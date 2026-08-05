Las exportaciones en Uruguay se recuperaron en julio por el impulso de la carne y la celulosa

La carne es el principal producto exportado por Uruguay (EFE/Federico Anfitti)

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Las exportaciones uruguayas alcanzaron USD 1.219 millones en julio, una cifra que significó un incremento del 4% respecto del mismo mes del año anterior. El aumento estuvo explicado principalmente por las ventas de carne bovina, celulosa y productos lácteos. En lo que va del año, las exportaciones de bienes totalizaron USD 7.819 millones, lo que significó un incremento interanual del 2%.

La carne bovina fue el principal producto uruguayo exportado en el mes, con ventas que totalizaron los USD 280 millones, según el informe de la agencia de promoción Uruguay XXI consignado por Presidencia de la República. Este producto representa el 23% del total de las ventas del mes. El volumen de carne colocada en el exterior creció un 8%.

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China fue el principal receptor de la carne uruguaya, seguido por Estados Unidos y la Unión Europea, en tercer lugar.

El informe destaca que crecieron “mercados alternativos”, como Israel, que duplicó sus compras de carne a Uruguay. Fueron el 9% del total.

“El desempeño registrado en julio se enmarcó en un contexto de precios internacionales favorables para la carne bovina durante 2026, lo que contribuyó a sostener el valor de las exportaciones uruguayas”, destacó el informe de Uruguay XXI.

La celulosa fue el segundo producto con mayor valor exportado, con ventas por USD 143 millones. En este caso, la Unión Europea se ubicó como el principal destino seguido por China y Corea del Sur, que registró un incremento del 313%.

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El top tres de productos más exportados lo completaron los lácteos. En este caso, el sector se destacó por la cantidad de mercados a los que alcanzó: mantuvo una “amplia presencia geográfica, con exportaciones hacia más de 55 destinos diferentes y ventas hacia África, América, Medio Oriente y Europa”, dice el informe.

Leche en polvo de Conaprole, la principal cooperativa láctea de Uruguay (Mides)

“El crecimiento registrado en julio se enmarcó en un contexto favorable para el sector lácteo. Durante el primer semestre de 2026, las exportaciones alcanzaron niveles históricamente elevados, impulsadas principalmente por un mayor volumen de ventas de leche en polvo entera”, analiza Uruguay XXI. Brasil fue el principal mercado en este caso.

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Las exportaciones de soja y de concentrado de bebidas cierran el top cinco.

En cuanto a los destinos, China se mantuvo como el principal comprador de los productos uruguayos. Carne, soja y celulosa concentraron el 83% de los envíos al país asiático.

Brasil apareció en el segundo lugar, con 190 millones de dólares y la Unión Europea, en el tercero, fue el “destino con mayor crecimiento”. Estados Unidos, en el cuarto lugar, compró productos por 134 millones de dólares.

(EFE/Archivo)

El informe de Uruguay XXI también hace referencia al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Este tratado entró a regir el 1° de mayo de 2026 de forma previsional.

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Entre el 4 de mayo y el 26 de julio ingresaron productos uruguayos a 11 países del bloque, bajo la normativa de preferencias arancelarias, por USD 13,8 millones, correspondientes a 6.413 toneladas de bienes.

Según la estimación presentada, esas operaciones habrían pagado 2,9 millones bajo el régimen de nación más favorecida. Con el acuerdo, tributaron 0,7 millones. El ahorro arancelario se estimó en USD 2,1 millones, equivalente a 15,6% del valor ingresado.

“La carne bovina explicó el 41% del valor ingresado, seguida por los cítricos con 22% —concentrados en limones, naranjas, clementinas y mandarinas—, la miel con 11% y el arroz con 10%. El peso de los cítricos coincidió con la temporada de cosecha uruguaya y con su condición de oferta de contraestación”, señala el informe.

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Países Bajos concentró la mitad del valor ingresado, seguido por España, Bélgica y Alemania (destino exclusivamente de carne bovina fresca).