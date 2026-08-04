Francisco Cerúndolo y otros cinco argentinos juegan en el Masters 1000 de Montreal: hora, rivales y cómo verlos en vivo

Francisco Cerúndolo debuta en el Masters 1000 de Montreal (Crédito: REUTERS/Fabian Bimmer)

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La actividad del miércoles en el Masters 1000 de Montreal, certamen que se disputa sobre canchas duras, contará con una nutrida presencia argentina. Además de los debuts de Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, también saldrán a la cancha Juan Manuel Cerúndolo, Mariano Navone y Sebastián Báez. Todos los encuentros podrán verse en vivo por ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta nacional y actual número 23 del ranking ATP, regresará al Masters 1000 de Canadá con el objetivo de dejar atrás el mal recuerdo de la edición pasada, disputada en Toronto, donde debió retirarse en los octavos de final ante el alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo, cuando caía por 4-6 y 0-1.

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Hasta ese momento, el porteño, campeón en 2026 del Argentina Open sobre polvo de ladrillo y de Queen’s sobre césped, había firmado destacadas actuaciones sobre cemento, al alcanzar los octavos de final del Australian Open, la tercera ronda de Indian Wells y los cuartos de final tanto en Miami como la semana pasada en Los Cabos.

Como preclasificado, Cerúndolo iniciará su camino directamente en la segunda ronda, donde se enfrentará al estadounidense Alex Michelsen (42°), quien viene de superar al alemán Jan-Lennard Struff (41°) por 6-1, 3-6 y 6-1.

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La organización programó el encuentro para el cuarto turno de la cancha 9, cuyo primer compromiso comenzará a las 12:00 (hora argentina).

Tomás Etcheverry (30°), quien este año conquistó el primer título ATP de su carrera en Río de Janeiro, también comenzará su participación desde la segunda ronda por su condición de preclasificado. El platense tendrá un estreno exigente ante el portugués Nuno Borges (55°), quien lo derrotó en las tres ocasiones en las que se enfrentaron durante 2026: Auckland, Barcelona y Roland Garros.

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El encuentro abrirá la programación de la cancha 2, desde las 12:00.

Thiago Tirante se mide con el estadounidense Taylor Fritz (Crédito: Eric Bolte)

Thiago Tirante (65°) continúa sumando experiencia y victorias en la élite del tenis mundial. Luego de superar en tres sets al canadiense Duncan Chan (606°) en la primera ronda, el platense de 25 años afrontará un desafío de máxima exigencia frente al estadounidense Taylor Fritz, número 8 del mundo y reciente campeón del ATP 500 de Washington.

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Tirante, que acumula siete victorias en cuadros principales de Masters 1000 en 2026, se enfrentará por primera vez con Fritz e intentará conseguir su tercer triunfo ante un jugador del Top 10. Sus éxitos anteriores fueron frente al ruso Andrey Rublev en Bastad 2024 y al estadounidense Ben Shelton en Houston 2026.

El duelo fue programado para el tercer turno de la Rogers Court.

Por su parte, Juan Manuel Cerúndolo (52°), que debutó con una sólida victoria sobre el serbio Hamad Medjedovic (73°) por 6-4 y 6-2, volverá a medirse con el noruego Casper Ruud (14°), rival frente al que mantiene un historial favorable. Se enfrentaron en las dos últimas ediciones del ATP 250 de Gstaad, sobre polvo de ladrillo, y en ambas oportunidades el triunfo quedó en manos del argentino.

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El encuentro está previsto para el segundo turno de la Rogers Court.

Por último, Mariano Navone (44°), campeón este año en Bucarest y en el Challenger de Cap Cana, buscará un lugar en la tercera ronda tras su resonante victoria sobre el italiano Matteo Berrettini (40°). Su próximo rival será el monegasco Valentin Vacherot (18°).

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El único antecedente entre ambos se registró en el Masters 1000 de Miami 2026, con victoria para Vacherot.

El partido está previsto para el tercer turno de la Rogers Court.