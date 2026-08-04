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La familia del joven asesinado por su novia en Chaco pedirá que la fiscal del caso sea apartada: “Está a favor de ella”

El abogado de los familiares de Julián Álvarez Guardia adelantó que solicitarán el reemplazo de la funcionaria judicial que instruye la causa, Ana González de Pacce. Argumentan que perdió imparcialidad, entre otros puntos cuestionados. La detenida confesó el hecho y está imputada por homicidio agravado por el vínculo

Femicidio de Chaco
Julián Álvarez Guardia fue asesinado por su novia, Luz Victoria Cantero
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La familia de Julián Álvarez Guardia, el joven asesinado por su novia en la ciudad chaqueña de Resistencia, solicitará que la fiscal a cargo de la investigación, Ana González de Pacce, sea apartada del caso. El planteo será presentado formalmente ante la Procuración General de la provincia.

Así lo contó este martes el abogado de la familia, Juan Arregin, quien comunicó que la decisión se adoptó tras una reunión por videollamada con los Álvarez Guardia.

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Según explicó ante los medios, el pedido de apartamiento se basa en tres fundamentos: la fiscal, durante una conferencia de prensa esta mañana, habría adelantado criterio, habría perdido la objetividad y no habría cumplido con la ley de víctimas.

En ese sentido, Arregin afirmó: “La fiscal claramente está a favor de la asesina, con lo cual no puede seguir a cargo de una investigación”.

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Además, sostuvo que la funcionaria no convocó a las víctimas para explicarles su función en el proceso judicial y que tampoco conformó el equipo fiscal que exige la normativa vigente.

Fiscal Ana González de Pacce
La fiscal del caso, Ana González de Pacce, y el procurador general Jorge Canteros

Más temprano, González de Pacce habló del caso junto al procurador general. Allí, confirmó que la principal hipótesis de la investigación es que existió una pelea de pareja en el domicilio, y que la detenida, Luz Victoria Cantero -imputada por homicidio agravado por el vínculo-, reconoció ante la policía que había herido a Álvarez Guardia.

La funcionaria aclaró que la víctima sufrió una herida de arma blanca en el cuello, que provocó su muerte por paro cardiorrespiratorio y señaló que el hermano de la imputada, Sebastián Cantero, considerado testigo primario, recibió un llamado de la víctima poco después de las seis de la mañana, en el que le avisaba que estaba lastimado. En ese momento, el testigo escuchó a su hermana gritar: “Decile que me rompiste el celular”.

El testimonio de Sebastián coincide con la declaración que la joven realizó ante la división hospitalaria y se suma a otras declaraciones de vecinos que dijeron haber oído una pelea a la misma hora.

Sin embargo, esa reconstrucción oficial no se ajusta a la versión de la familia de Álvarez Guardia.

El abogado Arregin insistió en que no existió una pelea como plantea la fiscalía y que el relato de los hechos aportado por los familiares no coincide con lo expuesto en la conferencia de prensa. Por ese motivo, la familia reclama una investigación más amplia y exige que se le otorgue el turno para constituirse formalmente como querellante en el expediente.

Abogado Juan Arregin
El abogado de la familia de la víctima, Juan Arregin

El letrado detalló que la familia pidió formalmente una reunión con el procurador general, Jorge Canteros, y que la presentación de apartamiento de la fiscal se realizará a través de un escrito enviado por sistema.

“Mañana a la mañana vamos a hacer una guardia en la Procuración para que nos reciba tanto el procurador general o el procurador adjunto, pero que nos reciban y que le den las explicaciones a la familia”, precisó.

El vínculo entre la víctima y la detenida duró aproximadamente dos años y medio, atravesado por separaciones y reconciliaciones constantes. Quienes rodeaban al joven describieron una relación marcada por los celos, el control y episodios de violencia física que él ocultaba.

Leticia Álvarez Guardia, hermana de Matías, relató a Infobae que el joven aparecía con arañazos, hematomas y golpes que él atribuía a peleas con terceros.

“Un día apareció con una piña en el ojo. Cuando lo sentaba a hablar, terminaba confesando llorando que era Victoria quien le pegaba. Nunca la denunció porque no quería tocarla: se había criado con la idea de que a una mujer no se le pone un dedo encima, y además ella era la hermana de su mejor amigo”, contó.

Díptico de retratos: a la izquierda, un hombre joven con barba corta y cadena dorada; a la derecha, una mujer joven de cabello oscuro y blusa negra transparente
La joven permanece detenida

Uno de los amigos aportó imágenes que mostraban a la víctima con serios golpes en el rostro y la conversación que se gestó en torno al hecho. En una de las capturas puede leerse una conversación de WhatsApp en la que Julián Achinelli le pregunta a Matías: “¿Te pegó otra vez?”.

El control que Cantero ejercía sobre Matías también alcanzaba sus redes. Leticia afirmó que Victoria le manejaba el celular y la cuenta de Instagram, publicaba desde ese perfil haciéndose pasar por él y tenía acceso a todas sus claves.

Tras la muerte del joven, su cuenta apareció sin publicaciones y su celular desapareció. La familia solicitó a la Justicia que determine qué ocurrió con el dispositivo, que permaneció encendido durante varias horas después de confirmado el fallecimiento.

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