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L-Gante recordó su vínculo con Candela Arizaga y contó cómo era ella cuando estaban juntos: “Yo la conozco”

Un operativo policial en plena calle terminó con Facundo Moyano retenido mientras la modelo, de 23 años, fue registrada por cámaras huyendo semidesnuda y descalza, entre videos virales y relatos cruzados sobre lo ocurrido

L-Gante habló de su vínculo con Candela Arizaga
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Entre llamativos videos y versiones contradictorias, este martes, Facundo Moyano fue demorado por la policía cuando se encontraba acompañado por Candela Arizaga, una joven de 23 años. La modelo fue captada por las cámaras de seguridad mientras huía semidesnuda y descalza por la vía pública. En medio de la confusión, L-Gante, la expareja de la joven, decidió hablar sobre la influencer y describir cómo era su vínculo.

Todo comenzó cuando Majo Martino habló en SQP (América): “Le escribí a L-Gante antes de arrancar el programa. Me mandó un audio que quiero que escuchemos, que tiene que ver con esto que estaban hablando los chicos, justamente de cómo era la vida de Candela, cómo es la vida, si tiene una vida saludable, si consumía drogas o no. Y L-Gante dice lo siguiente con respecto a Candela, que fue su exnovia”.

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Así las cosas, la periodista reprodujo el audio del cantante, en el cual decía: “Estuve viendo un poco de todo lo que pasó ahí. La verdad, yo que la conozco a Cande y es una chica muy buena, muy lúcida en su rutina del gimnasio. Y comer sano y vida sana. Le gusta ese mood a ella”.

Candela Arizaga, nacida en Rosario, provincia de Santa Fe, ha logrado construir una sólida presencia digital. Su perfil de Instagram supera los 300 mil seguidores y se presenta como modelo y creadora de contenido. A través de sus publicaciones, muestra viajes, eventos de moda y su pasión por Rosario Central. Además de su actividad como influencer, ha trabajado como promotora en distintos eventos deportivos, con una participación destacada en competencias de Turismo Carretera, ámbito en el que comenzó a ganar visibilidad dentro del automovilismo argentino.

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Candela Arizaga queda filmada huyendo semidesnuda, y aparece L-Gante con su versión
L-Gante rompe el silencio sobre Candela Arizaga tras el episodio que salpicó a Facundo Moyano

El ascenso de Arizaga en el mundo del espectáculo se vio potenciado en 2024, cuando su nombre ocupó espacios en medios de espectáculos tras confirmarse su relación con L-Gante, uno de los referentes de la cumbia urbana. El vínculo, aunque breve, fue tema de conversación entre seguidores del cantante y del ambiente de la farándula, sobre todo después de una visita de L-Gante a Wanda Nara, que desató rumores y especulaciones sobre celos y posibles infidelidades. Este episodio impulsó aún más la exposición mediática de Arizaga, incrementando el interés sobre su vida personal.

En febrero de 2025, la presencia pública de Candela junto a Facundo Moyano generó nuevas repercusiones. Fotografías de ambos durante salidas nocturnas y encuentros en lugares concurridos de la Ciudad de Buenos Aires circularon en redes sociales, dando lugar a versiones sobre un posible romance. Las imágenes más comentadas surgieron luego de una cena en un restaurante de Puerto Madero, ocasión en la que, según relató la periodista Pochi de Gossipeame en el programa Puro Show (El Trece), ambos se mostraron cariñosos y atentos a no ser fotografiados juntos al salir del lugar, lo que alimentó el interés y la especulación sobre la relación.

Oriunda de Rosario, Santa Fe, la joven de 23 años supo hacerse un lugar en el mundo del espectáculo y en las redes
Oriunda de Rosario, Santa Fe, la joven de 23 años supo hacerse un lugar en el mundo del espectáculo y en las redes

A fines de 2024, el nombre de Arizaga volvió a instalarse en la agenda mediática debido a un rumor que la vinculó sentimentalmente con Enzo Fernández, futbolista que atravesaba una separación de Valentina Cervantes. Las versiones surgieron a partir de coincidencias en las publicaciones de ambos desde Londres, en horarios y lugares similares. Aunque nunca hubo confirmación oficial, esas coincidencias avivaron las especulaciones y las búsquedas sobre la figura de Arizaga, consolidando su perfil de figura emergente en el espectáculo argentino.

Candela Arizaga ha orientado su carrera al mundo digital, aprovechando su imagen y su estilo de vida para posicionarse como influencer. Sus contenidos abarcan desde experiencias en destinos internacionales hasta rutinas de belleza y aspectos cotidianos. Su mudanza a Buenos Aires, realizada a corta edad, tuvo el objetivo de avanzar en el modelaje, ámbito en el que fue sumando trabajos en eventos y campañas para diferentes marcas.

En cuanto al hecho que involucró a Facundo Moyano y Candela Arizaga en Belgrano, fuentes policiales informaron que Moyano permanece demorado en la comisaría 13A de la Policía de la Ciudad. Por su parte, Arizaga se encuentra declarando en el Hospital Pirovano. Según trascendió, el episodio se habría originado por un brote vinculado al consumo de drogas, aunque los detalles de lo sucedido continúan bajo investigación. El fiscal Julián Pistone, de la UFLA NORTE, ordenó la detención de Moyano bajo cargos de lesiones y privación ilegítima de la libertad. El dirigente permanecerá alojado en la comisaría mientras avanza la investigación y se esperan definiciones por parte de la Fiscalía.

La combinación del apellido Moyano y la exposición de Arizaga en el mundo digital y el espectáculo ha transformado este caso en tema de debate y seguimiento tanto en medios de comunicación como en redes sociales, donde las versiones y especulaciones continúan multiplicándose.

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