La búsqueda de Luciana Barrios Alarcón, en vivo: vecinos cortaron una avenida pidiendo la aparición de la adolescente

Luciana tiene 15 años y desapareció ayer en Colonia Caroya

Luciana Aylén Barrios Alarcón es intensamente buscada por la Policía de la provincia de Córdoba. La adolescente de 15 años desapareció en la localidad de Colonia Caroya, a una hora de la capital. Según la familia, fue vista por última vez a la salida del colegio y la madre fue quien realizó la denuncia que desencadenó el operativo.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Jesús María y ya se activó la Alerta Sofía. Las autoridades desplegaron cerca casi 100 efectivos policiales, más de 20 móviles y un helicóptero para realizar rastrillajes en el área urbana y rural de Colonia Caroya.