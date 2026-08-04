El accidente doméstico que sufrió Aníbal Pachano: “Me pasa por bañarme y ser higiénico”

Con un divertido video, Sofía contó que su padre sufrió un accidente doméstico (Video: Instagram)

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Sofía Pachano fue madre por primera vez junto a Santiago Ramundo, y desde que Vito llegó al mundo, Aníbal Pachano asumió el rol de abuelo y niñero con dedicación total. En sus ausencias, la actriz inauguró una sección en sus redes donde famosos del medio se turnaron para reemplazarlo. Ahora, sin embargo, la baja será más larga de lo habitual: el artista se cayó en la bañera, se quebró el hombro y quedó fuera de combate por un tiempo.

Sofía lo anunció en el pie de foto con el tono que caracteriza a la dupla: “Falló el niñero pero presentó certificado médico e hizo lista de reemplazos hasta que salga. Le mandamos fuerza y recuperación al mejor niñero del mundo. Inserte sus deseos y buenas vibras para Aníbal que anda pachucho. ¡Vamoo vamoo!”

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El video que acompañó el posteo mostró a los dos juntos, con Aníbal explicando lo que pasó sin perder el humor. “Sí, estoy autorizado a faltar porque me acaban de pasar algunas cositas”, arrancó. Sofía le extendió el certificado de manera oficial: “Autorizo a Pachano a faltar a su niñerazgo. Atentamente, el médico”. Él aclaró que, pese a todo, seguiría presente de alguna forma: “Pero eso sí, supervisando a los invitados”.

La causa de la baja la explicó con detalle: “Por bañarme y ser higiénico. Me caí en la bañadera y me quebré el hombro”. Sofía quiso saber el contexto completo: “¿Previo a qué pasó?”. La respuesta de Aníbal sumó otro dato: “Previo a que me iban a operar”. Y cuando ella le preguntó qué había pasado en ese momento, él cerró el cuadro con una sola frase: “Se me cayó la papilla”.

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Desde que Vito llegó al mundo, Aníbal asumió el rol de abuelo y niñero sin problemas

Con el “niñero oficial” fuera de circulación, Sofía desplegó la lista de reemplazantes. Eran 16 en total, y Aníbal fue evaluando a cada uno con la autoridad de quien deja el cargo temporalmente pero no renuncia a la opinión.

Marcelo Polino generó dudas: “Es mi amigo”, dijo Aníbal, sin confirmar ni descartar. Carmen Barbieri fue aprobada con un argumento propio de la lógica Pachano: “Dejémosle que esté cerca de un niño porque hasta que Fede Bal tenga un pibe...”. Para Denise Dumas hubo luz verde con advertencia incluida: “Sí, que tenga cuidado cómo lo levanta al chico porque dice que se pone espástica”.

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Moria Casán no generó ninguna duda: “Ah, la amo a Moria”, respondió Aníbal de inmediato. Muscari también pasó sin objeciones: “Ah, Muscari sí”. Con Yanina Latorre la aprobación llegó con condición: “Que ese día no tome vino”. Sofía salió en su defensa: “Pero es rebuena mamá Yanina”. Aníbal concedió: “Va a ser buena abuela”.

Betular sumó un argumento gastronómico: “Betular le va a hacer cosas ricas al chico”. Sobre el Beto Casella, Aníbal admitió que no sabía bien cómo podría funcionar en el rol de abuelo. Carmela, su compañera de BTV, fue aprobada sin hesitación. Rada también: “Rada me encanta”.

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Ante una de las ausencias del icónico coreógrafo, la actriz de La Sirenita fue la elegida para suplantarlo (Video: Instagram)

Martín Bossi fue el único reprobado con fundamento: “No entiende nada Martín Bossi. ¿Qué puede hacer con la criatura? Un chiste”. Tinelli quedó en el terreno de lo imaginario: “Vamos a soñar que Tinelli venga, no va a venir, pero bueno”, reconoció Sofía. Luciano Cáceres y Castro pasaron juntos: “Luciano Cáceres es buen papá. Castro también”, evaluó el icónico jurado de El Bailando.

Nico Vázquez entró en la lista con un guiño: “Bueno, para que practique”, dijo Aníbal. Sofía lo completó: “Ah, ¿dijo que quería ser papá?”. Y el bailarín cerró ese capítulo con una confesión: “Es una fantasía mía”. Los últimos en la lista fueron Carola Reyna y Boy Olmi, aprobados por ambos.

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Cuando Sofía anunció que la lista llegaba a 16 nombres, Aníbal frenó: “Bueno, stop. Ya es mucho, porque yo creo que voy a estar sano antes”. Sofía cerró el video con un pedido simple: “Recupérate, por el amor de Dios”.