Un tren de carga arrolló un auto en Córdoba: la maniobra que hizo el conductor para salvar su vida

El accidente en Córdoba ocurrió durante la madrugada del martes en el barrio Talleres Este y quedó bajo investigación de la Policía de Córdoba

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Un tren de carga que atraviesa la ciudad de Córdoba embistió a un automóvil que quedó detenido sobre las vías del paso ferroviario ubicado en el cruce de avenida Las Malvinas y bulevar Eduardo Bulnes, en el barrio Talleres Este de la capital provincial.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes y las causas del accidente permanecen bajo investigación, de acuerdo con la información oficial de la Policía de Córdoba.

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Las imágenes del incidente muestran la secuencia con claridad: el conductor intentó cruzar el paso ferroviario, pero el vehículo quedó detenido a mitad de las vías cuando la formación ya avanzaba.

El conductor intentó cruzar el paso ferroviario, pero el automóvil no logró pasar las vías cuando la formación ya avanzaba

Ante la situación, el conductor retrocedió unos centímetros para intentar despejar el paso, aunque no logró retirar el automóvil por completo. Segundos después, el tren impactó contra la parte delantera del vehículo.

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Asimismo, el haber hecho marcha atrás unos pocos centímetros también permitió que el incidente no haya sido más grave. El impacto fue con el costado de la unidad en la trompa del auto, de haber estado más adelante, lo habría podido arrollar.

A raíz del choque entre el tren y el automóvil, el vehículo sufrió daños materiales de consideración. No obstante, fuentes policiales confirmaron que no se registraron personas lesionadas como consecuencia del accidente, según confirmaron las fuentes policiales.

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La investigación para determinar las circunstancias que llevaron al conductor a quedar atrapado sobre las vías continúa abierta.

Un tren que se dirigía a Mar del Plata arrolló a un auto y murió una persona

El temporal que azotó gran parte de la provincia de Buenos Aires durante el último viernes tuvo una consecuencia trágica en la localidad de Maipú: un tren con destino a Mar del Plata embistió a un automóvil en un paso a nivel y provocó la muerte de una persona.

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Según le confirmaron fuentes de Trenes Argentinos a Infobae, la formación N° 305 atravesaba el paso a nivel Ayacucho, ubicado sobre la avenida del mismo nombre en Maipú, cuando un vehículo cruzó con las barreras bajas. El hecho se registró alrededor de las 18:50.

En Maipú, un tren con destino a Mar del Plata embistió a un auto que cruzó con las barreras bajas y una persona murió en el acto (X: @TrenesGenerales)

El auto tenía al menos un ocupante, que perdió la vida en el acto. Los pasajeros que viajaban dentro del tren no sufrieron heridas, según confirmó la misma fuente.

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En el lugar del siniestro, en esa ciudad que se extiende a unos 130 kilómetros de Mar del Plata, distintos servicios de seguridad desplegaron su operativo de intervención. Hasta las 22:00, la circulación ferroviaria no había podido retomarse, dado que el personal de la Policía Científica aún debía completar las tareas de peritaje correspondientes. Una vez concluido ese trabajo, la formación debía continuar su recorrido hasta el destino final en Mar del Plata.

Según datos aportados por el medio local Semana Maipuense, la identidad de la víctima todavía no fue establecida de manera oficial. No obstante, se supo que se trataría de un hombre de edad avanzada cuyo cuerpo salió despedido del interior del vehículo por la fuerza del choque.

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En las primeras actuaciones tras el impacto, estuvieron presentes efectivos del cuartel de Bomberos de la localidad y personal de una ambulancia del Hospital Raúl Montalverne, quienes constataron el deceso del conductor en el lugar. A raíz de ello, los restos mortales fueron trasladados a la morgue, donde se aguarda la presentación de familiares para poder llevar adelante la identificación.