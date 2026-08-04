Mundo
Agregar Infobae enGoogle

Un estudio con laberintos y hormigas indica que la inteligencia colectiva podría superar a los mejores modelos de IA

La investigación, publicada en Journal of the Royal Society Interface, reveló que las colonias grandes resuelven rompecabezas complejos con reglas más generales y eficientes que cualquier simulación ajustada caso por caso

Múltiples hormigas negras sobre una estructura de madera y plástico blanco, un hexágono azul y una hoja de papel, con tierra y vegetación alrededor.
Un estudio sobre hormigas Paratrechina longicornis halló que los grupos grandes resuelven laberintos complejos con más eficiencia que los grupos pequeños y que las simulaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un estudio del trabajo colectivo en hormigas de la especie Paratrechina longicornis halló que los grupos grandes resuelven laberintos complejos con más eficiencia que los grupos pequeños y que los modelos basados en gravedad, según una publicación difundida por Phys.org en Journal of the Royal Society Interface.

Ofer Feinerman, autor principal del trabajo, explicó a Phys.org que la idea surgió al observar a las hormigas transportar grandes cargas de alimento.

“Cuando las hormigas llegan a su nido, inevitablemente se enfrentan a un desafío: deben maniobrar la gran carga, a menudo de forma irregular, a través de la estrecha entrada. Este rompecabezas geométrico natural nos inspiró a intentar determinar la capacidad de las hormigas para resolver problemas y ver cómo esta capacidad puede variar con el tamaño del grupo”, detalló el autor.

PUBLICIDAD

Cómo probaron la cooperación de las hormigas

Varias hormigas rodean una roca situada en el centro de un laberinto gris, destacando el comportamiento colectivo en un entorno complejo.
El equipo del Instituto Weizmann creó objetos con impresión 3D, los volvió atractivos con comida para gatos y filmó desde arriba la cooperación de las hormigas en el laberinto (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo creó pequeños objetos con impresión 3D y controló con precisión su peso y sus características. Después, los dejó durante la noche en comida para gatos para volverlos atractivos para las hormigas.

Luego colocó la carga y un laberinto cortado con láser cerca del nido, y filmó el proceso desde arriba. Feinerman dijo a Phys.org que las hormigas hacían el resto por sí solas.

Para probar distintos tamaños de grupo, los investigadores construyeron versiones escaladas de cada laberinto. Feinerman, que pertenece al Instituto Weizmann de Ciencias, explicó: “Nos aseguramos de que el peso de la carga, normalizado por el número de hormigas, se mantuviera constante en las diferentes escalas, de modo que estuviéramos midiendo la coordinación y la cooperación, y no simplemente aumentando la dificultad física de la tarea”.

PUBLICIDAD

Ese ajuste permitió comparar grupos de distinto tamaño sin cambiar la dificultad computacional del problema geométrico. La diferencia entre equipos pequeños y grandes apareció cuando los problemas aumentaron de dificultad.

Por qué los modelos físicos no igualan a las hormigas

Serie de diagramas que muestran objetos con forma de I, T y H moviéndose por rendijas. Un diagrama 3D muestra hormigas y una carga. Fotografía de hormigas con una carga en forma de H. Gráfico de barras
Las simulaciones por computadora indicaron que los rompecabezas sencillos pueden resolverse con modelos físicos basados en la gravedad, pero fallan ante laberintos más complejos (Gentileza, estudio El transporte colectivo de hormigas supera a los solucionadores basados ​​en la gravedad en rompecabezas complejos, publicado en Journal of the Royal Society Interface)

Además de los experimentos de campo, el equipo hizo simulaciones por computadora con agentes que intentaban resolver los mismos rompecabezas mediante fuerzas o teorías físicas. Según Phys.org, esas pruebas ofrecieron posibles explicaciones sobre por qué los grupos grandes resultaban más eficaces cuando el laberinto se complicaba.

“Las simulaciones demostraron que los rompecabezas sencillos se pueden resolver con modelos simples basados ​​en la gravedad: si uno tomara el laberinto, con la carga dentro, lo inclinara y lo sacudiera, la carga eventualmente se caería”, detalló Feinerman.

Cuando la dificultad aumentó, los investigadores tuvieron que añadir propiedades inspiradas en hormigas a la simulación. Entre ellas figuraban aplicar la fuerza sobre puntos distintos del objeto, cambiar ese punto cada pocos segundos o dirigir la acción hacia la siguiente abertura del laberinto.

Hormigas negras recorren una rama con líquenes, enfocadas en su actividad y detalles anatómicos.
El hallazgo sobre inteligencia colectiva y adaptabilidad de las hormigas abre posibles aplicaciones en inteligencia artificial y robótica de enjambre, aunque esa transferencia tecnológica aún no está lograda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esos ajustes mejoraron el desempeño de los agentes simulados, pero no bastaron para igualar a las hormigas. Phys.org recogió que el modelo solo coincidía con su rendimiento si los investigadores modificaban parámetros de forma específica para cada laberinto.

Lo que el hallazgo puede aportar a la inteligencia artificial

Los investigadores sostienen que los resultados subrayan la inteligencia colectiva y la adaptabilidad de las colonias. El trabajo también apunta a posibles aplicaciones en sistemas de inteligencia artificial y en robótica de enjambre.

El estudio, publicado en 2026, no plantea que esa transferencia tecnológica ya esté conseguida. Lo que muestra es que la conducta colectiva de las hormigas ofrece reglas de resolución más generales que las de los modelos ajustados caso por caso.

El siguiente paso, según Feinerman y su equipo, será determinar de dónde surge esa capacidad para adaptarse a una gran variedad de rompecabezas. Según Phys.org, los investigadores quieren separar cuánto depende de cada hormiga y cuánto pertenece a dinámicas del grupo que aún no comprenden.

Temas Relacionados

Trabajo Colectivo de HormigasInstituto Weizmann de CienciasInteligencia ColectivaRobótica de EnjambreNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Benjamin Netanyahu condicionó la retirada israelí de Gaza al desarme de Hamas

El primer ministro israelí aseguró que Jerusalén no aceptó el borrador estadounidense y sostuvo que sus tropas permanecerán en la Franja hasta que el grupo terrorista abandone sus capacidades militares

Benjamin Netanyahu condicionó la retirada israelí de Gaza al desarme de Hamas

La desnutrición infantil en Afganistán alcanza niveles sin precedentes, advierte la ONU

El Programa Mundial de Alimentos estimó que este año casi 3,7 millones de menores tendrán malnutrición aguda, un deterioro que atribuyó a recortes de financiamiento y a necesidades crecientes en todo el país

La desnutrición infantil en Afganistán alcanza niveles sin precedentes, advierte la ONU

Ucrania acusó a Rusia de un nuevo crimen de guerra tras difundirse el video de un dron que ataca a un civil

El ataque se suma a una campaña de drones rusos contra civiles que la ONU calificó en mayo como crimen de lesa humanidad, con cientos de víctimas registradas solo en 2025

Ucrania acusó a Rusia de un nuevo crimen de guerra tras difundirse el video de un dron que ataca a un civil

El S&P 500 y el Dow Jones cerraron con nuevos récords tras el repunte de las acciones y la baja del crudo

Los principales índices de Wall Street subieron con fuerza el martes, con el tecnológico a la cabeza, apoyados por balances empresariales mejores de lo esperado y por el retroceso del Brent a 79,36 dólares

El S&P 500 y el Dow Jones cerraron con nuevos récords tras el repunte de las acciones y la baja del crudo

Irán sopesa la posibilidad de permitir que países europeos retiren las minas del estrecho de Ormuz

La operación dependería de garantías de Teherán para las embarcaciones implicadas y de la aprobación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, mientras persisten diferencias internas sobre quién debe desactivar los explosivos marinos

Irán sopesa la posibilidad de permitir que países europeos retiren las minas del estrecho de Ormuz
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un tren de carga arrolló un auto en Córdoba: la maniobra que hizo el conductor para salvar su vida

Un tren de carga arrolló un auto en Córdoba: la maniobra que hizo el conductor para salvar su vida

Un catamarán que realizaba un paseo turístico en el lago Nahuel Huapi, chocó contra unas rocas y hubo nueve heridos

Martín Redrado habló de la reforma del BCRA y recordó su pelea con CFK: “Los dólares del Central son de la gente, no del presidente”

Se conocen nuevos detalles del ataque a bala en un bar de Aguachica que cobró la vida de Sayuris Nayleth García tras rechazar bailar con un hombre

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 4 de agosto: aseguran refinerías clandestinas en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos

INFOBAE AMÉRICA

Benjamin Netanyahu condicionó la retirada israelí de Gaza al desarme de Hamas

Benjamin Netanyahu condicionó la retirada israelí de Gaza al desarme de Hamas

Honduras: Perro ataca a una menor de dos años y la deja hospitalizada en Copán

Organizaciones sociales en Costa Rica convocan a plantón en defensa de la democracia y las instituciones públicas

Una tecnología alimentada por energía solar transforma el aire en agua potable en Panamá

Presos políticos y represión religiosa, el doble cerco del régimen de Ortega en Nicaragua

ENTRETENIMIENTO

The Beatles y los cuatro irremplazables: reeditan Rubber Soul con una canción inédita de John Lennon

The Beatles y los cuatro irremplazables: reeditan Rubber Soul con una canción inédita de John Lennon

Murió Mary Rivera, la actriz que interpretó a la abuela de Ned en ‘Spider-Man: No Way Home’

‘Monster: The Lizzie Borden Story’: fecha de estreno y todo lo que se sabe de la serie de Netflix

Bruce Springsteen celebra la recuperación de su esposa tras ocho años de batalla contra el cáncer

Pokémon enfrenta una demanda tras hallazgo de presuntas cámaras ocultas en baños de su sede en EE. UU.