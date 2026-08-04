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Noelia Marzol lució el antes y después de un retoque estético en su cara: “El cambio es real”

La bailarina se sinceró sobre la intervención que se realizó, luego de un cambio que vivió tras convertirse en madre

Primer plano de Noelia Marzol sonriendo, vistiendo un suéter de punto color crema, con hojas rojas de otoño difuminadas en el fondo
La reconocida actriz y bailarina Noelia Marzol sonríe a cámara mientras comparte con el público su pasión por el tejido, revelando una faceta inesperada de su vida. (Instagram)
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El impacto del tratamiento estético que eligió Noelia Marzol se hizo evidente para sus seguidores cuando la bailarina compartió imágenes del antes y el después en sus redes sociales. En las fotos publicadas a través de Instagram, la diferencia en su piel se percibe de manera clara tras dos semanas.

Marzol detalló que el procedimiento estuvo enfocado en las manchas y las ojeras. “¡Juro por mis hijos que esto NO tiene edición! El cambio es real“, enfatizó junto a la comparación, descartando cualquier manipulación digital. Ese énfasis en la autenticidad fue uno de los puntos que más comentarios generó entre quienes la siguen.

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En las imágenes, la artista aparece sin maquillaje, con la intención de mostrar la evolución natural de su piel. La primera foto retrata marcas y ojeras más pronunciadas; en la segunda, la uniformidad y luminosidad predominan, mostrando un aspecto descansado.

noelia marzol
“¡Juro por mis hijos que esto NO tiene edición! El cambio es real“, aseguró Noelia Marzol (Instagram)

La propia Marzol explicó el proceso: “Hice tratamiento para manchas y ojeras y 15 días después este fue el resultado“, además de agradecer públicamente a la clínica donde se realizó el procedimiento. Su intención, según relató en sus historias, fue responder a las preguntas de quienes le consultan por su rutina estética y mostrar el proceso completo.

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En los últimos días, las publicaciones de la bailarina sobre sus rutinas de belleza y bienestar han generado gran interés en redes sociales. La reacción a los resultados de este tratamiento no fue la excepción, con múltiples seguidores destacando la transparencia y el detalle con que expuso su experiencia.

El tratamiento al que se sometió Noelia Marzol consistió en un procedimiento facial orientado a disminuir manchas y ojeras. Dos semanas después, ella misma publicó una comparativa que revela un rostro más uniforme y descansado.

En agosto del año pasado la modelo se sinceró sobre los tratamientos estéticos que tiene y fue relatado con franqueza a través de sus redes sociales, donde la bailarina decidió compartir cada detalle de su experiencia reciente. En su mensaje, puso el foco en la importancia de la transparencia para quienes se interesan por este tipo de procedimientos.

Marzol explicó que su motivación inicial surgió por “problemas de acné y aparición de manchas”, una situación agravada por las marcas que dejó su embarazo y el acné persistente. “Hace muchos meses estoy en tratamiento porque también hice uno contra el acné”, reconoció, describiendo su proceso como extenso y paciente.

A lo largo del relato, la artista dejó en claro que los procedimientos abarcaron distintos aspectos: piel, rostro, labios y escote. “Sacamos manchas que habían quedado en el embarazo y me mejoró muchísimo la calidad de la piel. Todo esto lo hice con una amiga que tiene una estética que abarca de todo, desde depilación en adelante”, relató, subrayando el acompañamiento profesional en cada etapa.

Primer plano de Noelia Marzol recostada en la arena, sonriendo a cámara, con un bikini verde y una toalla a rayas naranja y blanco
Noelia Marzol explicó que su motivación inicial surgió por “problemas de acné y aparición de manchas”

Uno de los mensajes que más enfatizó Marzol fue la necesidad de paciencia: “Ténganse paciencia porque tardan. Los tratamientos no son mágicos, pero funcionan”. Según detalló, aunque percibió “una mejora muy grande en la calidad” de su piel, todavía enfrenta algunas marcas residuales.

El tema de los labios ocupó un lugar destacado en su testimonio. La bailarina describió que, en algún momento, el volumen alcanzado excedió sus expectativas. “No sé en qué momento sucedió, terminé con algo muy exagerado. Y lo detecté, por suerte lo detecté y me fui a quitar”, recordó. Tras la corrección, aseguró sentirse satisfecha: “Estoy súper conforme con el resultado”.

En su video, Marzol dirigió un mensaje a quienes atraviesan situaciones similares: “Hay vuelta atrás, así que relax”, alentó, refiriéndose a la posibilidad de revertir retoques con los que una persona no se sienta conforme. Recalcó que su intención era dar “un poco de calma” a quienes buscan respuestas en las tendencias estéticas.

Durante el relato, la artista aclaró: “Nada de lo que estoy diciendo es chivo, porque yo garpo todos mis tratamientos”. De este modo, buscó despejar dudas sobre posibles promociones o canjes.

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Noelia Marzol

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