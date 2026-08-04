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“Un día inolvidable”: el gesto de Licha Martínez con dos fanáticos en medio de sus vacaciones en Ibiza que causó furor en las redes

El defensor de 28 años aprovechó su descanso para regalarle un momento único a estos hinchas de la selección argentina

El hombre de la selección argentina le regaló una camiseta

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Lisandro Martínez protagonizó un destacado gesto que causó furor en las redes en el transcurso de sus vacaciones en el archipiélago español de las Islas Baleares porque se encontró con dos fanáticos en Ibiza y les obsequió una prenda de la selección argentina antes de reincorporarse al Manchester United de cara al inicio de la temporada en la Premier League.

La cuenta de Instagram @malenlopez02 mostró el detrás de su encuentro con Licha durante una sesión de entrenamiento con pelota. “Hoy fue un día inolvidable, gracias Dios. Vamos Argentina”, escribió la joven, quien estaba acompañada de un hombre, en un posteo y documentó el encuentro con una imagen junto al zaguero central de 28 años.

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Incluso, subió esa postal en formato de historia (se elimina a las 24 horas de la publicación) a su perfil y, más tarde, le sacó una foto a la prenda que le entregó el futbolista: “Se desayuna con regalito”. Horas después, subió el video de ese momento, en el cual reciben la casaca que suele usar la Selección en las prácticas: “Y Lisandro le regaló la remera, bendecidos”. En la filmación se ve cuando el joven se saludó con el jugador y se mostró emocionado por el recuerdo que se llevó: “El chabón es crack”.

Una camiseta de fútbol de Argentina doblada sobre una mesa de madera, junto a dos vasos con café helado, pajitas de colores y una cuchara
La prenda de entrenamiento que le regaló Lisandro Martínez a una fanática (Créditos: @malenlopez02/Instagram)

Martínez coincidió en esa región con Enzo Fernández y Julián Álvarez, luego de una temporada extenuante, ya que los tres disputaron el Mundial 2026 con la Albiceleste. De hecho, la usuaria también compartió un momento con el volante del Chelsea y el atacante del Atlético de Madrid, con quienes se sacó diferentes fotografías en un complejo de pádel.

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Además, el entrerriano aprovechó la coincidencia de estar en el mismo lugar que sus compañeros argentinos para dejarles un comentario en redes sociales en una publicación que contenía fotos de los ex hombres de River Plate durante su descanso: “Ah casual?”.

De esta manera, Lisandro comenzó a dejar atrás la dolorosa caída ante España en la final del último Mundial en el estadio MetLife de Nueva Jersey. “Con el dolor en el alma por no haber podido traer la copa que todos queríamos, pero con el orgullo a flor de piel por esta camiseta, por mis compañeros, el cuerpo técnico, los directivos, el cuerpo médico, los cocineros, los utileros y por cada persona que estuvo involucrada para que todo esto funcionara de la mejor manera”, escribió el 21 de julio a través de su cuenta oficial de Instagram.

A pesar de la derrota en los Estados Unidos, el campeón del mundo en Qatar 2022 fue recibido por una multitud en Gualeguay, su ciudad natal, y agradeció el cariño de los hinchas: “Gracias a cada persona que estuvo ahí y a todos los argentinos que me acompañan siempre. Ese apoyo significa muchísimo y me da todavía más fuerzas para seguir representando a nuestro país”.

Hombre y mujer posan de pie en una pista de atletismo. Detrás hay gradas amarillas, vallas metálicas y edificios modulares bajo un cielo azul despejado
La foto junto a Lisandro Martínez (Créditos: @malenlopez02/Instagram)
La imagen junto a Julián Álvarez
Tras recibir un regalo de Licha Martínez, esta hincha también se llevó una foto junto a Enzo Fernández (Créditos: @malenlopez02/Instagram)
La imagen junto a Julián Álvarez
La imagen junto a Julián Álvarez (Créditos: @malenlopez02/Instagram)

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Lisandro MartínezIbizaSelección ArgentinaJulián ÁlvarezEnzo Fernández

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