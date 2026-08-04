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El pedido de Bautista Mascia en medio de la internación de Denisse González: “Manden su energía”

El excampeón de Gran Hermano recurrió a sus redes para valorar el acompañamiento de sus seguidores y contar cómo atraviesan este momento como pareja

El video, presentado en formato 'Point of View', documenta una situación entre la influencer y su pareja, cuando el joven la fue a visitar al sanatorio donde permanece internada por una baja de plaquetas que preocupó a los médicos (Video: Instagram)

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En medio de un clima de preocupación y tras confirmarse una recaída en el estado de salud de Denisse González, quien permanece internada en una clínica, Bautista Mascia publicó un sentido mensaje sobre la salud de su novia. El excampeón de Gran Hermano utilizó sus redes para dejarle un pedido a sus fans.

Desde su cuenta de X, Mascia agradeció el acompañamiento de sus seguidores y compartió detalles sobre la situación: “Qué suerte tenerlos siempre al firme con nosotros. En los momentos lindos, y más todavía en los que no tanto”, expresó.

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El cantante también relató cómo enfrentan la situación: “Más allá de todo, estamos haciéndonos compañía y sobrellevándolo de la mejor manera posible. Denu ya tiene los regalos que le mandaron y yo estoy contento con el libro que me regalaron también”.

En la publicación incluyó imágenes de los obsequios enviados por sus fanáticos y realizó un pedido para su comunidad: “Manden su energía y a esperar que todo salga bien. Toca tener paciencia y recuperarse”.

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Bautista Mascia rompe el silencio y pide “energía” por Denisse González
Bautista Mascia habla de la recaída de Denisse González y revela cómo la acompañan (X)

La internación de Denisse González generó sorpresa tanto en su círculo cercano como entre los usuarios que siguen su actividad en redes sociales. Denisse, conocida por su paso por Gran Hermano, comunicó a través de sus plataformas digitales el cambio abrupto que experimentó tras realizarse un chequeo de rutina. Durante ese control, los médicos detectaron una alteración grave en su salud: su recuento de plaquetas había caído a niveles muy bajos, lo que derivó en su internación inmediata para someterla a una serie de estudios.

Denisse relató: “Entré a hacerme unos estudios de rutina y terminaron encontrando que tenía las plaquetas extremadamente bajas. Para que se den una idea, una persona normalmente tiene entre 150.000 y 450.000. Yo llegué a tener 3.000”. Esta cifra, muy alejada de los valores considerados seguros, marcó el inicio de una etapa de incertidumbre y estricta vigilancia médica.

El hallazgo modificó de manera inmediata las prioridades y la rutina de Denisse. El equipo médico resolvió mantenerla internada para comenzar el tratamiento y profundizar en los estudios que permitan identificar la causa de la trombocitopenia. La joven describió la situación como un “susto grande”, reflejando el impacto de recibir un diagnóstico inesperado.

Bautista Mascia rompe el silencio y pide “energía” por Denisse González
Bautista Mascia rompe el silencio y pide “energía” por Denisse González (Instagram)

En uno de sus mensajes recientes a sus seguidores, Denisse compartió la evolución de su cuadro: “Hoy las plaquetas bajaron a 6.000. (Ayer estaban en 8.000) No es la noticia que esperábamos, pero seguimos peleándola y los médicos están encima de todo. Parece que esto viene para un rato más, así que toca tener paciencia y seguir con fuerza. Gracias por preocuparse tanto por mí”. La disminución progresiva del recuento de plaquetas incrementó la preocupación respecto de su estabilidad y motivó la necesidad de continuar bajo observación rigurosa mientras se investigan las posibles causas y alternativas de tratamiento.

El recuento de plaquetas es esencial para la coagulación de la sangre y, en condiciones normales, se ubica entre 150.000 y 450.000. Cuando los valores caen a 3.000 o 6.000, se requiere intervención médica urgente por el riesgo elevado de hemorragias y otras complicaciones. Ante este panorama, Denisse interrumpió sus actividades para enfocarse en la recuperación.

Por el momento, la paciente continúa bajo análisis y observación, sin que se haya determinado aún el origen de la trombocitopenia. Los especialistas realizan controles y estudios diarios para estabilizar los valores y descartar causas infecciosas, autoinmunes o de origen hematológico. La extensión de la internación dependerá de la respuesta al tratamiento y de los resultados de los estudios en curso.

La situación tuvo también un fuerte impacto emocional. Denisse compartió con sus seguidores la ansiedad y la incertidumbre que experimentó al recibir el diagnóstico, así como el desafío de adaptarse al entorno hospitalario y a la espera constante de novedades médicas. “El susto fue grande, y la incertidumbre inicial se transformó en una larga espera bajo observación, con restricciones a mi rutina habitual”, contó.

Este proceso la llevó a valorar la paciencia y la fortaleza necesarias ante una situación de salud inesperada. El contraste entre su vida pública, marcada por la exposición y la actividad constante, y la realidad hospitalaria, se convirtió en un tema central de sus publicaciones. Compartir su experiencia en tiempo real fue, para Denisse, una forma de encontrar apoyo en su comunidad virtual.

Durante la internación, la comunidad digital se hizo presente a través de mensajes y gestos concretos. En una de sus publicaciones, Denisse mostró los regalos, cartas y objetos que le acercaron sus seguidores, destacando el valor simbólico y emocional de estos detalles. “No era necesario que me trajeran cartas, regalos o que se acercaran hasta acá, y aun así lo hicieron. En un momento tan difícil, sentir tanto cariño me emociona muchísimo. Capaz ustedes piensan que es un detalle, pero para mí significa un montón”, escribió.

Entre los obsequios se incluyeron juegos, cartas manuscritas, libros, pantuflas y pulseras. “Me hacen sentir acompañada, querida y me recuerdan por qué amo tanto la comunidad que construimos. Nunca voy a poder agradecerles lo suficiente y como siempre digo ustedes son mi mejor regalo, no lo olviden”, expresó, al señalar el efecto positivo del acompañamiento colectivo durante su recuperación.

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