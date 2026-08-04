El video viral de un joven en silla de ruedas y su novia: la intimidad de la pareja y los desafíos de enfrentar la mirada social

Los jóvenesse volvieron virales por este clip

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Una chica le mandó un mensaje a Serena Mejía después de cruzarla por la calle: “Qué lástima que me da que vos vayas a tres metros de él divirtiéndote, grabando, haciendo cosas con tu hija y él tenga que ir como esforzándose”. Lo que la desconocida no sabía es que Franco Lionti prefiere exactamente eso.

“No me gusta que me ayuden - afirma él-. Prefiero ir atrás esforzándome. Si me tengo que caer, me caigo, pero prefiero ir solo”.

Ese malentendido callejero, filmado y subido a las redes, fue el video que los hizo virales como pareja. Sumó más de 200 mil likes en Instagram en menos de un mes.

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“Nos pusimos de novios el día que nos conocimos. Después de estar un año charlando en vivos de TikTok”, dijo Serena

Cómo se conocieron Serena Mejía y Franco Lionti

Se conocieron hace tres años, por redes sociales. Franco ya usaba silla de ruedas. Serena lo sabía desde el primer mensaje. Es la pregunta que más le hacen. Si lo conoció antes o después de la lesión.

Se vieron en persona por primera vez hace dos años. Ese mismo día se pusieron de novios. “Nos dimos el primer beso ese día, después de estar un año charlando en vivos de TikTok”, dijo Serena.

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Cada uno llegó a ese encuentro con su propia historia de reconstrucción. Serena era madre soltera con dificultades económicas que vendía muñecos tejidos por redes sociales para salir adelante. Franco llevaba años sin poder trabajar de forma estable después de la lesión que lo dejó en silla de ruedas. “En las redes encontré un lugar donde yo podía desenvolverme, hacer lo que sabía hacer”, dice Lionti. Empezó a cantar a la gorra en TikTok, en vivo, para sus seguidores. Sin escenario, sin boliche. Pero cantando.

Serena y Franco hablaron con Infobae por videollamada. Se los nota sonrientes y enamorados. Se miran a los ojos antes de responder. “No podía creer que una mujer se enamorara de mí. Por eso tardé en responderle”, admite el joven cantante.

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En tanto, Serena confiesa que se enamoró desde el primer día que empezaron a charlar por TikTok. “Hubo un momento que medio le dí un ultimátum porque ya no entendía porque no quería verme en persona”, sostiene la influencer.

Franco junto a Serena, Justina y los padres del joven

Llegó la convivencia y Serena llegó junto a su hija Justina. “Al principio estaba distante. No sabía cómo tratar a la nena. No era el padre y no quería meterme en su educación”, sostiene Franco.

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Con el tiempo la relación creció y fue la propia nena que en un momento decidió que Franco iba a ser su padre. “Fue un momento de mucha emoción. Lloramos los tres abrazados”, asegura Serena.

El emprendimiento que armaron con lo último que tenían

Cuando empezaron a salir, los dos tenían claro que querían algo más que lo que cada uno había construido por separado. “Cuando nos pusimos de novios, los dos sabíamos que queríamos algo más grande, algo mejor, algo más sólido”, dijo Serena. Franco completó la idea con una sola palabra: “Más”.

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La pareja decidió aprovechar la marca que habían creado durante las charlas en TikTok. El momento en el que hicieron el clic fue cuando una seguidora mostró que se había tatuado “Franse” en la piel.

Decidieron emprender juntos. Pusieron dinero cada uno. “Yo puse lo último que tenía en el bolsillo, literal”, dijo Serena entre risas.

Con ese capital inicial compraron mercadería y lanzaron Franse Accesorios. Se trata de un emprendimiento de venta online de skincare, maquillaje, accesorios de pelo y artículos de regalería. No tienen local físico. Operan desde su casa y hacen envíos a todo el país. De lunes a viernes, a las 22, prenden TikTok en vivo y venden en tiempo real frente a sus seguidores.

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“Básicamente prendemos en TikTok vivos de lunes a viernes por la noche y vendemos un poquito de skincare, makeup, accesorios de pelo, como una regalería”, explicó Franco. También tienen tienda online y trabajan en Instagram.

Franco y Serena se conocieron en TikTok

Serena fue precisa al definir qué son y qué no son: “Tenemos algunos seguidores, pero no somos influencers ni vivimos de las redes sociales. Ese es nuestro negocio, lo que encontramos para poder adaptar nuestra vida a un trabajo. Porque teniendo un hijo, teniendo discapacidad, es muy difícil conseguir un trabajo”.

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Lo que la gente no entiende cuando los ve en la calle

El clip que los convirtió en tema de conversación fue una respuesta directa a los comentarios y mensajes que reciben de desconocidos que observan su vida cotidiana y sacan conclusiones equivocadas.

“Nunca fue un tema para mí que Franco etuviera en silla de ruedas. Los verdaderos obstáculos están en la calle y no en nuestra relación o en el amor que sentimos”, explica Serena

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Una mujer le escribió a Serena para decirle que le daba lástima verla caminar lejos de Franco mientras él se esforzaba en la silla. La lectura era que Serena lo abandonaba a su suerte en la vía pública.

“No quiero que me ayuden”, respondió Franco en el video. “Prefiero ir atrás esforzándome. Si me tengo que caer, me caigo, pero prefiero ir solo. No me gusta que me toquen, que me lleven”.

Serena reconoció que al principio ella también tuvo ese impulso. “Nosotros muchas veces discutimos por eso de ‘dejame ayudarte’”. Con el tiempo entendió que no era abandono. Era respeto por su independencia.

El segundo malentendido es más cotidiano y, según Franco, pasa seguido. Cuando van a hacer un trámite o una compra, él se queda esperando en el auto. Desde afuera, nadie sabe que usa silla de ruedas. Ven a Serena bajando cajas sola mientras un hombre permanece sentado adentro del vehículo sin moverse.

“Flashean como que yo no la ayudo, que soy cero caballero - dice Franco-. Capaz que vamos al correo y ella está bajando veinte cajas sola y yo estoy en el auto mirando como remachirulo”.

Franco Lionti sufrió un intento de robo en México y un disparo lo dejó en silla de ruedas

Franco contó que en esas situaciones suele aparecer algún hombre que se ofrece a ayudar a Serena. Hasta que ven la silla plegada en el asiento trasero.

El cierre del video fue la síntesis más clara de cómo Franco entiende su vida con silla de ruedas. No pidió sobreprotección ni indiferencia. “Si me ven en la calle y me estoy esforzando en algo, no me ayuden, no me empujen atrás - explica el joven-. Pero si me estoy cayendo, atájenme como el chabón que me atajó el otro día en Mitre. Gracias por atajarme”.

La noche en Guadalajara que lo cambió todo

Franco Lionti se traslada en silla de ruedas desde hace unos ocho años. El incidente que lo dejó sin poder caminar ocurrió el 18 de agosto de 2018, una madrugada en Guadalajara, México. Tenía 24 años, cantaba en boliches y festejaba su cumpleaños.

Había llegado a esa ciudad en febrero de ese año. Fue de vacaciones con amigos y decidió quedarse. Quería vivir de la música, construir una carrera como cantante y viajar por el mundo. Había participado del programa Elegidos de Telefe y quería más. En apenas seis meses ya tenía su propio grupo de amigos en Guadalajara y actuaba en locales nocturnos. Martín Kiriluk, el amigo que lo había alojado en sus primeros meses, lo describió así en una nota de Infobae: “Todos mis amigos de acá de México se quedaron sorprendidos con lo amable y lo divertido que es. Se adaptó a la ciudad enseguida y estaba viviendo un momento bárbaro”.

Esa noche, Franco cantó en un boliche cercano al centro. La idea era festejar el cumpleaños ahí y después seguir en otro local. El grupo se fue. Franco se quedó unos minutos, se apartó con una chica que había conocido esa noche. Iba a encontrarse con sus amigos después. No llegó.

Serena y Franco viven y trabajan juntos

“Hasta que en un momento sonó el teléfono de uno de los chicos”, relató Kiriluk a Infobae. “Era otro amigo en común. Estaba cerca del otro boliche y nos dijo: ‘Vengan rápido porque a Franco le pegaron un tiro’”.

El disparo que dañó una vértebra

Dos delincuentes lo atacaron en la calle cuando estaba por subirse a un taxi. La chica que lo acompañaba salió corriendo y nadie pudo contactarla después. Franco recibió un único disparo en el abdomen. Dañó parte del páncreas, la unión entre el estómago y los intestinos y una vértebra. Lo trasladaron primero a un hospital de primeros auxilios, semiinconsciente. Sus amigos llegaron y le dijeron que se quedara tranquilo. Asintió con la cabeza.

Cuando recuperó la conciencia, no recordaba con exactitud lo que había pasado. Pero había un problema que todavía no tenía diagnóstico definitivo. La bala había dañado la vértebra de forma irreversible. Franco quedó en silla de ruedas.

La reconstrucción que tardó cinco años

Sus padres y su hermana mayor viajaron a Guadalajara al día siguiente del ataque. Los amigos de Villa Domínico, el barrio bonaerense donde Franco había crecido, organizaron rifas y difundieron cuentas bancarias para juntar dinero. “Nos sobrepasó la cantidad de gente que nos quiso ayudar”, dijo Kiriluk. “Acá en Guadalajara hubo personas que aportaron dinero y nunca lo conocieron a Franco”.

Lo que vino después del alta no fue una recuperación en línea recta. Franco lo contó sin adornos. “Estuve desde que tuve la lesión en 2018 hasta, no sé, cinco años por lo menos sin laburar porque estaba remal".

Cinco años. Sin trabajo estable, reorganizando una vida entera alrededor de una discapacidad adquirida de golpe, a los 24 años. Hasta que encontró las redes sociales como espacio donde podía volver a hacer lo que sabía: cantar.

Serena encontró ese mismo espacio por su propio camino, vendiendo muñecos tejidos desde casa, siendo madre soltera. Los dos estaban, como ella dijo, “tratando de buscarle la vuelta para poder trabajar”.

Las redes los cruzaron. Se conocieron. Se pusieron de novios el mismo día que se vieron en persona. Pusieron cada uno lo que tenían y armaron una vida juntos. Y en eso están.