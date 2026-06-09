La búsqueda de Luciana Barrios Alarcón, en vivo: vecinos cortaron una avenida pidiendo la aparición de la adolescente

Luciana Aylén Barrios Alarcón es intensamente buscada por la Policía de la provincia de Córdoba. La adolescente de 15 años desapareció en la localidad de Colonia Caroya, a una hora de la capital. Según la familia, fue vista por última vez a la salida del colegio y la madre fue quien realizó la denuncia que desencadenó el operativo.
La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Jesús María y ya se activó la Alerta Sofía. Las autoridades desplegaron cerca casi 100 efectivos policiales, más de 20 móviles y un helicóptero para realizar rastrillajes en el área urbana y rural de Colonia Caroya.
Los vecinos cortaron la avenida principal
Algunos vecinos de Colonia Caroya se acercaron a las inmediaciones del Colegio Secundario Presbítero Bonoris -al que iba Luciana- y cortaron la calle en protesta por el caso.
Los manifestantes se ubicaron sobre la avenida San Martín, frente a la escuela, que es la principal de Colonia Coroya. Pedían por la adolescente: “Exigimos la aparición con vida de Luciana”.
La intendenta de Colonia Caroya sigue de cerca el operativo
La intendenta de Colonia Caroya, Paola Nanini, hizo declaraciones ante los medios locales desde la sede de la policía. Brindó información sobre el lugar donde Luciana fue vista por última vez.
“La nena salió antes, tenía que esperar a su hermana para volverse juntas”, respondió Nanini ante la consulta de los móviles.
Luego explicó: “Colonia Caroya tiene una avenida principal de 11 kilómetros, la escuela está en el kilómetro 5. Ella vive a 2 kilómetros de dónde comienza la avenida, es decir a 7 kilómetros del colegio”.
“Tenemos cámaras pero no hay cámaras justo al frente del colegio”, agregó la funcionaria.
“Imagínense cómo están los padres. La mamá con una angustia tremenda, tratando de entender”, dijo finalmente.
El ministro de Seguridad dio detalles del operativo de búsqueda
Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, habló en TN y explicó cómo es el despliegue que se realiza en Colonia Caroya.
“Nosotros ayer a las 3:15 de la tarde recibimos la denuncia de los papás de Luciana sobre su desaparición en el mediodía, en el área de un colegio que queda acá muy cerca. Inmediatamente, se puso en conocimiento del fiscal Guillermo Monti. El subjefe de policía está presente en el lugar desde las cinco de la tarde. Yo llegué muy poquito después. Fuimos al colegio, fuimos con perros rastreadores. Estuvimos haciendo un trabajo de campo”, dijo.
“Me entrevisté con el papá, con la mamá, con una de las hermanas mayores de ella. Luciana es la menor de cuatro hermanas”, detalló sobre el contexto familiar de la víctima.
“Todas las rutas de la provincia están siendo controladas tanto por Policía Caminera como por la Departamental. Y lo que pedimos son datos. Básicamente, en estos casos, es importante que se aporten todos los datos certeros para dar con Luciana”, añadió el funcionario.
Activación de la Alerta Sofía
El Ministerio de Seguridad de la Nación, pasadas las 10:40, activó la Alerta Sofía en coordinación con todas las fuerzas federales, con el fin de dar con la menor.
El protocolo busca una difusión masiva e inmediata ante la presunción de que un niño o adolescente se encuentra en “alto riesgo”. Para ello, articulan su intervención las fuerzas de seguridad, los organismos públicos, los medios de comunicación y las plataformas digitales.
Luciana tiene contextura delgada, mide 1,60 metros, tez trigueña y cabello negro. Vestía zapatillas blancas y verdes, jean azul y buzo azul marino, según precisó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba.
“Toda información puede ser aportada en la Fiscalía de Instrucción de Jesús María teléfonos (03525) 421639, 421909 y 424339, en dependencias policiales de Colonia Caroya al 911, o en cualquier sede judicial o policial", añadieron.
“Lamentablemente, sigue la búsqueda sin noticias”
Luis Gutiérrez, abogado de los familiares de Luciana, brindó detalles del caso en diálogo con TN. “Lamentablemente, sigue la búsqueda sin noticias. Ayer, ella concurrió al colegio. Luego de salir al mediodía de esta escuela, se perdió rastro, se apagó su celular”, dijo.
“A ella generalmente la pasa a buscar un familiar, que es su mamá. Es materia de investigación porque se están analizando varias cámaras de negocios que hay cerca”, agregó el letrado.
“El fiscal en todo momento estuvo en contacto con la familia, conmigo y estuvimos hasta altas horas de la noche, de la madrugada. Él se comunicó constantemente y estuvo analizando cada cuestión y cada punto”, aseguró.
La Policía de la provincia de Córdoba desplegó un megaoperativo para buscar a Luciana Aylén Barrios Alarcón, una adolescente de 15 años que desapareció ayer en la localidad de Colonia Caroya. Según indicó la familia, la menor fue vista por última vez ayer después de salir del colegio, al mediodía.