no es normal”.